Летательный аппарат Ми-28 упал в тот момент, когда осуществлял плановый полёт в Калужской области. Все люди, находящийся на борту, погибли. Об этом информировали в Министерстве обороны РФ, пишет РИА Новости.

В федеральном органе исполнительной власти сообщили, что в одном из субъектов Российской Федерации, входящем в состав Центрального федерального округа, упал ударный вертолёт, который способен выполнять функции поиска и ликвидации танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника и разных других целей. Летательный аппарат рухнул в безлюдном месте. Все люди, которые в момент крушения находились на борту, погибли.

Как сообщается, вертолёт упал по причине технической неисправности. На месте происшествия на данный момент задействована комиссия Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Недавно губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что катастрофа случилась в административно-территориальной единице и муниципальном образовании в Калужской области России — Жиздринском районе.

Фото: Flickr / Tony Hisgett (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)