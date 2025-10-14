Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пенсионер считает деньги дома
Пенсионер считает деньги дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована вчера в 23:28

Звание ветерана труда в Тюменской области: шаг за шагом к льготам и социальной поддержке

В Тюменской области ветеранам труда предоставляют восемь мер социальной поддержки

В Тюменской области звание ветерана труда предоставляет ряд значительных льгот. В этом материале URA. RU расскажем, как можно стать ветераном труда и какие меры социальной поддержки предусмотрены для обладателей этого звания.

Как стать ветераном труда в Тюменской области

Ветераном труда могут стать граждане, которые имеют соответствующее удостоверение. Получить его можно в любом отделе МФЦ, если тюменец был удостоен наград, орденов СССР или Российской Федерации. Также звание присваивается тем, кто имеет почетные грамоты и благодарности от Президента РФ.

Кроме того, звание может быть присвоено за знаки отличия в труде или службе, а также за трудовой стаж не менее 25 лет в одной сфере деятельности (или по выслуге лет).

Меры социальной поддержки для ветеранов труда

В Тюменской области владельцы звания ветерана труда могут рассчитывать на восемь различных мер социальной поддержки. Среди них:

  1. Возмещение расходов на изготовление и ремонт зубных протезов.

  2. Возмещение 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

  3. Бесплатный проезд в общественном транспорте.

  4. 50% возмещение расходов на проезд в поезде.

  5. Компенсация затрат на газификацию квартиры или дома (если газ еще не проведен). Эта поддержка предоставляется один раз, но не превышает 90 тысяч рублей.

  6. Бесплатное медицинское обслуживание для ветеранов труда.

Эти меры обеспечивают достойные условия для ветеранов труда, облегчая финансовую нагрузку и обеспечивая доступ к необходимым социальным услугам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Илья Обабков: переезд СУНЦ УрФУ в Новокольцовский — шаг к созданию кампуса будущего сегодня в 16:17
Не окраина, а новый центр: зачем УрФУ строит целый университет в поле

УрФУ готовится к масштабному переезду: СУНЦ сменит адрес и станет частью современного кампуса в Новокольцовском. Что ждёт студентов и зачем это нужно?

Читать полностью » В Свердловской области за неделю выявлено более 29 тысяч случаев ОРВИ — ситуация стабилизируется сегодня в 15:56
Каждый второй чих — от риновируса: в Екатеринбурге болеют даже те, кто не выходит из дома

В Свердловской области фиксируют 29 тысяч случаев ОРВИ, но ситуация под контролем. Врачи рассказали, какие вирусы доминируют и как защититься этой осенью.

Читать полностью » В Пермском крае вырос спрос на санаторный отдых: путёвки на осенние каникулы почти закончились сегодня в 12:26
Осенний отдых ушёл из-под носа: где в Перми ещё можно успеть забронировать санаторий

Путёвки в пермские санатории на осенние каникулы почти раскуплены. Свободные номера остались только в «Алмеде», «Демидкове», «Ключах» и «Усть-Качке» — цены начинаются от 25 тысяч рублей.

Читать полностью » Автоэксперт рекомендовал жителям Пермского края менять резину во второй половине октября сегодня в 11:44
+5 на термометре — минус к безопасности: водителям Прикамья дали срочную рекомендацию

Автоэксперт Дмитрий Артюхин советует менять летнюю резину в Перми уже во второй половине октября — при температуре +5…+7°C, пока на шиномонтажах нет очередей.

Читать полностью » В Прикамье зафиксировано 17 профессиональных заболеваний, большинство — у женщин сегодня в 10:44
Спина болит, уши не слышат: чем чаще всего заболевают работники Прикамья

В Пермском крае за 9 месяцев выявлено 17 профессиональных заболеваний, более половины из которых — нарушения опорно-двигательного аппарата. Большинство случаев зарегистрировано в Перми.

Читать полностью » Турция, Таиланд и Египет остаются самыми популярными направлениями у туристов из Челябинска сегодня в 9:12
От Турции не отказались, но Вьетнам уже на пятки: куда улетает Челябинск этой осенью

Челябинцы всё чаще выбирают Вьетнам и Китай, но лидерами осеннего сезона остаются Турция, Таиланд и Египет. Рассказываем, сколько стоит отдых и куда можно улететь.

Читать полностью » В августе 2025 года в Челябинске зафиксировано резкое падение числа квартир на продаже сегодня в 8:16
Квартиры исчезают с рынка: в Челябинске за месяц пропали сотни вариантов

В Челябинске количество выставленных на продажу квартир сократилось почти на 41%. При этом цены на жильё остались стабильными, показав символический рост за год.

Читать полностью » Прокуратура Челябинска выявила нарушения в работе компаний сегодня в 7:16
Холод пробирается в дома: в Челябинске назвали компании, которые проваливают зиму

Прокуратура Челябинска выявила управляющие компании с наибольшим числом аварий на теплосетях. Руководителям вынесены предостережения, контроль усиливается.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Биопсихолог Мэри Поффенрот: мозгу нужно до трёх недель, чтобы привыкнуть к новой стрижке
Спорт и фитнес
Исследование British Medical Journal: слабое рукопожатие связано с повышенным риском сердечных и метаболических заболеваний
Красота и здоровье
Сладости и жирная пища вызывают перестройку нейронных связей, усиливая зависимость и снижая самоконтроль
СФО
В Югре подешевели овощи и продукты борщевого набора — свекла стала дешевле на 42%
ДФО
Прямое сообщение Хабаровск–Пекин готовится к возвращению, ждут разрешения Китая — Валентина Асеева
Туризм
Туроператорам рекомендуют включить eSIM в стандартный пакет услуг для путешественников
ПФО
Пензенская художница предлагает оригинальный способ мести — "обидный портрет" недруга
Дом
Эксперты советуют чистить чайник от накипи каждые две недели при ежедневном кипячении воды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet