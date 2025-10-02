Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Совместные учения армий России и Белоруссии в Бресте
© мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:44

70 шагов после фронта: Ямал показал стране, как поддерживать ветеранов СВО

Артюхов представил опыт Ямала с 70 мерами помощи ветеранам СВО на заседании Госсовета

В Москве прошло расширенное заседание комиссии Государственного совета РФ, посвящённое мерам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей. В обсуждении принял участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Молодёжь и дети".

Постоянное совершенствование мер помощи

Секретарь Госсовета Алексей Дюмин подчеркнул, что поддержка ветеранов и их семей должна развиваться непрерывно:

"По мере появления новых вызовов разрабатываются дополнительные механизмы помощи, и эта деятельность ведется на постоянной основе".

Он отметил, что многие региональные практики уже показали эффективность и могут быть масштабированы по всей стране. При этом важно учитывать рост числа военнослужащих, возвращающихся домой.

Опыт Ямала: 70 мер поддержки

Особое внимание на заседании было уделено региональному опыту. На Ямале действует порядка 70 различных мер поддержки для участников СВО и их близких.

Среди них:

  • Реабилитационные сертификаты: до 300 тысяч рублей при прохождении лечения вместе с супругом; до 250 тысяч рублей на зубопротезирование; при тяжёлых ранениях сумма может достигать 1 миллиона рублей.

  • Программа "Герои Ямала" - помогает ветеранам адаптироваться к мирной жизни, найти работу и пройти переобучение.

Электронные сервисы и новые форматы

По словам Артюхова, особое значение имеет внедрение цифровых решений для предоставления помощи. Это позволяет ускорить процесс получения льгот и сделать поддержку более доступной для каждой семьи.

