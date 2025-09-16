MVP за ночь, баги навсегда: кто и зачем нанимает фиксеров вайб-кода
Феномен вайб-кодинга породил целую новую нишу в IT — специалистов, которые исправляют и доводят до ума проекты, собранные с помощью ИИ. Если раньше это выглядело скорее как мем, то теперь под "fix vibe code" реально зарабатывают фрилансеры и даже крупные компании.
Как появился спрос на "фиксеров вайб-кода"
Изначально вайб-кодинг воспринимался как быстрый способ создать MVP: достаточно описать задачу в промпте, и модель генерирует рабочий, но сырой код. Проблема в том, что этот код часто не дотягивает до уровня production-продуктов: интерфейсы выглядят хаотично, архитектура шаткая, тестов нет, а каждое обновление ломает существующие функции.
На этом фоне начали появляться профили "специалистов по очистке вайб-кода" — сначала на LinkedIn, а затем и на биржах вроде Fiverr.
"Я предлагаю услуги по исправлению вайб-кода уже около двух лет… Сейчас я регулярно работаю примерно с 15-20 клиентами", — рассказал разработчик Хамид Сиддики.
По его словам, чаще всего приходится дорабатывать UI/UX, оптимизировать производительность, исправлять нелогичные анимации и приводить в порядок цветовые схемы.
Бизнес на исправлении кода
Фрилансеры оказались не единственными, кто увидел в этом возможность. Крупные компании тоже предлагают такие услуги. Так, Ulam Labs обращается к клиентам напрямую:
"Создали что-то быстро? Теперь пора сделать это надёжным… Вот тут-то и появляемся мы", — говорится на сайте компании.
Есть и специализированные платформы. Самая заметная из них — VibeCodeFixers.com, созданная Свантантрой Сохни. Там уже зарегистрировались около 300 специалистов, хотя реальных заказов пока было не больше 40.
Сохни отмечает, что вайб-кодинг сейчас больше похож на прототипирование для менеджеров, продавцов и владельцев малого бизнеса. По его словам, многие проекты страдают от "прожигания кредитов": пользователи тратят деньги на промпты и запросы к ИИ, но с каждым новым изменением ломают старую функциональность. В итоге дешевле переписать с нуля, но люди не хотят бросать свой первый проект.
Плюсы и минусы вайб-кодинга
|Плюсы
|Минусы
|Быстрый запуск MVP
|Неустойчивый код, частые баги
|Доступность для нетехнических специалистов
|Отсутствие архитектуры и тестов
|Экономия времени на прототипирование
|Рост расходов на кредиты ИИ
|Простота генерации интерфейсов
|Несогласованный UI/UX
|Возможность быстро проверить идею
|Сложность масштабирования
Сравнение подходов
|Подход
|Вайб-кодинг
|Классическая разработка
|Скорость
|Максимальная
|Средняя
|Качество кода
|Низкое, требует фикса
|Высокое (при грамотной команде)
|Стоимость старта
|Дешевле
|Дороже
|Поддержка и масштабирование
|Проблематично
|Более надёжно
|Основная аудитория
|Нетехнические специалисты
|Профессиональные команды
Советы для вайб-кодеров
-
Начинайте с прототипа, но планируйте этап доработки с фиксером.
-
Заложите бюджет на оптимизацию кода и UI/UX.
-
Не откладывайте тестирование — иначе баги накопятся.
-
Используйте систему контроля версий, даже если проект маленький.
-
Рассматривайте переписывание проекта с нуля, если "задолженность" стала слишком большой.
Мифы и правда
-
Миф: вайб-кодинг заменит программистов.
Правда: без специалистов для доводки кода проекты редко становятся промышленными.
-
Миф: достаточно один раз заплатить ИИ, и всё будет работать.
Правда: каждый новый промпт может нарушить старую функциональность.
-
Миф: вайб-кодинг подходит для любого бизнеса.
Правда: он хорош для идей на старте, но не для долгосрочных продуктов.
FAQ
Кто чаще всего обращается к фиксерам?
Менеджеры, стартаперы и владельцы малого бизнеса, запустившие MVP на ИИ.
Сколько стоят услуги фиксеров?
Цены сильно варьируются: от фрилансеров на Fiverr за $50-100 до агентств с проектами на тысячи долларов.
Можно ли обойтись без фиксеров?
Только если проект останется на уровне прототипа. Для серьёзного развития помощь специалистов почти неизбежна.
Исторический контекст
-
2023 год — термин "вайб-кодинг" впервые упомянул Андрей Карпати.
-
2024 год — первые публикации о проблемах с кодом, сгенерированным ИИ.
-
2025 год — появление нишевых платформ вроде VibeCodeFixers. com.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полностью доверить продукт только ИИ.
-
Последствие: хаотичный код, баги, потеря клиентов.
-
Альтернатива: использовать ИИ для прототипа, но привлекать фиксера для доводки.
А что если…
Вайб-кодинг станет массовым стандартом прототипирования? Тогда появятся новые профессии: "вайб-архитекторы", "фиксер-лиды" и целые агентства, специализирующиеся на индустриализации ИИ-кода.
Интересные факты
-
Первые "фиксеров вайб-кода" начали нанимать стартапы ещё в конце 2023 года.
-
В марте 2025 года VibeCodeFixers. com получил большой трафик из соцсетей, что ускорило рост площадки.
-
На Fiverr уже десятки фрилансеров открыто указывают "Vibe code fixing" как основную услугу.
