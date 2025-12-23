Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Вьетнамская кухня
Вьетнамская кухня
© Designed by Freepik is licensed under public domain
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:58

Вьетнамские деликатесы, которые легко испортят фигуру: почему стоит быть осторожным с местной кухней

Блюдо Фо и спринг-роллы могут стать причиной лишних килограммов во Вьетнаме — ТурПром

Вьетнам привлекает российских туристов не только своими красивыми пейзажами и экзотической культурой, но и доступной кухней, которая кажется легкой и полезной.Об этом пишет источник ТурПром.

Однако, как выясняется, гастрономический отдых во Вьетнаме не всегда приводит к желаемым результатам, особенно когда речь идет о поддержании фигуры. Как рассказывают туристы, многие из них набирают лишний вес, наслаждаясь блюдами местной кухни в отелях с системой "все включено".

Фо — не всегда друг фигуры

Один из самых популярных и известных блюд Вьетнама — суп Фо. Это ароматное блюдо с рисовой лапшой, мясом (чаще всего говядина или курица) и зеленью кажется отличным вариантом для тех, кто следит за своим весом. Однако, несмотря на свою репутацию легкого и здорового блюда, Фо может быть более калорийным, чем кажется на первый взгляд.

Калорийность порции Фо с говядиной составляет около 400-500 калорий. Лапша сама по себе не содержит много калорий, но бульон, на котором готовится суп, может быть жирным и насыщенным. В отелях с системой "все включено" суп подают в огромных порциях, что способствует перееданию. Российские туристы, не привыкшие к таким размерам, часто съедают все, что им предлагают, что может привести к лишним килограммам.

Спринг-роллы — хрустящий соблазн

Еще одним популярным блюдом во Вьетнаме являются спринг-роллы. Эти блюда бывают как жареными, так и свежими. Свежие спринг-роллы с рисовой бумагой, овощами и зеленью кажутся вполне безопасными, но жареные спринг-роллы могут стать настоящей калорийной бомбой. Хрустящая корочка, обжаренная в масле, добавляет блюду много жира, а начинка часто включает свинину или другие калорийные продукты. Также сладкие соусы, с которыми подают спринг-роллы, только увеличивают их калорийность.

Если вы хотите сохранить фигуру, лучше выбирать свежие спринг-роллы или есть жареные в умеренных количествах.

Другие "враги" стройной фигуры

Вьетнамская кухня включает также другие блюда, которые могут повлиять на вашу фигуру. Например, Бань Ми — вьетнамский сэндвич с мясом, овощами и соусами. Это довольно калорийное блюдо, особенно если оно содержит много мяса и майонеза. Жареный рис с морепродуктами также может быть насыщен маслом, а сладкие десерты, такие как Че (вьетнамский сладкий суп) или бананы в кокосовом молоке, являются настоящей калорийной бомбой.

Многие туристы жалуются, что не смогли устоять перед соблазнами местной кухни. Например, одна из туристок рассказала: "Я приехала во Вьетнам, чтобы отдохнуть и попробовать что-то новое, но в итоге целыми днями только и делала, что ела. Фо был моим любимым блюдом, я ела его каждый день. В итоге набрала 4 килограмма". Другая туристка добавила: "Я думала, что вьетнамская кухня легкая и полезная, но в отеле "все включено" было столько всего вкусного, что я не могла удержаться. Спринг-роллы были моими главными врагами".

Советы, как насладиться кухней и не поправиться

Чтобы избежать набора веса, издание Турпром предлагает несколько рекомендаций:

  • Выбирайте блюда, приготовленные на пару, отварные или на гриле, избегайте жареных.

  • Ограничьте потребление соусов, попросите подавать их отдельно.

  • Отдавайте предпочтение блюдам с большим количеством овощей и зелени.

  • Выбирайте нежирные виды мяса, такие как курица без кожи, рыба и креветки.

  • Ешьте небольшими порциями и не накладывайте себе слишком много еды.

  • Пейте много воды, это поможет контролировать аппетит.

  • Не забывайте о физической активности, например, прогулки по пляжу.

Если хотите попробовать что-то менее калорийное, попробуйте Бань Сео — вьетнамские блинчики с креветками и ростками фасоли. Это блюдо готовится на пару и содержит мало калорий.

