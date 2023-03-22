США предложили Словакии 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper взамен передаваемых Братиславой на Украину истребителей МиГ-29. Об этом сообщил глава минобороны Словакии Ярослав Надь.

По мнению экспертов, предложение со стороны США, может оказаться выгодным для Словакии. Новые вертолеты Bell AH-1Z Viper являются современными и высокотехнологичными, а также имеют широкий спектр применения, включая поддержку наземных войск, обеспечение воздушной поддержки, выполнение задач по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом.

В то же время, передача истребителей МиГ-29 на Украину может создать определенные риски для национальной безопасности Словакии.