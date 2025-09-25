Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:51

Вертолёт подарил минуты жизни: Петербург впервые доставил донорские органы по воздуху для спасения пациентов

В Петербурге впервые доставили донорские органы вертолётом в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе

Первая в истории Санкт-Петербурга доставка донорских органов вертолётом прошла в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Это событие стало важным этапом в развитии трансплантологии: теперь время транспортировки можно сократить в несколько раз, а значит, больше пациентов получат шанс на жизнь.

Почему скорость решает всё

В классической схеме органы доставляли наземным транспортом — машина скорой помощи сопровождалась полицией, чтобы успеть вовремя. Даже при включённых сиренах дорога через город могла занимать час. Использование авиации изменило правила: путь теперь сокращается до 5-10 минут.

"Скорость доставки напрямую влияет на качество органа и дальнейшее состояние пациента", — пояснил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Сергей Фалевко.

По словам специалистов, каждая минута на счету. Чем быстрее орган оказывается в операционной, тем выше вероятность успешной пересадки. Это особенно важно для таких органов, как сердце или печень, которые плохо переносят длительное хранение.

Сравнение способов доставки

Способ доставки Среднее время Риски Эффективность
Автомобиль с сопровождением 40-60 минут Пробки, погодные условия Средняя
Вертолёт 5-10 минут Ограничения по погоде, необходимость площадки Высокая

Как работает трансплантология в России и мире

Сегодня в России более 5 тысяч человек нуждаются в пересадке органов. При этом ежегодно выполняется около 2 тысяч операций. Для сравнения: в США в 2024 году провели свыше 46 тысяч трансплантаций, а в Испании — более 5 тысяч. Испанская система считается одной из лучших в мире: благодаря хорошо организованной службе донорства там показатель донорских органов достигает 40 на миллион населения. В России этот показатель пока не превышает 5-7.

Особое внимание уделяется трансплантации почек: на неё приходится почти 70% всех операций. Пересадка печени занимает второе место, за ней идут сердце и лёгкие. В Петербурге институт имени Джанелидзе ежегодно делает десятки таких операций и удерживает лидерство по количеству успешных пересадок в Северо-Западном регионе.

Советы шаг за шагом: как готовится трансплантация

  1. Подтверждается юридическая возможность изъятия органа (презумпция согласия действует, если не зафиксирован официальный отказ).

  2. Органы изымаются и помещаются в специальные контейнеры с охлаждающим раствором.

  3. Вертолёт или автомобиль доставляет их в клинику.

  4. В операционной уже дежурит команда из более чем 20 специалистов.

  5. После пересадки пациент получает бесплатные лекарства и находится под постоянным наблюдением.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: затянуть время перевозки.
    Последствие: ухудшение состояния органа и риск отказа трансплантата.
    Альтернатива: использование авиации или выделенного спецтранспорта.

  • Ошибка: игнорировать период реабилитации.
    Последствие: осложнения из-за ослабленного иммунитета.
    Альтернатива: регулярные осмотры, соблюдение врачебных рекомендаций, бесплатные препараты.

  • Ошибка: пренебрегать психологической поддержкой пациента.
    Последствие: тревожность, низкая приверженность лечению.
    Альтернатива: участие в группах поддержки, консультации психотерапевта.

А что если…

А что если расширить практику вертолётной транспортировки на все регионы страны? Это позволит минимизировать потери времени в мегаполисах, где пробки могут стоить пациенту жизни. Конечно, потребуется инфраструктура: площадки для посадки у клиник, дежурные экипажи и финансирование. Но в перспективе это может изменить всю систему трансплантологии в России.

В некоторых странах уже внедряют похожие решения: например, в США органы перевозят не только вертолётами, но и дронами, которые способны быстро и автономно доставить материал в больницу. Такой опыт может быть полезен и для российских клиник.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Минимальное время доставки Зависимость от погодных условий
Повышение шансов на успешную операцию Необходимость в специальных площадках
Снижение нагрузки на наземные службы Высокая стоимость эксплуатации
Возможность применения в экстренных случаях Ограниченный радиус действия вертолётов

FAQ

Как выбрать клинику для трансплантации?
Лучше всего ориентироваться на федеральные и региональные центры с высокой статистикой успешных операций, например, институт имени Джанелидзе в Петербурге.

Сколько стоит пересадка органов?
В России операции проводятся бесплатно в рамках квот, включая послеоперационные препараты. В частных клиниках за рубежом стоимость пересадки почки может достигать 100-150 тысяч долларов.

Что лучше для пациента: автомобильная или авиационная доставка?
Авиация выигрывает по скорости, но остаётся зависимой от погоды. Автотранспорт более универсален, но занимает больше времени.

Сколько людей ожидают трансплантацию?
По официальным данным, в листе ожидания находится более 10 тысяч россиян. В Петербурге — около тысячи человек.

Мифы и правда

  • Миф: донором может стать только человек, при жизни выразивший согласие.
    Правда: действует презумпция согласия, если нет официального отказа.

  • Миф: пересаженный орган всегда ощущается как "чужой".
    Правда: пациенты отмечают, что со временем не чувствуют разницы между собственным органом и пересаженным.

  • Миф: после трансплантации невозможно вести полноценную жизнь.
    Правда: при соблюдении рекомендаций многие возвращаются к работе и активной жизни.

Исторический контекст

  • В 1960-е годы в СССР начали проводиться первые трансплантации почек.

  • В 1980-х стартовала программа пересадок печени и сердца.

  • В 2000-х в Петербурге институт имени Джанелидзе стал одним из лидеров по количеству операций.

  • В 2025 году внедрён вертолётный способ доставки органов — новый этап в развитии трансплантологии.

Три интересных факта

  1. Самый долгий срок работы пересаженной почки в мире превысил 50 лет.

  2. Успех пересадки во многом зависит не только от хирургии, но и от правильно подобранных иммунодепрессантов.

  3. В некоторых странах донорские органы перевозят даже поездами-экспрессами, если вертолёт недоступен.