Также можно выбрать Суп Кан Чуа — кислый суп с рыбой, овощами и ананасом, который богат витаминами. Салат Гой Куон с креветками, рисовой лапшой и зеленью также является отличным источником клетчатки и антиоксидантов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Недельный маршрут по Узбекистану советуют начинать со столицы Ташкента — Lonely Planet сегодня в 6:14
От пустыни до лазурных куполов: поездка по Узбекистану, которую не забывают

Откройте для себя Узбекистан за 7 дней! Путешествуйте от Ташкента до Самарканда и узнайте секреты древних городов, культового наследия и уникальных ландшафтов.

Читать полностью » За один день в Пятигорске можно пройти основные достопримечательности пешком — гиды сегодня в 2:44
Один день — и город раскрывается полностью: почему Пятигорск не требует спешки

Пятигорск за один день — реальный и насыщенный маршрут: курортный центр, гора Машук, озеро Провал и лермонтовские места без спешки и лишних затрат.

Читать полностью » Аннапурна I — самая смертельная вершина среди восьмитысячников – FreeDom Travel вчера в 21:06
Челлендж для альпинистов: Эверест, К2 и другие вершины, которые испытали силу воли лучших

Восьмитысячники — это вершины, где ставятся под сомнение пределы человеческих возможностей. Узнайте, какие горы самые опасные и сложные для восхождения.

Читать полностью » Эксперты отмечают мягкую погоду в Афинах весной и осенью вчера в 17:28
Выбрал не тот месяц — Афины показались совсем другими: когда ехать, чтобы не разочароваться

Афины — динамичный город с уникальной атмосферой, где выбор времени поездки определяет впечатления. Узнайте, когда лучше всего посетить этот удивительный город.

Читать полностью » Сроки шенгенских виз в Испанию сократились до 2–2,5 недели — Абасов вчера в 15:51
Шенген начали выдавать быстрее, но попасть на подачу стало сложнее: что изменится для россиян в 2026 году

Сокращение сроков рассмотрения шенгенских виз для россиян становится актуальной темой. Узнайте, каковы реальные шансы на получение визы и какие преграды встали на пути к поездкам в Европу.

Читать полностью » Red Wings возобновит рейсы Москва—Эйлат с 19 февраля раз в неделю — ТАСС вчера в 14:33
Перелёт обещают прямой, но есть нюанс: как на самом деле полетят на курорт в Израиле

Red Wings запускает еженедельные рейсы из Москвы в Эйлат, начиная с 19 февраля. Узнайте о маршрутах, требованиях для въезда и планах на 2026 год.

Читать полностью » Для первой поездки на Маврикий рекомендуют север и запад острова — турагенты вчера в 13:12
Пятизвёздочный сервис и редкое чувство покоя: чем Маврикий отличается от других курортов

Маврикий привлекает тропической природой и высоким сервисом, но для первой поездки важно выбрать правильный район и сезон, чтобы отдых оправдал ожидания.

Читать полностью » Прямой поезд Ташкент — Казань возобновили после перерыва — ТАСС вчера в 12:44
Ташкент и Казань снова связали рельсами: поезд вернулся после остановки с 2020 года

Возобновление прямого сообщения между Ташкентом и Казанью - важное событие для пассажиров. Узнайте расписание, номер поезда и вместимость составов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Энзимные пасты провоцируют микроповреждения эмали при регулярном применении — ортодонт Барагунова
Туризм
Необычный случай на курорте: школьница заболела дирофиляриозом после укуса комара
Туризм
В аэропортах мира начали изымать powerbank из сдаваемого багажа – ТурПром
Туризм
В Таиланде растет число русских туристов и долговременных жителей – ТурПром
Туризм
Индекс туристической привлекательности России 2025: лидерами стали Москва и Санкт-Петербург — Tourbus.ru
Туризм
Абхазия предлагает более дешёвый новогодний отдых, чем Сочи — Турпром
Туризм
Сочи удержал самые высокие средние чеки на горнолыжных курортах — Отелло
Спорт и фитнес
Физические упражнения изменили работу генов, связанных с жиром — MIT
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet