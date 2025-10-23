Свиньи есть, а по бумагам — нет: чем это обернулось для упрямого фермера

Фермер из Варны (Челябинская область) столкнулся с серьезными последствиями за несоответствие требованиям законодательства. Его поголовье свиней, превышающее 15 особей, не было зарегистрировано в государственной информсистеме "ВетИС". Этот факт стал основанием для административной ответственности, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Нарушение требований

Как пояснили в Россельхознадзоре, отсутствие регистрации в "ВетИС" стало основным нарушением. Кроме того, у владельца свиней не было информации о проведении обязательных профилактических и противоэпизоотических мероприятий, что также нарушает правила.

"Поголовье свиней не зарегистрировано в системе "ВетИС". У собственника отсутствуют сведения об обязательных профилактических и противоэпизоотических мероприятиях в отношении животных", — сообщили в Россельхознадзоре.

Последствия для фермера

В результате проверки инспекторы привлекли фермеров к административной ответственности. В ближайшее время ему предстоит уплатить штраф, что, несомненно, станет уроком для других владельцев животных, которые не выполняют требования законодательства.

Внимание к проблеме

Россельхознадзор уже неоднократно предупреждал фермеров об обязательности регистрации животных в системе "ВетИС" и проводил встречи с жителями муниципалитетов, разъясняя важность соблюдения норм. Несмотря на профилактическую работу, не все животноводы откликнулись на требования, и сроки для регистрации уже давно истекли.