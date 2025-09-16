MVP за ночь, баги навсегда: кто и зачем нанимает фиксеров вайб-кода

Феномен вайб-кодинга породил целую новую нишу в IT — специалистов, которые исправляют и доводят до ума проекты, собранные с помощью ИИ. Если раньше это выглядело скорее как мем, то теперь под "fix vibe code" реально зарабатывают фрилансеры и даже крупные компании.

Как появился спрос на "фиксеров вайб-кода"

Изначально вайб-кодинг воспринимался как быстрый способ создать MVP: достаточно описать задачу в промпте, и модель генерирует рабочий, но сырой код. Проблема в том, что этот код часто не дотягивает до уровня production-продуктов: интерфейсы выглядят хаотично, архитектура шаткая, тестов нет, а каждое обновление ломает существующие функции.

На этом фоне начали появляться профили "специалистов по очистке вайб-кода" — сначала на LinkedIn, а затем и на биржах вроде Fiverr.

"Я предлагаю услуги по исправлению вайб-кода уже около двух лет… Сейчас я регулярно работаю примерно с 15-20 клиентами", — рассказал разработчик Хамид Сиддики.

По его словам, чаще всего приходится дорабатывать UI/UX, оптимизировать производительность, исправлять нелогичные анимации и приводить в порядок цветовые схемы.

Бизнес на исправлении кода

Фрилансеры оказались не единственными, кто увидел в этом возможность. Крупные компании тоже предлагают такие услуги. Так, Ulam Labs обращается к клиентам напрямую:

"Создали что-то быстро? Теперь пора сделать это надёжным… Вот тут-то и появляемся мы", — говорится на сайте компании.

Есть и специализированные платформы. Самая заметная из них — VibeCodeFixers.com, созданная Свантантрой Сохни. Там уже зарегистрировались около 300 специалистов, хотя реальных заказов пока было не больше 40.

Сохни отмечает, что вайб-кодинг сейчас больше похож на прототипирование для менеджеров, продавцов и владельцев малого бизнеса. По его словам, многие проекты страдают от "прожигания кредитов": пользователи тратят деньги на промпты и запросы к ИИ, но с каждым новым изменением ломают старую функциональность. В итоге дешевле переписать с нуля, но люди не хотят бросать свой первый проект.

Плюсы и минусы вайб-кодинга

Плюсы Минусы Быстрый запуск MVP Неустойчивый код, частые баги Доступность для нетехнических специалистов Отсутствие архитектуры и тестов Экономия времени на прототипирование Рост расходов на кредиты ИИ Простота генерации интерфейсов Несогласованный UI/UX Возможность быстро проверить идею Сложность масштабирования

Сравнение подходов

Подход Вайб-кодинг Классическая разработка Скорость Максимальная Средняя Качество кода Низкое, требует фикса Высокое (при грамотной команде) Стоимость старта Дешевле Дороже Поддержка и масштабирование Проблематично Более надёжно Основная аудитория Нетехнические специалисты Профессиональные команды

Советы для вайб-кодеров

Начинайте с прототипа, но планируйте этап доработки с фиксером. Заложите бюджет на оптимизацию кода и UI/UX. Не откладывайте тестирование — иначе баги накопятся. Используйте систему контроля версий, даже если проект маленький. Рассматривайте переписывание проекта с нуля, если "задолженность" стала слишком большой.

Мифы и правда

Миф: вайб-кодинг заменит программистов.

Правда: без специалистов для доводки кода проекты редко становятся промышленными.

Миф: достаточно один раз заплатить ИИ, и всё будет работать.

Правда: каждый новый промпт может нарушить старую функциональность.

Миф: вайб-кодинг подходит для любого бизнеса.

Правда: он хорош для идей на старте, но не для долгосрочных продуктов.

FAQ

Кто чаще всего обращается к фиксерам?

Менеджеры, стартаперы и владельцы малого бизнеса, запустившие MVP на ИИ.

Сколько стоят услуги фиксеров?

Цены сильно варьируются: от фрилансеров на Fiverr за $50-100 до агентств с проектами на тысячи долларов.

Можно ли обойтись без фиксеров?

Только если проект останется на уровне прототипа. Для серьёзного развития помощь специалистов почти неизбежна.

Исторический контекст

2023 год — термин "вайб-кодинг" впервые упомянул Андрей Карпати. 2024 год — первые публикации о проблемах с кодом, сгенерированным ИИ. 2025 год — появление нишевых платформ вроде VibeCodeFixers. com.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полностью доверить продукт только ИИ.

Последствие: хаотичный код, баги, потеря клиентов.

Альтернатива: использовать ИИ для прототипа, но привлекать фиксера для доводки.

А что если…

Вайб-кодинг станет массовым стандартом прототипирования? Тогда появятся новые профессии: "вайб-архитекторы", "фиксер-лиды" и целые агентства, специализирующиеся на индустриализации ИИ-кода.

Интересные факты