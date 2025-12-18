Счёт за лечение больше не приговор: владельцам домашних животных готовят новую льготу

Расходы на лечение домашних животных для многих семей давно стали статьёй бюджета, сопоставимой с медицинскими тратами. На этом фоне в Госдуме появилась инициатива, которая впервые предлагает закрепить "ветеринарный" подход в системе социальных льгот — через механизм налогового вычета. Об этом сообщает издание "ТАСС", в распоряжении которого находится текст законопроекта.

Что предлагают изменить в Налоговом кодексе

Депутаты от фракции "Новые люди" внесли в Государственную думу законопроект о налоговом вычете за ветеринарные услуги. Документ предусматривает поправки в статью 219 Налогового кодекса РФ "Социальные налоговые вычеты". Именно в ней перечислены категории расходов, по которым граждане могут вернуть часть уплаченного налога.

Инициатива предполагает включить в перечень такие траты, как лечение питомца, включая профилактические и диагностические процедуры. Отдельно в проекте прописана возможность учёта расходов на покупку ветеринарных лекарств. При этом право на вычет предлагается предоставить владельцам зарегистрированных домашних животных.

Авторы инициативы и логика законопроекта

Законопроект внесли депутаты Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Антон Ткачев. В пояснительной логике документа акцент сделан на том, что ветеринарная помощь для владельцев животных — регулярная и зачастую обязательная необходимость, которая требует устойчивых расходов. Поэтому предложенный вычет рассматривается как инструмент поддержки тех, кто несёт эту нагрузку.

Авторы инициативы считают, что включение ветеринарных услуг в перечень расходов для получения вычета позволит снизить финансовую нагрузку на владельцев домашних животных. Одновременно, по их оценке, мера может стать стимулом для более частых плановых посещений ветклиник, включая профилактику и диагностику. В результате, как следует из аргументации, речь идёт не только о деньгах, но и о повышении регулярности обращений за помощью.

Сроки вступления в силу

В проекте отдельно оговорён срок начала действия новых норм. Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2027 года. Теперь предметом обсуждения становятся и расходы, связанные с содержанием домашних животных — при условии, что соответствующие траты будут привязаны к установленным нормам статьи 219 НК РФ.