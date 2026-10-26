Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ветеринар
ветеринар
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Питомцы
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:05

Ветеринары на Сахалине сделали то, что пока редкость для России: почему такие операции почти не проводят

Внедрение дистанционных технологий в ветеринарную практику остается на низком уровне, несмотря на технические возможности и острую необходимость, сообщил ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа. В беседе с NewsInfo эксперт проанализировал перспективы развития телеветеринарии после уникальной операции на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что на Сахалине ветеринары из Углегорска и Поронайска провели совместную операцию собаке, используя телемост для координации действий. Как отметили в областном Агентстве ветеринарии и племенного животноводства, такой формат взаимодействия специалистов из удаленных друг от друга территорий был успешно реализован в регионе впервые.

Ветврач подчеркнул, что хотя в крупных мегаполисах, таких как Москва, Санкт-Петербург или Екатеринбург, врачи имеют возможность оперативно консультироваться с коллегами лично, для отдаленных районов цифровизация ветеринарной помощи жизненно необходима. По его словам, помощь признанных экспертов через онлайн-платформы позволяет врачам на местах более эффективно использовать современные методики лечения. При этом важно учитывать, что своевременная защита собаки или кошки от угроз здоровью часто зависит от доступности профессионального совета.

"Слабо развита телеветеринария, практически единичные случаи. Она нужна. В Москве, Питере, Екатеринбурге, например, ты можешь у коллег спросить. А на отдаленных участках это сложно сделать", — отметил Середа.

Специалист добавил, что на сегодняшний день технических препятствий для массового внедрения телеветеринарии не существует. Использование цифровых каналов связи должно стать естественным инструментом в работе медиков, особенно если врач не обладает достаточным опытом в конкретном клиническом случае.

"Почему не использовать это еще и для животных, раз для людей есть такая возможность? Это история не принудительная, это желание врача — связаться с коллегой в любом регионе", — пояснил специалист.

Эксперт также обратил внимание на исторический аспект вопроса защиты прав животных. Он напомнил о "Вестнике общественной ветеринарии" 1912 года, где уже тогда обсуждались проблемы отрасли на государственном уровне. По мнению врача, несмотря на прошедшее столетие, многие вопросы остаются нерешенными.

В современных реалиях владельцам приходится сталкиваться и с юридическими сложностями — например, ошибка ветклиники может потребовать привлечения юристов для защиты прав хозяина. В то же время государство старается внедрять новые цифровые инструменты, создавая федеральные сервисы для помощи приютским животным.

Проверено экспертом: ветеринар Марина Черкасова, ветеринар Сергей Ермаков

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прививка собак превратилась в тревожный выбор: что проверить перед вакцинацией питомца 02.09.2026 в 12:04

Кинолог Константин Карапетьянц рассказал NewsInfo, почему после массовой гибели домашних животных из-за некачественной вакцины владельцы животных начинают опасаться за здоровье своих питомцев.

Читать полностью » Собак и кошек из приютов покажут всей России: вот что может дать им новый шанс на дом 31.08.2026 в 18:00

Ветеринарный врач Михаил Шеляков прокомментировал NewsInfo запуск нового федерального сервиса для устройства приютских питомцев.

Читать полностью » Почему собаки оставляют метки на кустах и деревьях во время прогулки: мнение экспертов 30.08.2026 в 18:33

Владельцы часто ошибаются, считая привычку пса метить каждый столб лишь капризом, но за этим стоят важные сигналы, которые могут указывать на скрытые риски.

Читать полностью » Животное внезапно потеряло интерес к миске: из-за чего владельцы ежедневно совершают роковую ошибку 30.08.2026 в 9:32

Владельцы часто списывают отсутствие аппетита у питомца на капризы, но игнорирование тревожных сигналов может привести к серьезным патологиям внутренних органов.

Читать полностью » Собака снова тянется к траве: причина может оказаться тревожной 26.08.2026 в 11:53

Ветеринар Екатерина Гуляева объяснила NewsInfo, почему привычка домашних собак поедать траву может сигнализировать о серьезных заболеваниях питомцев.

Читать полностью » Мифы о советском рационе питомцев: правда о последствиях кормления остатками со стола 22.08.2026 в 16:58

В советских семьях подход к миске питомца часто диктовался наличием продуктов, но скрытые последствия такого меню проявились лишь спустя десятилетия.

Читать полностью » Сосед превратил квартиру в кошачий дом: сколько питомцев разрешено держать по закону 21.08.2026 в 13:53

Юрист Константин Крохин пояснил NewsInfo, сколько питомцев можно содержать в условиях квартиры.

Читать полностью » Ветеринары объяснили причины частого лая у домашних собак в сравнении с поведением волков 19.08.2026 в 14:59

Многие считают, что волки не умеют подавать голос, однако природа устроена сложнее: разница кроется не в способностях, а в образе жизни диких и домашних псовых.

Читать полностью »

Новости
Общество
Ребенок сидит в смартфоне все каникулы: за спокойствием родителей скрывается тревожная сторона
Еда
Хрустящая зимой, будто только с тёрки: корейская морковь в банках требует особого подхода
Общество
Учителей зовут обратно в школы: почему заманить их бесплатной переподготовкой будет непросто
Еда
Сахар после еды ведёт себя иначе: японские учёные обнаружили неожиданный эффект пищевых жиров
Недвижимость
Под ногами тепло, а в квитанции жарко: тёплый пол может обойтись дороже, чем кажется
Недвижимость
Квартира куплена, а прибыль всё не приходит: у арендного жилья есть свои ловушки
Еда
Положили в морозилку свежими, достали кашу: шесть продуктов не прощают привычной ошибки
Еда
Ни ветчинницы, ни оболочки: домашняя ветчина из курицы получается плотной благодаря одной добавке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet