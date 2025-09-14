Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Фёдорович Золотых, которому в этом году исполнилось 99 лет, вновь доказал, что активная гражданская позиция не имеет возраста. Он лично пришёл на выборы губернатора Еврейской автономной области, чтобы оставить свой голос.

"Я сам пришёл выбирать своего губернатора. Какого хочу! Чтобы жизнь была хорошей и радостной", — сказал ветеран Михаил Фёдорович Золотых.

Участие ветерана в выборах

Несмотря на почтенный возраст, Михаил Фёдорович традиционно посещает избирательный участок, расположенный в школе № 14 города Биробиджана. На этот раз он пришёл вместе с супругой Галиной Ивановной. Для него голосование — не просто формальность, а важный элемент участия в судьбе региона.

Члены избирательной комиссии встретили ветерана аплодисментами, отметив его неизменный патриотизм и личный пример для молодёжи.

Ход голосования в области

По официальным данным, 14 сентября стал заключительным днём выборов. К полудню явка в Еврейской автономной области составила 69,07 %. Лидерами по активности стали Биробиджанский район (78 %) и Смидовичский район (75,73 %).

Высокая явка показывает, что жители региона активно вовлечены в избирательный процесс и стремятся напрямую влиять на выборы власти.

Исторический контекст

Михаил Фёдорович прошёл Великую Отечественную войну, и для него участие в общественной жизни всегда было неотъемлемой частью гражданского долга. Многие ветераны считают голосование продолжением борьбы за мирную и благополучную жизнь, начатой десятилетия назад на фронте.

А что если…

Если бы больше людей следовали примеру ветеранов, воспринимая голосование не как обязанность, а как возможность, участие в выборах стало бы важным событием для каждого жителя региона. Это укрепило бы доверие к власти и повысило ответственность самих избирателей.

Интересные факты: