Въезд в Таиланд превращается в лотерею: даже 20 тысяч батов не спасли европейку от депортации

Европейскую туристку не пустили в Таиланд из-за нехватки денег для пребывания в стране — об этом сообщает ТАСС. Своей историей путешественница поделилась в TikTok, привлекая внимание к строгим требованиям, с которыми она столкнулась на границе.

Причины отказа в въезде

2 декабря 23-летняя Кая прилетела в международный аэропорт Дон Муанг в Бангкоке, однако иммиграционные службы Таиланда отказали ей во въезде. Причина — недостаточная сумма средств на её счете для пребывания в королевстве. Согласно действующим правилам, туристы должны иметь на руках не менее 20 тыс. батов (около 48,2 тыс. рублей). Сотрудники иммиграционной службы могут применять это правило на своё усмотрение, что и произошло в случае с девушкой.

Как рассказывает сама туристка, она не ожидала, что её финансовых средств окажется недостаточно, поскольку раньше при подобных визитах проверка наличия денег не проводилась. В комментариях она уточнила, что хотя у неё и был необходимый минимум средств, она просто неправильно заполнила иммиграционные формы из-за спешки.

Депортация и разочарование

После того как туристке отказали во въезде, она была вынуждена провести ночь в комнате для задержанных. На следующее утро её депортировали. Кая выразила разочарование по поводу произошедшего, назвав аэропорт Дон Муанг "известным своей строгостью в отношении технических формальностей". В своем ролике она также посоветовала другим туристам избегать этот аэропорт как пункт въезда в Таиланд.

"Я ошиблась с формами из-за спешки, но никогда не думала, что это приведет к депортации. Таиланд всегда был для меня комфортным местом для отдыха, и я не ожидала столкнуться с таким". — сказала Кая.

История туристки стала популярной в сети и привлекла внимание путешественников, напоминающих о важности соблюдения всех формальностей при въезде в страну.