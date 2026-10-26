Ветеринары на Сахалине сделали то, что пока редкость для России: почему такие операции почти не проводят

Внедрение дистанционных технологий в ветеринарную практику остается на низком уровне, несмотря на технические возможности и острую необходимость, сообщил ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа. В беседе с NewsInfo эксперт проанализировал перспективы развития телеветеринарии после уникальной операции на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что на Сахалине ветеринары из Углегорска и Поронайска провели совместную операцию собаке, используя телемост для координации действий. Как отметили в областном Агентстве ветеринарии и племенного животноводства, такой формат взаимодействия специалистов из удаленных друг от друга территорий был успешно реализован в регионе впервые.

Ветврач подчеркнул, что хотя в крупных мегаполисах, таких как Москва, Санкт-Петербург или Екатеринбург, врачи имеют возможность оперативно консультироваться с коллегами лично, для отдаленных районов цифровизация ветеринарной помощи жизненно необходима. По его словам, помощь признанных экспертов через онлайн-платформы позволяет врачам на местах более эффективно использовать современные методики лечения. При этом важно учитывать, что своевременная защита собаки или кошки от угроз здоровью часто зависит от доступности профессионального совета.

"Слабо развита телеветеринария, практически единичные случаи. Она нужна. В Москве, Питере, Екатеринбурге, например, ты можешь у коллег спросить. А на отдаленных участках это сложно сделать", — отметил Середа.

Специалист добавил, что на сегодняшний день технических препятствий для массового внедрения телеветеринарии не существует. Использование цифровых каналов связи должно стать естественным инструментом в работе медиков, особенно если врач не обладает достаточным опытом в конкретном клиническом случае.

"Почему не использовать это еще и для животных, раз для людей есть такая возможность? Это история не принудительная, это желание врача — связаться с коллегой в любом регионе", — пояснил специалист.

Эксперт также обратил внимание на исторический аспект вопроса защиты прав животных. Он напомнил о "Вестнике общественной ветеринарии" 1912 года, где уже тогда обсуждались проблемы отрасли на государственном уровне. По мнению врача, несмотря на прошедшее столетие, многие вопросы остаются нерешенными.

В современных реалиях владельцам приходится сталкиваться и с юридическими сложностями — например, ошибка ветклиники может потребовать привлечения юристов для защиты прав хозяина. В то же время государство старается внедрять новые цифровые инструменты, создавая федеральные сервисы для помощи приютским животным.

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