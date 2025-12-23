Вьетнамские деликатесы, которые легко испортят фигуру: почему стоит быть осторожным с местной кухней

Вьетнам привлекает российских туристов не только своими красивыми пейзажами и экзотической культурой, но и доступной кухней, которая кажется легкой и полезной.Об этом пишет источник ТурПром.

Однако, как выясняется, гастрономический отдых во Вьетнаме не всегда приводит к желаемым результатам, особенно когда речь идет о поддержании фигуры. Как рассказывают туристы, многие из них набирают лишний вес, наслаждаясь блюдами местной кухни в отелях с системой "все включено".

Фо — не всегда друг фигуры

Один из самых популярных и известных блюд Вьетнама — суп Фо. Это ароматное блюдо с рисовой лапшой, мясом (чаще всего говядина или курица) и зеленью кажется отличным вариантом для тех, кто следит за своим весом. Однако, несмотря на свою репутацию легкого и здорового блюда, Фо может быть более калорийным, чем кажется на первый взгляд.

Калорийность порции Фо с говядиной составляет около 400-500 калорий. Лапша сама по себе не содержит много калорий, но бульон, на котором готовится суп, может быть жирным и насыщенным. В отелях с системой "все включено" суп подают в огромных порциях, что способствует перееданию. Российские туристы, не привыкшие к таким размерам, часто съедают все, что им предлагают, что может привести к лишним килограммам.

Спринг-роллы — хрустящий соблазн

Еще одним популярным блюдом во Вьетнаме являются спринг-роллы. Эти блюда бывают как жареными, так и свежими. Свежие спринг-роллы с рисовой бумагой, овощами и зеленью кажутся вполне безопасными, но жареные спринг-роллы могут стать настоящей калорийной бомбой. Хрустящая корочка, обжаренная в масле, добавляет блюду много жира, а начинка часто включает свинину или другие калорийные продукты. Также сладкие соусы, с которыми подают спринг-роллы, только увеличивают их калорийность.

Если вы хотите сохранить фигуру, лучше выбирать свежие спринг-роллы или есть жареные в умеренных количествах.

Другие "враги" стройной фигуры

Вьетнамская кухня включает также другие блюда, которые могут повлиять на вашу фигуру. Например, Бань Ми — вьетнамский сэндвич с мясом, овощами и соусами. Это довольно калорийное блюдо, особенно если оно содержит много мяса и майонеза. Жареный рис с морепродуктами также может быть насыщен маслом, а сладкие десерты, такие как Че (вьетнамский сладкий суп) или бананы в кокосовом молоке, являются настоящей калорийной бомбой.

Многие туристы жалуются, что не смогли устоять перед соблазнами местной кухни. Например, одна из туристок рассказала: "Я приехала во Вьетнам, чтобы отдохнуть и попробовать что-то новое, но в итоге целыми днями только и делала, что ела. Фо был моим любимым блюдом, я ела его каждый день. В итоге набрала 4 килограмма". Другая туристка добавила: "Я думала, что вьетнамская кухня легкая и полезная, но в отеле "все включено" было столько всего вкусного, что я не могла удержаться. Спринг-роллы были моими главными врагами".

Советы, как насладиться кухней и не поправиться

Чтобы избежать набора веса, издание Турпром предлагает несколько рекомендаций:

Выбирайте блюда, приготовленные на пару, отварные или на гриле, избегайте жареных.

Ограничьте потребление соусов, попросите подавать их отдельно.

Отдавайте предпочтение блюдам с большим количеством овощей и зелени.

Выбирайте нежирные виды мяса, такие как курица без кожи, рыба и креветки.

Ешьте небольшими порциями и не накладывайте себе слишком много еды.

Пейте много воды, это поможет контролировать аппетит.

Не забывайте о физической активности, например, прогулки по пляжу.

Если хотите попробовать что-то менее калорийное, попробуйте Бань Сео — вьетнамские блинчики с креветками и ростками фасоли. Это блюдо готовится на пару и содержит мало калорий.

Также можно выбрать Суп Кан Чуа — кислый суп с рыбой, овощами и ананасом, который богат витаминами. Салат Гой Куон с креветками, рисовой лапшой и зеленью также является отличным источником клетчатки и антиоксидантов.