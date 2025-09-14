Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ветераны в ожидании начала церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
© kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:56

Секрет долголетия от Михаила Золотых: два простых шага, которые взорвали избирательный участок

99-летний ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на выборах губернатора ЕАО

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Фёдорович Золотых, которому в этом году исполнилось 99 лет, вновь доказал, что активная гражданская позиция не имеет возраста. Он лично пришёл на выборы губернатора Еврейской автономной области, чтобы оставить свой голос.

"Я сам пришёл выбирать своего губернатора. Какого хочу! Чтобы жизнь была хорошей и радостной", — сказал ветеран Михаил Фёдорович Золотых.

Участие ветерана в выборах

Несмотря на почтенный возраст, Михаил Фёдорович традиционно посещает избирательный участок, расположенный в школе № 14 города Биробиджана. На этот раз он пришёл вместе с супругой Галиной Ивановной. Для него голосование — не просто формальность, а важный элемент участия в судьбе региона.

Члены избирательной комиссии встретили ветерана аплодисментами, отметив его неизменный патриотизм и личный пример для молодёжи.

Ход голосования в области

По официальным данным, 14 сентября стал заключительным днём выборов. К полудню явка в Еврейской автономной области составила 69,07 %. Лидерами по активности стали Биробиджанский район (78 %) и Смидовичский район (75,73 %).

Высокая явка показывает, что жители региона активно вовлечены в избирательный процесс и стремятся напрямую влиять на выборы власти.

Исторический контекст

Михаил Фёдорович прошёл Великую Отечественную войну, и для него участие в общественной жизни всегда было неотъемлемой частью гражданского долга. Многие ветераны считают голосование продолжением борьбы за мирную и благополучную жизнь, начатой десятилетия назад на фронте.

А что если…

Если бы больше людей следовали примеру ветеранов, воспринимая голосование не как обязанность, а как возможность, участие в выборах стало бы важным событием для каждого жителя региона. Это укрепило бы доверие к власти и повысило ответственность самих избирателей.

Интересные факты:

  1. Михаилу Фёдоровичу Золотых исполнилось 99 лет, и он до сих пор лично приходит на участок, не прибегая к надомному голосованию.
  2. Школа № 14 Биробиджана уже много лет является избирательным участком, где Михаил Фёдорович традиционно отдаёт свой голос.
  3. По статистике, ветераны Великой Отечественной войны составляют менее 1 % населения России, и каждый их поступок становится важным примером для общества.

Технологии

Энтузиаст создал визитку Bouija с локальной языковой моделью
Красота и здоровье

В Казани врачи спасли пациента с раком желудка и тяжёлым пороком сердца
Садоводство

При хранении свеклы поверх картофеля клубни выделяют углекислый газ, который подавляет грибки
Красота и здоровье

Секрет похудения: как диетолог раскрыла правду о калорийности и составе продуктов
Садоводство

Истощённая почва, перелив, сухой воздух: три фактора, угрожающие домашним цветам
Дом

Мыть холодильник лучше мягкими средствами без агрессивной химии
Спорт и фитнес

Яна Рудковская сообщила, что её сын Саша Плющенко почти ежедневно играет в футбол
Еда

Картофельные лодочки наполняют фаршем и запекают до золотистой корочки
