Летательный аппарат Ми-28 упал в тот момент, когда осуществлял плановый полёт в Калужской области. Все люди, находящийся на борту, погибли. Об этом информировали в Министерстве обороны РФ, пишет РИА Новости.
В федеральном органе исполнительной власти сообщили, что в одном из субъектов Российской Федерации, входящем в состав Центрального федерального округа, упал ударный вертолёт, который способен выполнять функции поиска и ликвидации танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника и разных других целей. Летательный аппарат рухнул в безлюдном месте. Все люди, которые в момент крушения находились на борту, погибли.
Как сообщается, вертолёт упал по причине технической неисправности. На месте происшествия на данный момент задействована комиссия Воздушно-космических сил Российской Федерации.
Недавно губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что катастрофа случилась в административно-территориальной единице и муниципальном образовании в Калужской области России — Жиздринском районе.
Фото: Flickr / Tony Hisgett (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
AFP: у Филиппин затонул танкер, который перевозил 1,4 млн литров мазута
Танкер, который осуществлял перевозку 1,4 миллиона литров мазута, утонул у берегов Филиппин. Одного человека не смогли спасти. Об этом информирует французское международное информационное агентство Франс Пресс.
Байден пообещал поддерживать НАТО и Украину в борьбе с РФ
Соединённые Штаты Америки намерены поддерживать коалицию государств, которые помогают Украине и сопротивляются РФ. Об этом информировал действующий глава США Джо Байден в обращении к нации, которое было организовано в честь снятия его кандидатуры с предстоящих ноябрьских выборов, пишет РИА Новости.
Обладатель импланта Neuralink Арбо: было страшно участвовать в эксперименте
Первый обладатель мозгового импланта Neuralink Нолан Арбо сообщил, как отбирали людей для проведения эксперимента, о поддержке со стороны родственников и друзей и о том, что понимал, на какие риски идёт. Об этом он информировал РИА Новости.
Путин выступил с поздравлением следственных органов
Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил признательность работникам и ветеранам следственных органов страны в связи с их профессиональным торжеством, отметив их преданность служебному долгу и эффективную добросовестную деятельность.