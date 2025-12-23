Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
здание госдумы рф
здание госдумы рф
© flickr.com by MikleRav is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Общество
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 12:18

35–40 лет стажа — и всё равно не ветеран: в Госдуме предлагают новую категорию с льготами

Законопроект о ветеранах по стажу планируют внести в Госдуму — РИА Новости

Десятки лет непрерывной работы не всегда дают право на статус ветерана и связанные с ним льготы — особенно если у человека нет государственных наград. В ЛДПР считают такую ситуацию несправедливой и предлагают изменить подход к оценке трудового вклада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подготовленный законопроект и комментарии его авторов.

Новая категория ветеранов по стажу

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают ввести отдельную категорию — ветераны трудовой деятельности. Согласно инициативе, к ней смогут относиться граждане с большим трудовым стажем, который учитывается при назначении пенсии.

"Законопроектом предлагается ввести новую категорию ветеранов — ветераны трудовой деятельности, к которым будут относиться лица, имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы подчёркивают, что сейчас звание ветерана труда и соответствующие льготы в большинстве случаев доступны только тем, у кого помимо стажа есть государственные или ведомственные награды. При этом нередко люди десятилетиями работали официально, но формальных оснований для получения статуса у них нет.

Позиция ЛДПР и региональная практика

По словам инициаторов, такая ситуация приводит к неравенству между гражданами с сопоставимым трудовым вкладом. В ряде регионов уже действуют собственные правила, позволяющие учитывать стаж без привязки к наградам, однако на федеральном уровне единый подход пока отсутствует.

В беседе с РИА Новости Леонид Слуцкий отметил, что люди с трудовым стажем 35-40 лет внесли значительный вклад в развитие страны, но из-за отсутствия наград не могут получить звание ветерана труда. Лидер ЛДПР подчеркнул, что задача государства — дать таким гражданам почувствовать, что их работа и добросовестный труд были замечены и оценены.

Какие льготы предлагается закрепить

Предполагается, что звание "Ветеран трудовой деятельности" будет сопровождаться конкретными мерами поддержки. В их числе — 50-процентная компенсация расходов на ЖКХ, первоочередное право на установку телефона в квартире, преимущества при вступлении в жилищные и гаражные кооперативы, а также при приобретении земельных участков.

Кроме того, предлагается сохранить право на получение медицинской помощи в тех организациях, к которым граждане были прикреплены до выхода на пенсию. Также в перечень мер входят бесплатное обеспечение протезами (кроме зубных), протезно-ортопедическими изделиями и внеочередной приём в организациях социального обслуживания.

Законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Клещи проникли в квартиры с живыми елями зимой — Baza сегодня в 10:16
Новогодняя ель превращается в троянского коня: вместе с праздником в квартиры заползают клещи

В разгар зимы в российских квартирах активизировались опасные еличные клещи из-за аномально теплой погоды. Узнайте, как распознать и предотвратить заражение паразитами на новогодних елках.

Читать полностью » Доходный дом Емельянова: архитектурный символ Екатеринбурга, построенный в 1897 году сегодня в 7:29
Загадка доходного дома Емельянова: от купеческой усадьбы до архитектурного символа Екатеринбурга

Доходный дом купца Емельянова в Екатеринбурге — яркий пример эклектики конца XIX века и ключевой элемент городской архитектуры.

Читать полностью » Проблемы с доставкой почты на Чукотку: срок доставки до 6 месяцев, сообщает прокуратура сегодня в 7:29
Долгие месяцы ожидания и закрытые отделения: как Чукотка страдает от почтовых задержек

Проблемы с почтовым сообщением Чукотки с материком привлекли внимание прокуратуры. Как ситуация с доставкой посылок продолжает ухудшаться?

Читать полностью » Академик Онищенко: в советское время новогодние праздники были короче и более продуктивными сегодня в 5:08
Не знаешь, чем заняться: как длинные новогодние каникулы лишают людей активности

Академик Геннадий Онищенко отметил, что длинные новогодние каникулы оставляют россиян без дела, особенно в регионах, где нет массовых праздников.

Читать полностью » Платежи самозанятых должников выросли на 9% по сравнению с прошлым годом – Ведомости сегодня в 5:08
Загадка высоких платежей самозанятых: в чем причина их роста в 2025 году

Средний платеж самозанятых должников достиг рекорда, а их долг остается значительно ниже, чем у "классических" заемщиков. Как новый закон влияет на эту ситуацию?

Читать полностью » Мошенники выманивают деньги через фальшивые подарки парфюма – РИА Новости сегодня в 4:20
Мошенники в России снова на шаг впереди: как бесплатная косметика превращается в ловушку для жертв

Мошенники в РФ используют новую схему с бесплатной косметикой, заставляя жертв платить за "подарки". Узнайте, как распознать обман и защититься.

Читать полностью » Завышенные требования по зарплате и ошибки в резюме мешают собеседованиям — Булкина вчера в 16:38
Резюме, которое не заметят: как ваши ошибки мешают получить приглашение на собеседование

Почему соискатель не получает приглашения на собеседования? Эксперт в сфере HR рассказала о причинах, связанных с качеством резюме и завышенными требованиями.

Читать полностью » Рост мегаполисов в России приводит к социальным и экономическим рискам — Шевченко вчера в 15:22
Мегаполисы на костях провинции: что скрывает миграционная политика России

Миграция и рост мегаполисов выгодны лишь крупному бизнесу, но не решают проблемы коренного населения. Журналист Максим Шевченко рассказал о причинах и последствиях текущей миграционной политики.

Читать полностью »

Новости
Мир
Финляндия подняла срок для ВМЖ до 6 лет с 8 января 2026 — МВД Финляндии
ЮФО
Экспорт картофеля с Кубани сокращается почти на 46% — Минсельхоз края
ЮФО
В Сочи подожгли Porsche во дворе из мести — ГУ МВД по Краснодарскому краю
Экономика
Стало известно, куда россиянам вложить деньги до конца года
ЮФО
Кубань запрещает наём иностранцев по патентам с 2026 года — администрация края
ЮФО
Несовершеннолетнюю судят за фейковую угрозу школе — Кубань 24
Дом
Мелкие бытовые вещи незаметно захламляют дом — эксперты по быту
Наука
ИИ-наушники отфильтровали лишние голоса без задержки — Вашингтонский университет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet