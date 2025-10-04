Сенсация в Самаре: легенда клуба выйдет на поле под номером 75
Футбольный клуб "Крылья Советов" удивил болельщиков неожиданным объявлением. На официальном сайте команды сообщили о переходе в состав 75-летнего Валерьяна Панфилова, которого назвали легендой клуба.
"Панфилов возобновляет игровую карьеру в составе "Крыльев Советов". Легенда клуба провел тренировку вместе с основным составом нашей команды. Он также отправится в Казань на матч против "Рубина"", — говорится в сообщении клуба.
Уникальный контракт
По информации пресс-службы, с футболистом подписан пожизненный контракт, а на сезон он официально внесён в заявку самарцев. Символично, что на поле Панфилов будет выходить под номером 75 — в соответствии с его возрастом.
Зачем это сделано
Необычный шаг можно рассматривать как яркий пиар-ход и своеобразный подарок болельщикам. "Крылья Советов" таким образом подчеркнули преемственность поколений и напомнили об истории клуба, вызвав живой интерес к предстоящему матчу против "Рубина".
