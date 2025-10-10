"Запустилось — значит, работает": новый стиль программирования ставит индустрию под угрозу
Исследователи Университета Копенгагена впервые системно изучили, как на практике работает феномен вайб-кодинга — нового подхода к программированию, при котором разработчики полагаются на интуицию, креатив и ИИ-помощников вместо строгих инженерных процедур.
Когда скорость важнее проверок
Авторы работы "Обзор "серой” литературы по практикам вайб-кодинга", опубликованной на платформе arXiv, собрали 101 источник — от блогов и форумов до кейсов программистов — и проанализировали 518 описаний реального опыта. Результаты оказались тревожными: в 36 % случаев разработчики полностью игнорируют тестирование и ревью, полагая, что если код запустился — значит, он работает.
"Раз запустилось — значит работает", — так формулируют принцип многие участники исследования, цитируют авторы отчёта.
Качество кода под вопросом
По данным исследования, отношение к качеству при вайб-кодинге неоднозначное. 68 % разработчиков описали результат как "быстро, но с изъянами", а ещё 19 % признали свой код "хрупким" или "ошибкоопасным". Большинство проблем проявляется уже после запуска — это скрытые баги, утечки памяти и падения производительности.
Исследователи отметили тревожную статистику контроля качества:
• 36 % полностью пропускают QA;
• 18 % запускают код всего один раз;
• 29 % ограничиваются ручными проверками;
• 10 % доверяют тестирование самой модели ИИ.
Таким образом, более двух третей участников обходятся без автоматизированных тестов и ревью, что в долгосрочной перспективе ведёт к росту технического долга.
Почему вайб-кодинг всё же популярен
При всех рисках феномен набирает популярность. Основные мотивы разработчиков понятны:
-
62 % привлекает скорость и эффективность;
-
14 % ценят низкий порог входа — начать можно без глубоких знаний архитектуры и инструментов;
-
11 % видят в вайб-кодинге пространство для экспериментов и обучения.
Кроме того, 64 % участников описывают состояние "моментального потока" — редкий эффект, когда творческий процесс и результат совпадают, а чувство прогресса приходит мгновенно. Это ощущение драйва и "лёгкости" делает вайб-кодинг психологически привлекательным.
Пример, который впечатляет — и настораживает
В отчёте приводится показательный случай: разработчик за 15 дней сгенерировал более 140 тысяч строк кода, включая тесты и документацию. На первый взгляд — идеальная продуктивность. Но учёные предупреждают: без продуманной системы тестирования подобное ускорение создаёт технический долг, увеличивает вероятность ошибок и открывает уязвимости.
"Без продуманного QA такое ускорение создаёт технический долг и риски уязвимостей", — отмечают авторы исследования.
Сравнение подходов
|Критерий
|Вайб-кодинг
|Классический кодинг
|Основной принцип
|Код "по наитию"
|Планирование и архитектура
|Проверка качества
|Минимальная или отсутствует
|Тесты, ревью, CI/CD
|Скорость разработки
|Очень высокая
|Средняя
|Риски
|Высокие (баги, нестабильность)
|Контролируемые
|Типичный результат
|Прототип, MVP
|Продукт, готовый к эксплуатации
Как безопасно использовать вайб-кодинг
Исследователи не призывают полностью отказаться от метода, но рекомендуют соблюдать баланс:
-
Добавить автоматические тесты - хотя бы базовые юнит-тесты для ключевых функций.
-
Использовать ревью коллег или ИИ-помощников, чтобы снизить риск критических ошибок.
-
Ввести систему логирования, чтобы отслеживать поведение кода в реальном времени.
-
Регулярно рефакторить крупные фрагменты, особенно если проект вырос из эксперимента.
-
Отделять экспериментальную среду от продакшена, чтобы нестабильный код не повлиял на пользователей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Отказ от тестирования ради скорости.
Последствие: Рост числа багов и сложность масштабирования.
Альтернатива: Использовать AI-инструменты для автогенерации тестов (например, CodiumAI, TestGPT).
-
Ошибка: Работа без версиирования.
Последствие: Потеря стабильных сборок и путаница в коде.
Альтернатива: Применять Git и GitHub Copilot для синхронизации изменений.
-
Ошибка: Игнорирование документации.
Последствие: Невозможность доработок и поддержки.
Альтернатива: Использовать автогенераторы документации вроде Docusaurus или MkDocs.
А что если вайб-кодинг станет нормой?
Если тенденция сохранится, индустрия может столкнуться с новой формой "хаотичного программирования", где скорость подменяет качество. В краткосрочной перспективе это даст быстрые результаты и доступность для новичков, но через несколько лет может привести к лавине технических долгов.
Впрочем, у подхода есть и положительная сторона: он стимулирует эксперименты, снижает барьеры входа и позволяет быстрее проверять идеи. В идеале вайб-кодинг может стать этапом прототипирования перед полноценной разработкой.
Плюсы и минусы вайб-кодинга
|Плюсы
|Минусы
|Быстрота и гибкость
|Отсутствие QA и документации
|Креативный поток и обучение
|Высокие риски багов
|Низкий порог входа
|Технический долг
|Подходит для MVP
|Не подходит для крупных систем
Мифы и правда
Миф: вайб-кодинг — это хаос.
Правда: при разумных ограничениях он может быть инструментом быстрого прототипирования.
Миф: ИИ сам всё протестирует.
Правда: ИИ способен находить ошибки, но не заменит инженерного мышления.
Миф: скорость важнее стабильности.
Правда: временная экономия без QA оборачивается затратами на исправления.
Исторический контекст
Термин "вайб-кодинг" возник в сообществе разработчиков в 2023–2024 годах, когда генеративные модели начали активно применяться для написания кода. Сначала это был шутливый мем о "коде по наитию", но вскоре практику подхватили реальные инженеры. Уже в 2025 году появились первые научные обзоры и методики анализа таких проектов.
Интересные факты
• Средняя длина вайб-сессии — 40 минут, после чего продуктивность падает.
• Самые частые языки вайб-кодинга — Python и JavaScript.
• В 8 % случаев вайб-кодинг используют для написания музыкальных и визуальных генераторов.
Исследование Университета Копенгагена показало: вайб-кодинг может быть мощным инструментом творчества, если не забывать о дисциплине. Без тестов и ревью он превращается в цифровую рулетку — быструю, захватывающую, но опасную для крупных проектов.
