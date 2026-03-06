Весна пришла, силы исчезли: эти симптомы кричат о нехватке витаминов
Повышенная утомляемость, перепады настроения и проблемы со сном могут указывать на нехватку витаминов в организме в весенний период, отметила врач общей практики Мария Беляева. По каким признакам можно заподозрить весенний авитаминоз, она рассказала NewsInfo.
Весной многие люди начинают чувствовать усталость и общее ухудшение самочувствия, пояснила Беляева. По словам доктора, дефицит витаминов может проявляться через разные симптомы — от нарушений сна и работы желудочно-кишечного тракта до проблем с кожей и волосами.
"Может быть повышенная утомляемость, раздражительность, перепады настроения, проблемы со сном, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, диарея, частое вздутие, изменения кожи. Кожа стала шелушиться, слишком сухая, может быть выпадение волос. Это относиться и к взрослым, и к детям. У детей может проявляться плохой успеваемостью", — отметила Беляева.
Специалист добавила, что определить, какого именно витамина не хватает, без обследования бывает трудно.
"Если есть подозрение на нехватку витаминов, рекомендуем обращаться к врачу, проконсультироваться, сдать соответствующие анализы. Потому что сейчас весна, может быть и недостаток витаминов, усталость за зиму может сказываться. Лучше вовремя пройти обследование и избежать осложнений", — посоветовала терапевт.
