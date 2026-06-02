Ошибка ветклиники может ударить по кошельку: как хозяину взыскать деньги за питомца

Добиться справедливости в случае некачественного оказания услуг в ветклинике можно через суд, однако алгоритм действий в этой ситуации существенно отличается от медицинских споров с участием людей, рассказал юрист, телеэксперт Александр Бенхин. В беседе с NewsInfo эксперт пояснил, в чем заключается сложность привлечения к ответственности недобросовестных ветврачей.

Ранее сообщалось, что владельцы животных вправе требовать возврата денег за некачественное лечение, начиная с претензии в адрес руководства организации. Важно помнить, что любые правовые споры требуют тщательной подготовки доказательной базы.

Алгоритм фиксации нарушений при обращении за ветеринарной помощью предполагает полный сбор документации, отметил эксперт. Владельцу необходимо иметь на руках договор на предоставление услуг, подробную выписку из истории болезни, а также результаты всех обследований, от ультразвуковых исследований до рентгеновских снимков.

"Должны быть все бумаги на руках. Дальше пишется жалоба, пишется досудебная претензия", — отметил юрист.

Главная сложность заключается в юридическом статусе питомца, подчеркнул правовед. В большинстве ситуаций животное признается имуществом, что исключает уголовное преследование ветврачей за врачебную ошибку по аналогии с человеческой медициной. Решение проблем часто ограничивается административными и гражданско-правовыми рамками, где основной целью является взыскание убытков.

Исключения составляют случаи, когда действия ветеринаров можно квалифицировать как умышленное причинение вреда. Уголовная ответственность наступает, если удается доказать факт жестокого обращения или мошенничества ради получения незаконной выгоды.

"Очень редкий случай, когда можно инкриминировать ветврачам жестокое обращение с животными, если покалечили, провели какую-то операцию, которая не нужна была, просто ради того, чтоб деньги получить", — пояснил Бенхин.

Эксперт добавил, что при наличии доказательств того, что ветеринар проводил ненужные манипуляции, приведшие к гибели питомца, возможна квалификация по статье 159 УК РФ.

Часто владельцы сталкиваются с необходимостью дополнительного информирования о правах, ведь компенсация ущерба, причиненного имуществу, является сложным процессом.

