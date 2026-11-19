Россельхознадзор вводит обязательную экспертизу каждой серии ветеринарных вакцин. Новая мера подразумевает, что обращение конкретной партии препарата будет приостановлено до момента получения официального заключения о ее качестве. Данный механизм направлен на усиление контроля безопасности препаратов и предотвращение распространения заболеваний среди животных.

Позиции ведомств и законодательные инициативы

Основанием для изменений послужила инициатива депутатов фракции "Новые люди", предложивших внедрить систему посерийного контроля ветеринарных средств по аналогии с регламентами, действующими для медицинских препаратов для людей. Россельхознадзор поддержал данное предложение, подтвердив необходимость обеспечения стабильного качества продукции.

В свою очередь, Министерство сельского хозяйства, выразив согласие с переходом на посерийный контроль, указало на возможные экономические риски. По мнению ведомства, тотальная проверка каждой серии может привести к росту стоимости вакцин, возникновению дефицита на рынке и создать дополнительные сложности для реализации программ импортозамещения. В связи с этим Минсельхоз настаивает на необходимости разработки детального финансово-экономического обоснования данной меры.

Ключевым вопросом остается определение баланса между усилением надзора за качеством каждой партии и сохранением экономической доступности препаратов для конечного потребителя.