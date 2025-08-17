Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Белые подушки на кровати
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:16

Как обновить спальню, чтобы она перестала вредить вашему здоровью

Гастроэнтеролог назвал опасные для здоровья предметы в спальне

Кажется, что спальня — это место отдыха и восстановления. Но что, если именно здесь прячутся невидимые враги вашего здоровья? Американский гастроэнтеролог Саурабх Сетхи в беседе с New York Post рассказал, от каких привычных вещей лучше избавиться.

Опасность подушки, которая всегда рядом
Сетхи в первую очередь советует обратить внимание на подушки. Со временем они становятся настоящим "убежищем" для пылевых клещей, аллергенов и бактерий. Влага от пролитых напитков, пота или даже мокрых волос может способствовать росту плесени и грибка.
Последствия — неприятный запах, риск кожных инфекций и обострение респираторных заболеваний. Кроме того, наполнитель старых подушек со временем деформируется: подушка становится плоской, комковатой и неудобной, что нередко вызывает боли в шее, головные боли и даже бессонницу.

Освежители воздуха: иллюзия чистоты
Врач также предупреждает об опасности освежителей воздуха.

"В одном из исследований выяснилось, что 86% протестированных освежителей воздуха содержали фталаты — химические вещества, связанные с риском для репродуктивного здоровья и астмой", — пояснил Сетхи.

Кроме того, многие ароматизаторы выделяют летучие органические соединения — формальдегид, бензол, толуол. Эти вещества раздражают дыхательные пути, вызывают кашель, одышку и могут повышать риск хронических заболеваний, включая рак.

Матрас: незаметный источник пыли и аллергенов
Наконец, Сетхи советует не забывать и о матрасе. Как и подушки, он со временем накапливает омертвевшие клетки кожи, пыль и влагу, становится домом для клещей и аллергенов. Всё это ухудшает качество воздуха в спальне и способно негативно влиять на здоровье, особенно у людей с астмой и аллергиями.

