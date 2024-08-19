Стилист назвал один элемент гардероба, который нужно приобрести каждому

Стилист Влад Лисовец посоветовал россиянам включить в гардероб несколько тельняшек, поскольку они молодят и легко сочетаются с разными стилями одежды. Он отметил, что тельняшка — это классический элемент, который придаёт образу игривость и свежесть, сообщает Газета.Ру.
Лисовец порекомендовал иметь как облегающие модели для ношения под пиджак, так и свободные, которые можно сочетать с джинсами или классическими брюками. Тельняшка универсальна и подходит для разных случаев. Кроме того, 19 августа отмечается День рождения русской тельняшки, введённой в 1874 году в качестве формы для моряков.
Фото: flickr.com/lipton ice tea (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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