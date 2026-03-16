Контроль на границе: на границе Хакасии развернули скрытный щит от опасных инфекций

В Боградском районе на федеральной трассе у села Троицкое начал работу круглосуточный пост ветеринарного контроля. Контрольно-пропускной пункт продолжит функционировать до 30 июня в рамках режима повышенной готовности, введенного для предотвращения распространения особо опасных инфекций среди животных. Дежурство организовано для проверки транспортных средств, перевозящих скот, а также мясо-молочную продукцию между Хакасией и сопредельными субъектами. Данная мера направлена на поддержание текущего благополучного эпизоотического статуса региона и исключение рисков заноса патогенов.

Детали ветеринарного контроля

Усиление мер безопасности связано с необходимостью защиты животноводческого сектора Хакасии от внешних угроз. До конца июня специалисты будут проверять автомобили, пересекающие административные границы республики на данном участке федеральной магистрали.

Постоянное наблюдение позволит предотвратить незаконное перемещение продукции, не прошедшей сертификацию. В условиях повышенной готовности такие посты являются стандартным инструментом профилактики в системе государственной ветеринарной службы.

Требования к перевозке грузов

Каждый перевозчик обязан предъявить полный пакет сопроводительной документации на перемещаемые грузы. При выявлении нарушений или отсутствии ветеринарных свидетельств на живой скот и продукты животноводства инспекторы принимают строгие меры.

Весь груз, не соответствующий установленным нормам, в принудительном порядке возвращается в точку отправления. Сотрудники ведомства не допускают проезд транспорта через регион до оформления соответствующих разрешений, минимизируя таким образом биологические угрозы.

Риски в соседних регионах

Ситуация с заболеваемостью животных в Сибири и Поволжье остается сложной и вызывает обеспокоенность у контролирующих органов. В ряде сел фиксируются очаги заражения бешенством и пастереллезом, что требует принятия жестких регламентных мер со стороны ветеринарных врачей.

Практика реагирования на вспышки инфекций зачастую сопровождается изъятием и уничтожением поголовья при участии сил правопорядка. Подобные действия нередко вызывают протесты среди местных владельцев хозяйств, которые отстаивают здоровье своего скота и опасаются потери доходов в условиях неопределенности.