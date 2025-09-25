Вертолёт подарил минуты жизни: Петербург впервые доставил донорские органы по воздуху для спасения пациентов
Первая в истории Санкт-Петербурга доставка донорских органов вертолётом прошла в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Это событие стало важным этапом в развитии трансплантологии: теперь время транспортировки можно сократить в несколько раз, а значит, больше пациентов получат шанс на жизнь.
Почему скорость решает всё
В классической схеме органы доставляли наземным транспортом — машина скорой помощи сопровождалась полицией, чтобы успеть вовремя. Даже при включённых сиренах дорога через город могла занимать час. Использование авиации изменило правила: путь теперь сокращается до 5-10 минут.
"Скорость доставки напрямую влияет на качество органа и дальнейшее состояние пациента", — пояснил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Сергей Фалевко.
По словам специалистов, каждая минута на счету. Чем быстрее орган оказывается в операционной, тем выше вероятность успешной пересадки. Это особенно важно для таких органов, как сердце или печень, которые плохо переносят длительное хранение.
Сравнение способов доставки
|Способ доставки
|Среднее время
|Риски
|Эффективность
|Автомобиль с сопровождением
|40-60 минут
|Пробки, погодные условия
|Средняя
|Вертолёт
|5-10 минут
|Ограничения по погоде, необходимость площадки
|Высокая
Как работает трансплантология в России и мире
Сегодня в России более 5 тысяч человек нуждаются в пересадке органов. При этом ежегодно выполняется около 2 тысяч операций. Для сравнения: в США в 2024 году провели свыше 46 тысяч трансплантаций, а в Испании — более 5 тысяч. Испанская система считается одной из лучших в мире: благодаря хорошо организованной службе донорства там показатель донорских органов достигает 40 на миллион населения. В России этот показатель пока не превышает 5-7.
Особое внимание уделяется трансплантации почек: на неё приходится почти 70% всех операций. Пересадка печени занимает второе место, за ней идут сердце и лёгкие. В Петербурге институт имени Джанелидзе ежегодно делает десятки таких операций и удерживает лидерство по количеству успешных пересадок в Северо-Западном регионе.
Советы шаг за шагом: как готовится трансплантация
-
Подтверждается юридическая возможность изъятия органа (презумпция согласия действует, если не зафиксирован официальный отказ).
-
Органы изымаются и помещаются в специальные контейнеры с охлаждающим раствором.
-
Вертолёт или автомобиль доставляет их в клинику.
-
В операционной уже дежурит команда из более чем 20 специалистов.
-
После пересадки пациент получает бесплатные лекарства и находится под постоянным наблюдением.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: затянуть время перевозки.
Последствие: ухудшение состояния органа и риск отказа трансплантата.
Альтернатива: использование авиации или выделенного спецтранспорта.
-
Ошибка: игнорировать период реабилитации.
Последствие: осложнения из-за ослабленного иммунитета.
Альтернатива: регулярные осмотры, соблюдение врачебных рекомендаций, бесплатные препараты.
-
Ошибка: пренебрегать психологической поддержкой пациента.
Последствие: тревожность, низкая приверженность лечению.
Альтернатива: участие в группах поддержки, консультации психотерапевта.
А что если…
А что если расширить практику вертолётной транспортировки на все регионы страны? Это позволит минимизировать потери времени в мегаполисах, где пробки могут стоить пациенту жизни. Конечно, потребуется инфраструктура: площадки для посадки у клиник, дежурные экипажи и финансирование. Но в перспективе это может изменить всю систему трансплантологии в России.
В некоторых странах уже внедряют похожие решения: например, в США органы перевозят не только вертолётами, но и дронами, которые способны быстро и автономно доставить материал в больницу. Такой опыт может быть полезен и для российских клиник.
Плюсы и минусы метода
|Плюсы
|Минусы
|Минимальное время доставки
|Зависимость от погодных условий
|Повышение шансов на успешную операцию
|Необходимость в специальных площадках
|Снижение нагрузки на наземные службы
|Высокая стоимость эксплуатации
|Возможность применения в экстренных случаях
|Ограниченный радиус действия вертолётов
FAQ
Как выбрать клинику для трансплантации?
Лучше всего ориентироваться на федеральные и региональные центры с высокой статистикой успешных операций, например, институт имени Джанелидзе в Петербурге.
Сколько стоит пересадка органов?
В России операции проводятся бесплатно в рамках квот, включая послеоперационные препараты. В частных клиниках за рубежом стоимость пересадки почки может достигать 100-150 тысяч долларов.
Что лучше для пациента: автомобильная или авиационная доставка?
Авиация выигрывает по скорости, но остаётся зависимой от погоды. Автотранспорт более универсален, но занимает больше времени.
Сколько людей ожидают трансплантацию?
По официальным данным, в листе ожидания находится более 10 тысяч россиян. В Петербурге — около тысячи человек.
Мифы и правда
-
Миф: донором может стать только человек, при жизни выразивший согласие.
Правда: действует презумпция согласия, если нет официального отказа.
-
Миф: пересаженный орган всегда ощущается как "чужой".
Правда: пациенты отмечают, что со временем не чувствуют разницы между собственным органом и пересаженным.
-
Миф: после трансплантации невозможно вести полноценную жизнь.
Правда: при соблюдении рекомендаций многие возвращаются к работе и активной жизни.
Исторический контекст
-
В 1960-е годы в СССР начали проводиться первые трансплантации почек.
-
В 1980-х стартовала программа пересадок печени и сердца.
-
В 2000-х в Петербурге институт имени Джанелидзе стал одним из лидеров по количеству операций.
-
В 2025 году внедрён вертолётный способ доставки органов — новый этап в развитии трансплантологии.
Три интересных факта
-
Самый долгий срок работы пересаженной почки в мире превысил 50 лет.
-
Успех пересадки во многом зависит не только от хирургии, но и от правильно подобранных иммунодепрессантов.
-
В некоторых странах донорские органы перевозят даже поездами-экспрессами, если вертолёт недоступен.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru