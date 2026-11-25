Россельхознадзор расширяет функционал системы прослеживаемости продукции животного происхождения. В рамках форума Союзного государства «Интеграция» начальник управления государственного ветеринарного надзора Анна Бабушкина представила план внедрения новых модулей контроля в ФГИС «ВетИС».

Основным инструментом цифровизации контроля станет автоматизация мониторинга баланса компонентов продукции. Запуск модуля по контролю жирового баланса запланирован на 2026 год, а механизм отслеживания белкового баланса будет введен в эксплуатацию через год, в 2027 году. Данные инструменты позволят ведомству автоматизировать сверку объемов сырья и готовой продукции, что направлено на исключение фальсификаций и обеспечение соответствия состава товара заявленным требованиям.

Торговое сотрудничество и интеграция систем

Параллельно с техническим обновлением ФГИС «ВетИС» ведется работа по интеграции информационных систем России и Белоруссии. Синхронизация данных призвана повысить прозрачность взаимных поставок и упростить ветеринарный контроль при перемещении товаров.

Статистика свидетельствует о значительном росте товарооборота в этом секторе: за период с 2021 по 2025 годы объем поставок российской животноводческой продукции в Союзное государство увеличился почти в три раза — с 489 тыс. до 1,4 млн тонн.

Внедрение модулей контроля жирового и белкового баланса станет следующим этапом перехода от формального документального контроля к анализу фактических показателей производства в режиме реального времени.