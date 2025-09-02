Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Балерина в пируэте
Балерина в пируэте
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:44

Пожилым на заметку: что общего между балеринами и профилактикой падений — открытие канадских нейробиологов

Ученые выяснили, как балерины сохраняют равновесие при вращении — ключевую роль играет мозг

Почему балерины и другие танцовщицы способны выполнять десятки вращений подряд, сохраняя равновесие и не падая от головокружения? Ответ на этот вопрос дали канадские учёные из Монреальского университета. Их исследование, опубликованное в журнале NeuroReport, показало: секрет кроется не в "выключении" сигналов от внутреннего уха, как считалось раньше, а в особой работе мозга, который учится предвидеть собственные движения.

Как проходил эксперимент

В исследовании участвовали 38 женщин — 19 профессиональных танцовщиц с более чем 16-летним опытом и регулярными тренировками (в среднем по 12 часов в неделю) и 19 женщин без танцевальной подготовки.

Для оценки равновесия применялась силовая платформа, фиксирующая мельчайшие колебания тела.

Испытания проводились в четырёх условиях:

  • с открытыми глазами на устойчивой поверхности,
  • с закрытыми глазами на устойчивой поверхности,
  • с открытыми глазами на подвижной платформе,
  • с закрытыми глазами на подвижной платформе.

Кроме того, использовалась гальваническая вестибулярная стимуляция (ГВС) - метод, при котором через электроды, установленные за ушами, на вестибулярный аппарат подаются слабые электрические сигналы, вызывая искусственное чувство движения.

Что выяснилось

Без стимуляции танцовщицы действительно демонстрировали лучшее равновесие, особенно на нестабильной поверхности: их зона колебаний была меньше, чем у контрольной группы. Но под воздействием ГВС преимущество исчезало — показатели обеих групп становились одинаковыми.

Это значит, что танцоры не "отключают" внутреннее ухо, а используют более сложный механизм для сохранения равновесия.

По словам аспирантки Карины Мойн-Дарбари:

"Похоже, механизмы, лежащие в основе исключительного равновесия танцоров, сложнее, чем предполагалось изначально".

Активное движение как ключ

Учёные пришли к выводу, что главное различие заключается в характере движения:

  • при активных вращениях танцовщицы сами инициируют движение, и мозг способен предвидеть его последствия;

  • при пассивных возмущениях, например при электрической стимуляции, движение непредсказуемо, и мозг не успевает подготовиться.

Этот механизм называется нисходящей модуляцией - когда мозг заранее подготавливает систему равновесия к ожидаемым изменениям.

Как меняется мозг танцовщиков

Долгие годы практики оставляют след в мозге. Нейровизуализационные исследования показывают, что у профессиональных танцоров со временем изменяется структура мозжечка — области, отвечающей за равновесие и координацию.

"У людей, годами занимающихся танцами, формируется более точная внутренняя карта тела, что позволяет им оптимизировать контроль движений и осанки", — поясняет Мойн-Дарбари.

Почему это важно не только для танцев

Открытие имеет практическое значение для медицины. Падения — одна из основных причин травм и смертности у пожилых людей. Понимание того, как мозг тренируется предвидеть движения и удерживать равновесие, поможет создавать эффективные программы реабилитации.

Методы, основанные на активных, контролируемых упражнениях, вероятно, будут более результативными для предотвращения падений, чем пассивные подходы.

Таким образом, секрет балерин заключается не в подавлении сигналов от вестибулярного аппарата, а в умении тренировать мозг: предсказывать движения и выстраивать точную координацию.

Три интересных факта

  1. Балерины используют технику "споттинг" - фиксацию взгляда на одной точке во время вращения, что снижает ощущение головокружения.
  2. У гимнастов и фигуристов также отмечаются изменения мозжечка, сходные с теми, что выявлены у танцовщиц, — это универсальная адаптация к вращательным движениям.
  3. Вестибулярная система связана не только с равновесием, но и с восприятием пространства: поэтому у людей после длительных танцевальных тренировок улучшается ориентация в сложных условиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Древние люди переносили камни за 13 км 3 млн лет назад — Science Advances сегодня в 7:26

Древнее ноу-хау: технология, которая переписала историю человечества — открытие от Science Advances

Исследование в Science Advances: древние предки человека транспортировали камни на 13 км 2,6 млн лет назад. Открытие на 600 тыс. лет старше предыдущих данных. Вероятное участие Paranthropus boisei в создании орудий Олдувана.

Читать полностью » Имперский колледж Лондона: Марс сохранил магматические океаны в виде обломков в мантии сегодня в 6:26

Каменный хаос под поверхностью: три удивительных факта о древних ударах, перекроивших Марс

Учёные выяснили, что мантия Марса сохранила следы столкновений возрастом 4,5 млрд лет. Данные зонда InSight показали фрактальные структуры, подтвердив: планета — уникальная «капсула времени» ранней Солнечной системы.

Читать полностью » Музыкальная фраза против гипертонии — данные исследования ESC представят в 2025 сегодня в 5:26

Музыка против гипертонии: секрет, который скрывается в каждом музыкальном такте — находка учёных шокирует

На ESC Congress 2025 представят революционные данные: предсказуемые музыкальные фразы синхронизируют артериальное давление и снижают стресс на 20%. Исследование 92 пациентов доказывает — ключевую роль играет громкость, а не темп.

Читать полностью » Учёные Калифорнийского университета создали карту развития яичников обезьян сегодня в 4:29

Нашли два гена, которые решают судьбу яйцеклеток — и это может объяснить бесплодие

Учёные впервые составили карту формирования овариального резерва, что поможет понять причины бесплодия и таких заболеваний, как СПКЯ.

Читать полностью » Университет Бикокка: новая теория объяснила высоту Гималаев через мантийный каркас сегодня в 3:16

Гималаи держатся на загадке, о которой молчали сто лет — новое открытие переворачивает всё

Новое исследование поставило под сомнение вековую теорию о том, что удерживает Гималаи. Учёные нашли неожиданное объяснение их высоте и прочности.

Читать полностью » Исследование IEEE: искусственный интеллект может демонстрировать признаки психических расстройств сегодня в 2:16

32 психических расстройства у машин: классификация ИИ, от которой холодеет в груди

Учёные представили новую концепцию Psychopathia Machinalis — классификацию «машинных психозов», которые угрожают будущему ИИ и нашей безопасности.

Читать полностью » Кукурузная Луна взойдёт 7 сентября: NASA и Time and Date сообщили о фазе полнолуния сегодня в 1:16

7 сентября Луна изменит цвет и размер: фото будут впечатлять даже скептиков

Последнее летнее полнолуние станет Кукурузной Луной и принесёт зрелищное затмение. Узнайте, где его можно увидеть и когда ждать редкое явление.

Читать полностью » Археологи Университета Сан-Маркоса обнаружили в Перу захоронение с жертвами ритуалов сегодня в 0:27

Более 2000 лет назад в Андах проходили ритуалы — находка археологов ошеломила

В Перу археологи нашли захоронения с жертвами возрастом 2300 лет. Ученые уверены: странные позы тел и следы насилия указывают на ритуалы.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Диетологи: клетчатка в овсянке улучшает работу кишечника
Спорт и фитнес

Вращения руками укрепляют плечи и спину — данные Департамента по делам ветеранов США
Наука и технологии

Ученые изучили ДНК мамонтов из Мексики для анализа эволюции вида
Культура и шоу-бизнес

Британский эксперт Том Сайкс предположил участие спецслужб в смерти принцессы Дианы
Садоводство

Древесная зола и борная кислота помогают кабачкам плодоносить до заморозков
Еда

Садовод Микаллеф рассказала, как хранить яблоки до зимы с помощью свечи
СФО

Житель Сургута лишился прав из-за поддельного удостоверения и не получил компенсацию за такси — суд
Садоводство

Вредители комнатных растений боятся этого, воткните спички в горшок и забудьте о проблемах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet