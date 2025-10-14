Звание ветерана труда в Тюменской области: шаг за шагом к льготам и социальной поддержке

В Тюменской области звание ветерана труда предоставляет ряд значительных льгот. В этом материале URA. RU расскажем, как можно стать ветераном труда и какие меры социальной поддержки предусмотрены для обладателей этого звания.

Как стать ветераном труда в Тюменской области

Ветераном труда могут стать граждане, которые имеют соответствующее удостоверение. Получить его можно в любом отделе МФЦ, если тюменец был удостоен наград, орденов СССР или Российской Федерации. Также звание присваивается тем, кто имеет почетные грамоты и благодарности от Президента РФ.

Кроме того, звание может быть присвоено за знаки отличия в труде или службе, а также за трудовой стаж не менее 25 лет в одной сфере деятельности (или по выслуге лет).

Меры социальной поддержки для ветеранов труда

В Тюменской области владельцы звания ветерана труда могут рассчитывать на восемь различных мер социальной поддержки. Среди них:

Возмещение расходов на изготовление и ремонт зубных протезов. Возмещение 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Бесплатный проезд в общественном транспорте. 50% возмещение расходов на проезд в поезде. Компенсация затрат на газификацию квартиры или дома (если газ еще не проведен). Эта поддержка предоставляется один раз, но не превышает 90 тысяч рублей. Бесплатное медицинское обслуживание для ветеранов труда.

Эти меры обеспечивают достойные условия для ветеранов труда, облегчая финансовую нагрузку и обеспечивая доступ к необходимым социальным услугам.