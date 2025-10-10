Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мошенники работают за ноутбуком
Мошенники работают за ноутбуком
© pixabay.com by Free-Photos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:16

"Запустилось — значит, работает": новый стиль программирования ставит индустрию под угрозу

Исследование: 36 % разработчиков при вайб-кодинге полностью игнорируют тестирование кода

Исследователи Университета Копенгагена впервые системно изучили, как на практике работает феномен вайб-кодинга — нового подхода к программированию, при котором разработчики полагаются на интуицию, креатив и ИИ-помощников вместо строгих инженерных процедур.

Когда скорость важнее проверок

Авторы работы "Обзор "серой” литературы по практикам вайб-кодинга", опубликованной на платформе arXiv, собрали 101 источник — от блогов и форумов до кейсов программистов — и проанализировали 518 описаний реального опыта. Результаты оказались тревожными: в 36 % случаев разработчики полностью игнорируют тестирование и ревью, полагая, что если код запустился — значит, он работает.

"Раз запустилось — значит работает", — так формулируют принцип многие участники исследования, цитируют авторы отчёта.

Качество кода под вопросом

По данным исследования, отношение к качеству при вайб-кодинге неоднозначное. 68 % разработчиков описали результат как "быстро, но с изъянами", а ещё 19 % признали свой код "хрупким" или "ошибкоопасным". Большинство проблем проявляется уже после запуска — это скрытые баги, утечки памяти и падения производительности.

Исследователи отметили тревожную статистику контроля качества:
• 36 % полностью пропускают QA;
• 18 % запускают код всего один раз;
• 29 % ограничиваются ручными проверками;
• 10 % доверяют тестирование самой модели ИИ.

Таким образом, более двух третей участников обходятся без автоматизированных тестов и ревью, что в долгосрочной перспективе ведёт к росту технического долга.

Почему вайб-кодинг всё же популярен

При всех рисках феномен набирает популярность. Основные мотивы разработчиков понятны:

  1. 62 % привлекает скорость и эффективность;

  2. 14 % ценят низкий порог входа — начать можно без глубоких знаний архитектуры и инструментов;

  3. 11 % видят в вайб-кодинге пространство для экспериментов и обучения.

Кроме того, 64 % участников описывают состояние "моментального потока" — редкий эффект, когда творческий процесс и результат совпадают, а чувство прогресса приходит мгновенно. Это ощущение драйва и "лёгкости" делает вайб-кодинг психологически привлекательным.

Пример, который впечатляет — и настораживает

В отчёте приводится показательный случай: разработчик за 15 дней сгенерировал более 140 тысяч строк кода, включая тесты и документацию. На первый взгляд — идеальная продуктивность. Но учёные предупреждают: без продуманной системы тестирования подобное ускорение создаёт технический долг, увеличивает вероятность ошибок и открывает уязвимости.

"Без продуманного QA такое ускорение создаёт технический долг и риски уязвимостей", — отмечают авторы исследования.

Сравнение подходов

Критерий Вайб-кодинг Классический кодинг
Основной принцип Код "по наитию" Планирование и архитектура
Проверка качества Минимальная или отсутствует Тесты, ревью, CI/CD
Скорость разработки Очень высокая Средняя
Риски Высокие (баги, нестабильность) Контролируемые
Типичный результат Прототип, MVP Продукт, готовый к эксплуатации

Как безопасно использовать вайб-кодинг

Исследователи не призывают полностью отказаться от метода, но рекомендуют соблюдать баланс:

  1. Добавить автоматические тесты - хотя бы базовые юнит-тесты для ключевых функций.

  2. Использовать ревью коллег или ИИ-помощников, чтобы снизить риск критических ошибок.

  3. Ввести систему логирования, чтобы отслеживать поведение кода в реальном времени.

  4. Регулярно рефакторить крупные фрагменты, особенно если проект вырос из эксперимента.

  5. Отделять экспериментальную среду от продакшена, чтобы нестабильный код не повлиял на пользователей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Отказ от тестирования ради скорости.
    Последствие: Рост числа багов и сложность масштабирования.
    Альтернатива: Использовать AI-инструменты для автогенерации тестов (например, CodiumAI, TestGPT).

  • Ошибка: Работа без версиирования.
    Последствие: Потеря стабильных сборок и путаница в коде.
    Альтернатива: Применять Git и GitHub Copilot для синхронизации изменений.

  • Ошибка: Игнорирование документации.
    Последствие: Невозможность доработок и поддержки.
    Альтернатива: Использовать автогенераторы документации вроде Docusaurus или MkDocs.

А что если вайб-кодинг станет нормой?

Если тенденция сохранится, индустрия может столкнуться с новой формой "хаотичного программирования", где скорость подменяет качество. В краткосрочной перспективе это даст быстрые результаты и доступность для новичков, но через несколько лет может привести к лавине технических долгов.

Впрочем, у подхода есть и положительная сторона: он стимулирует эксперименты, снижает барьеры входа и позволяет быстрее проверять идеи. В идеале вайб-кодинг может стать этапом прототипирования перед полноценной разработкой.

Плюсы и минусы вайб-кодинга

Плюсы Минусы
Быстрота и гибкость Отсутствие QA и документации
Креативный поток и обучение Высокие риски багов
Низкий порог входа Технический долг
Подходит для MVP Не подходит для крупных систем

Мифы и правда

Миф: вайб-кодинг — это хаос.
Правда: при разумных ограничениях он может быть инструментом быстрого прототипирования.

Миф: ИИ сам всё протестирует.
Правда: ИИ способен находить ошибки, но не заменит инженерного мышления.

Миф: скорость важнее стабильности.
Правда: временная экономия без QA оборачивается затратами на исправления.

Исторический контекст

Термин "вайб-кодинг" возник в сообществе разработчиков в 2023–2024 годах, когда генеративные модели начали активно применяться для написания кода. Сначала это был шутливый мем о "коде по наитию", но вскоре практику подхватили реальные инженеры. Уже в 2025 году появились первые научные обзоры и методики анализа таких проектов.

Интересные факты

• Средняя длина вайб-сессии — 40 минут, после чего продуктивность падает.
• Самые частые языки вайб-кодинга — Python и JavaScript.
• В 8 % случаев вайб-кодинг используют для написания музыкальных и визуальных генераторов.

Исследование Университета Копенгагена показало: вайб-кодинг может быть мощным инструментом творчества, если не забывать о дисциплине. Без тестов и ревью он превращается в цифровую рулетку — быструю, захватывающую, но опасную для крупных проектов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Thales представила первую в мире смарт-карту с защитой от квантовых атак вчера в 23:26
Банковская карта, паспорт и пропуск в одном — и всё это под защитой от атак: смарт-карта от Thales не боится взлома из будущего

Thales представила первую в мире смарт-карту, устойчивую к атакам квантовых компьютеров. MultiApp 5.2 Premium PQC получила сертификат безопасности EAL 6+2 и готова к использованию в гос- и финсекторе.

Читать полностью » Новая прошивка 8A358 улучшает стабильность и работу шумоподавления в AirPods — MacRumors вчера в 22:46
Наушники стали умнее, чем кажутся: Apple "тихо" прокачала AirPods до нового уровня

Apple выпустила новую прошивку для AirPods Pro и AirPods 4. Почему компания хранит молчание о новшествах и как правильно установить обновление — разбираемся подробно.

Читать полностью » Microsoft отложила повышение цены Xbox Game Pass Ultimate в пяти странах вчера в 21:18
$30 — но не для всех: Microsoft даёт "ценовую передышку" игрокам из пяти стран

Microsoft отложила повышение стоимости Xbox Game Pass Ultimate в пяти странах. Действующие подписчики сохранят старую цену, но новые пользователи будут платить $30 в месяц.

Читать полностью » AliExpress СНГ назвал самые популярные планшеты 2025 года вчера в 20:41
Планшетная лихорадка охватила 2025-й: какие модели сметают с витрин AliExpress

Какие планшеты стали хитами AliExpress в 2025 году? От Redmi Pad SE до игрового Lenovo Legion Y700 — разбираем тренды, цены и главные ошибки покупателей.

Читать полностью » Google Meet получил встроенный таймер для управления временем встреч вчера в 19:17
Онлайн-встречи под таймером: Google добавила функцию, о которой просили давно

Google внедряет встроенные таймеры в Meet — новый инструмент для планирования и управления временем встреч. Функция доступна всем пользователям уже в ближайшие дни.

Читать полностью » Исследователь Сэм Хенри Голд объяснил истинную причину сбоя связи в iPhone 4 вчера в 18:31
Apple обвинила пользователей — а виноват оказался код: правда об ошибке iPhone 4 всплыла через 15 лет

Раскрыта настоящая причина провала связи в iPhone 4. Ошибка в коде, а не «неправильный хват», изменила восприятие смартфона и всю политику Apple в будущем.

Читать полностью » Российский разработчик перенёс классическую стратегию Dune II в Telegram вчера в 17:16
Dune II теперь в Telegram: культовая стратегия запускается прямо в чате — без установки и APK

Разработчик Carter54 перенёс легендарную стратегию Dune II прямо в Telegram. Игра запускается мгновенно, поддерживает touch-управление и работает на всех современных смартфонах.

Читать полностью » Эксперты МВД предупредили: сброс к заводским настройкам не удаляет личные данные со смартфона вчера в 16:18
Телефон жив, даже когда вы его "стерли": почему сброс к заводским настройкам не спасает от утечки личных данных

МВД предупредило россиян: сброс к заводским настройкам не спасает от утечки личных данных. Что нужно сделать, чтобы старый смартфон не стал угрозой вашей конфиденциальности.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Туризм и традиции Плёса: старинный город привлекает туристов
Культура и шоу-бизнес
Актриса Дженнифер Энистон впервые призналась, что проходила процедуры ЭКО
Туризм
Петрозаводск: Научный, культурный и экологический центр Карелии
Спорт и фитнес
Исследования: ритмичная музыка повышает выносливость и мотивацию при занятиях спортом
Садоводство
Георгины лишают хризантемы питательных веществ и снижают их цветение
Наука
Разрушение тектонической плиты Хуан-де-Фука зафиксировали геофизики из Университета Луизианы — Брэндон Шак
Садоводство
Лук хранится дольше при температуре около нуля и низкой влажности воздуха
Питомцы
По нормам AAFCO взрослым кошкам требуется не менее 26% белка в рационе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet