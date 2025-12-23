35–40 лет стажа — и всё равно не ветеран: в Госдуме предлагают новую категорию с льготами

Десятки лет непрерывной работы не всегда дают право на статус ветерана и связанные с ним льготы — особенно если у человека нет государственных наград. В ЛДПР считают такую ситуацию несправедливой и предлагают изменить подход к оценке трудового вклада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подготовленный законопроект и комментарии его авторов.

Новая категория ветеранов по стажу

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают ввести отдельную категорию — ветераны трудовой деятельности. Согласно инициативе, к ней смогут относиться граждане с большим трудовым стажем, который учитывается при назначении пенсии.

"Законопроектом предлагается ввести новую категорию ветеранов — ветераны трудовой деятельности, к которым будут относиться лица, имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы подчёркивают, что сейчас звание ветерана труда и соответствующие льготы в большинстве случаев доступны только тем, у кого помимо стажа есть государственные или ведомственные награды. При этом нередко люди десятилетиями работали официально, но формальных оснований для получения статуса у них нет.

Позиция ЛДПР и региональная практика

По словам инициаторов, такая ситуация приводит к неравенству между гражданами с сопоставимым трудовым вкладом. В ряде регионов уже действуют собственные правила, позволяющие учитывать стаж без привязки к наградам, однако на федеральном уровне единый подход пока отсутствует.

В беседе с РИА Новости Леонид Слуцкий отметил, что люди с трудовым стажем 35-40 лет внесли значительный вклад в развитие страны, но из-за отсутствия наград не могут получить звание ветерана труда. Лидер ЛДПР подчеркнул, что задача государства — дать таким гражданам почувствовать, что их работа и добросовестный труд были замечены и оценены.

Какие льготы предлагается закрепить

Предполагается, что звание "Ветеран трудовой деятельности" будет сопровождаться конкретными мерами поддержки. В их числе — 50-процентная компенсация расходов на ЖКХ, первоочередное право на установку телефона в квартире, преимущества при вступлении в жилищные и гаражные кооперативы, а также при приобретении земельных участков.

Кроме того, предлагается сохранить право на получение медицинской помощи в тех организациях, к которым граждане были прикреплены до выхода на пенсию. Также в перечень мер входят бесплатное обеспечение протезами (кроме зубных), протезно-ортопедическими изделиями и внеочередной приём в организациях социального обслуживания.

Законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы.