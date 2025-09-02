Пожилым на заметку: что общего между балеринами и профилактикой падений — открытие канадских нейробиологов

Почему балерины и другие танцовщицы способны выполнять десятки вращений подряд, сохраняя равновесие и не падая от головокружения? Ответ на этот вопрос дали канадские учёные из Монреальского университета. Их исследование, опубликованное в журнале NeuroReport, показало: секрет кроется не в "выключении" сигналов от внутреннего уха, как считалось раньше, а в особой работе мозга, который учится предвидеть собственные движения.

Как проходил эксперимент

В исследовании участвовали 38 женщин — 19 профессиональных танцовщиц с более чем 16-летним опытом и регулярными тренировками (в среднем по 12 часов в неделю) и 19 женщин без танцевальной подготовки.

Для оценки равновесия применялась силовая платформа, фиксирующая мельчайшие колебания тела.

Испытания проводились в четырёх условиях:

с открытыми глазами на устойчивой поверхности,

с закрытыми глазами на устойчивой поверхности,

с открытыми глазами на подвижной платформе,

с закрытыми глазами на подвижной платформе.

Кроме того, использовалась гальваническая вестибулярная стимуляция (ГВС) - метод, при котором через электроды, установленные за ушами, на вестибулярный аппарат подаются слабые электрические сигналы, вызывая искусственное чувство движения.

Что выяснилось

Без стимуляции танцовщицы действительно демонстрировали лучшее равновесие, особенно на нестабильной поверхности: их зона колебаний была меньше, чем у контрольной группы. Но под воздействием ГВС преимущество исчезало — показатели обеих групп становились одинаковыми.

Это значит, что танцоры не "отключают" внутреннее ухо, а используют более сложный механизм для сохранения равновесия.

По словам аспирантки Карины Мойн-Дарбари:

"Похоже, механизмы, лежащие в основе исключительного равновесия танцоров, сложнее, чем предполагалось изначально".

Активное движение как ключ

Учёные пришли к выводу, что главное различие заключается в характере движения:

при активных вращениях танцовщицы сами инициируют движение, и мозг способен предвидеть его последствия;

при пассивных возмущениях, например при электрической стимуляции, движение непредсказуемо, и мозг не успевает подготовиться.

Этот механизм называется нисходящей модуляцией - когда мозг заранее подготавливает систему равновесия к ожидаемым изменениям.

Как меняется мозг танцовщиков

Долгие годы практики оставляют след в мозге. Нейровизуализационные исследования показывают, что у профессиональных танцоров со временем изменяется структура мозжечка — области, отвечающей за равновесие и координацию.

"У людей, годами занимающихся танцами, формируется более точная внутренняя карта тела, что позволяет им оптимизировать контроль движений и осанки", — поясняет Мойн-Дарбари.

Почему это важно не только для танцев

Открытие имеет практическое значение для медицины. Падения — одна из основных причин травм и смертности у пожилых людей. Понимание того, как мозг тренируется предвидеть движения и удерживать равновесие, поможет создавать эффективные программы реабилитации.

Методы, основанные на активных, контролируемых упражнениях, вероятно, будут более результативными для предотвращения падений, чем пассивные подходы.

Таким образом, секрет балерин заключается не в подавлении сигналов от вестибулярного аппарата, а в умении тренировать мозг: предсказывать движения и выстраивать точную координацию.

Три интересных факта