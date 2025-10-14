Звание ветерана труда в Тюменской области: шаг за шагом к льготам и социальной поддержке
В Тюменской области звание ветерана труда предоставляет ряд значительных льгот. В этом материале URA. RU расскажем, как можно стать ветераном труда и какие меры социальной поддержки предусмотрены для обладателей этого звания.
Как стать ветераном труда в Тюменской области
Ветераном труда могут стать граждане, которые имеют соответствующее удостоверение. Получить его можно в любом отделе МФЦ, если тюменец был удостоен наград, орденов СССР или Российской Федерации. Также звание присваивается тем, кто имеет почетные грамоты и благодарности от Президента РФ.
Кроме того, звание может быть присвоено за знаки отличия в труде или службе, а также за трудовой стаж не менее 25 лет в одной сфере деятельности (или по выслуге лет).
Меры социальной поддержки для ветеранов труда
В Тюменской области владельцы звания ветерана труда могут рассчитывать на восемь различных мер социальной поддержки. Среди них:
-
Возмещение расходов на изготовление и ремонт зубных протезов.
-
Возмещение 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.
-
Бесплатный проезд в общественном транспорте.
-
50% возмещение расходов на проезд в поезде.
-
Компенсация затрат на газификацию квартиры или дома (если газ еще не проведен). Эта поддержка предоставляется один раз, но не превышает 90 тысяч рублей.
-
Бесплатное медицинское обслуживание для ветеранов труда.
Эти меры обеспечивают достойные условия для ветеранов труда, облегчая финансовую нагрузку и обеспечивая доступ к необходимым социальным услугам.
