США предложили Словакии 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper взамен передаваемых Братиславой на Украину истребителей МиГ-29. Об этом сообщил глава минобороны Словакии Ярослав Надь.
По мнению экспертов, предложение со стороны США, может оказаться выгодным для Словакии. Новые вертолеты Bell AH-1Z Viper являются современными и высокотехнологичными, а также имеют широкий спектр применения, включая поддержку наземных войск, обеспечение воздушной поддержки, выполнение задач по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом.
В то же время, передача истребителей МиГ-29 на Украину может создать определенные риски для национальной безопасности Словакии.
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