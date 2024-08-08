Россиянка Мария Дапирка, осужденная за контрабанду наркотиков, экстрадирована из Вьетнама в Россию

Вьетнам передал России Марию Дапирку, осужденную за контрабанду наркотиков. Она была арестована в августе 2014 года в аэропорту Хошимина, где таможенники нашли около 3 кг кокаина в ее чемодане.

Дапирка и ее адвокаты утверждали, что она не знала о наркотиках, предполагая, что их положил в сумку ее парень. В результате дополнительных расследований дело рассматривалось с учетом возможного отсутствия у нее умысла на контрабанду. Однако в мае 2018 года она была приговорена к пожизненному заключению, так как ей грозила смертная казнь по вьетнамским законам.

Сейчас она возвращается в Россию для отбывания наказания.

Фото: www.flickr.com/Greg Hayter (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)