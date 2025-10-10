"Запустилось — значит, работает": новый стиль программирования ставит индустрию под угрозу

Исследователи Университета Копенгагена впервые системно изучили, как на практике работает феномен вайб-кодинга — нового подхода к программированию, при котором разработчики полагаются на интуицию, креатив и ИИ-помощников вместо строгих инженерных процедур.

Когда скорость важнее проверок

Авторы работы "Обзор "серой” литературы по практикам вайб-кодинга", опубликованной на платформе arXiv, собрали 101 источник — от блогов и форумов до кейсов программистов — и проанализировали 518 описаний реального опыта. Результаты оказались тревожными: в 36 % случаев разработчики полностью игнорируют тестирование и ревью, полагая, что если код запустился — значит, он работает.

"Раз запустилось — значит работает", — так формулируют принцип многие участники исследования, цитируют авторы отчёта.

Качество кода под вопросом

По данным исследования, отношение к качеству при вайб-кодинге неоднозначное. 68 % разработчиков описали результат как "быстро, но с изъянами", а ещё 19 % признали свой код "хрупким" или "ошибкоопасным". Большинство проблем проявляется уже после запуска — это скрытые баги, утечки памяти и падения производительности.

Исследователи отметили тревожную статистику контроля качества:

• 36 % полностью пропускают QA;

• 18 % запускают код всего один раз;

• 29 % ограничиваются ручными проверками;

• 10 % доверяют тестирование самой модели ИИ.

Таким образом, более двух третей участников обходятся без автоматизированных тестов и ревью, что в долгосрочной перспективе ведёт к росту технического долга.

Почему вайб-кодинг всё же популярен

При всех рисках феномен набирает популярность. Основные мотивы разработчиков понятны:

62 % привлекает скорость и эффективность; 14 % ценят низкий порог входа — начать можно без глубоких знаний архитектуры и инструментов; 11 % видят в вайб-кодинге пространство для экспериментов и обучения.

Кроме того, 64 % участников описывают состояние "моментального потока" — редкий эффект, когда творческий процесс и результат совпадают, а чувство прогресса приходит мгновенно. Это ощущение драйва и "лёгкости" делает вайб-кодинг психологически привлекательным.

Пример, который впечатляет — и настораживает

В отчёте приводится показательный случай: разработчик за 15 дней сгенерировал более 140 тысяч строк кода, включая тесты и документацию. На первый взгляд — идеальная продуктивность. Но учёные предупреждают: без продуманной системы тестирования подобное ускорение создаёт технический долг, увеличивает вероятность ошибок и открывает уязвимости.

"Без продуманного QA такое ускорение создаёт технический долг и риски уязвимостей", — отмечают авторы исследования.

Сравнение подходов

Критерий Вайб-кодинг Классический кодинг Основной принцип Код "по наитию" Планирование и архитектура Проверка качества Минимальная или отсутствует Тесты, ревью, CI/CD Скорость разработки Очень высокая Средняя Риски Высокие (баги, нестабильность) Контролируемые Типичный результат Прототип, MVP Продукт, готовый к эксплуатации

Как безопасно использовать вайб-кодинг

Исследователи не призывают полностью отказаться от метода, но рекомендуют соблюдать баланс:

Добавить автоматические тесты - хотя бы базовые юнит-тесты для ключевых функций. Использовать ревью коллег или ИИ-помощников, чтобы снизить риск критических ошибок. Ввести систему логирования, чтобы отслеживать поведение кода в реальном времени. Регулярно рефакторить крупные фрагменты, особенно если проект вырос из эксперимента. Отделять экспериментальную среду от продакшена, чтобы нестабильный код не повлиял на пользователей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Отказ от тестирования ради скорости.

Последствие: Рост числа багов и сложность масштабирования.

Альтернатива: Использовать AI-инструменты для автогенерации тестов (например, CodiumAI, TestGPT).

Ошибка: Работа без версиирования.

Последствие: Потеря стабильных сборок и путаница в коде.

Альтернатива: Применять Git и GitHub Copilot для синхронизации изменений.

Ошибка: Игнорирование документации.

Последствие: Невозможность доработок и поддержки.

Альтернатива: Использовать автогенераторы документации вроде Docusaurus или MkDocs.

А что если вайб-кодинг станет нормой?

Если тенденция сохранится, индустрия может столкнуться с новой формой "хаотичного программирования", где скорость подменяет качество. В краткосрочной перспективе это даст быстрые результаты и доступность для новичков, но через несколько лет может привести к лавине технических долгов.

Впрочем, у подхода есть и положительная сторона: он стимулирует эксперименты, снижает барьеры входа и позволяет быстрее проверять идеи. В идеале вайб-кодинг может стать этапом прототипирования перед полноценной разработкой.

Плюсы и минусы вайб-кодинга

Плюсы Минусы Быстрота и гибкость Отсутствие QA и документации Креативный поток и обучение Высокие риски багов Низкий порог входа Технический долг Подходит для MVP Не подходит для крупных систем

Мифы и правда

Миф: вайб-кодинг — это хаос.

Правда: при разумных ограничениях он может быть инструментом быстрого прототипирования.

Миф: ИИ сам всё протестирует.

Правда: ИИ способен находить ошибки, но не заменит инженерного мышления.

Миф: скорость важнее стабильности.

Правда: временная экономия без QA оборачивается затратами на исправления.

Исторический контекст

Термин "вайб-кодинг" возник в сообществе разработчиков в 2023–2024 годах, когда генеративные модели начали активно применяться для написания кода. Сначала это был шутливый мем о "коде по наитию", но вскоре практику подхватили реальные инженеры. Уже в 2025 году появились первые научные обзоры и методики анализа таких проектов.

Интересные факты

• Средняя длина вайб-сессии — 40 минут, после чего продуктивность падает.

• Самые частые языки вайб-кодинга — Python и JavaScript.

• В 8 % случаев вайб-кодинг используют для написания музыкальных и визуальных генераторов.

Исследование Университета Копенгагена показало: вайб-кодинг может быть мощным инструментом творчества, если не забывать о дисциплине. Без тестов и ревью он превращается в цифровую рулетку — быструю, захватывающую, но опасную для крупных проектов.