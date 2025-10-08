ИИ захватывает рынок, а эти компании даже не дрогнули: в чём их секрет

Пока весь технологический мир увлечён возможностями генеративного искусственного интеллекта, аналитики начинают задаваться другим вопросом — кто из компаний-разработчиков не просто выживет, но и выиграет от этой волны перемен. Согласно последнему отчёту RBC Capital Markets, наибольшую устойчивость демонстрируют разработчики так называемого вертикального программного обеспечения - специализированных решений, созданных для конкретных отраслей вроде здравоохранения, страхования или промышленного дизайна.

Почему вертикальные решения выигрывают

Аналитики RBC отмечают: ключевое преимущество вертикальных разработчиков — глубокое отраслевое знание. Эти компании не просто создают ИТ-инструменты, а понимают внутренние процессы, нормативную базу и уникальные бизнес-модели клиентов.

Кроме того, их продукты выполняют критически важные функции, поэтому воспринимаются как "необходимость", а не как "удобство". Такая зависимость формирует высокий уровень лояльности: даже при появлении новых ИИ-сервисов компании не спешат менять поставщика.

"Поставщики отраслевого ПО обладают глубокими знаниями в своей сфере и сложными для копирования рабочими процессами", — говорится в отчёте RBC Capital Markets.

Пример: Clearwater Analytics

Аналитики приводят пример Clearwater Analytics, чей показатель удержания валового дохода (GRR) достигает 98-99% - редкий результат даже для SaaS-компаний. Это означает, что почти все клиенты ежегодно продлевают подписку.

Clearwater предоставляет облачные инструменты для учёта инвестиций и отчётности, которые используются страховщиками, управляющими активами и крупными корпорациями. Благодаря глубокой интеграции в операционные процессы, такие решения крайне трудно заменить.

Эффект ранней цифровизации

Многие отрасли, где работают эти компании, всё ещё только переходят к цифровым платформам. Это снижает вероятность того, что клиенты внезапно перейдут на решения, полностью построенные на ИИ. В краткосрочной перспективе ИИ не угрожает этим компаниям, а в долгосрочной — наоборот, может усилить их конкурентные позиции.

Аналитики RBC считают, что такие поставщики станут ключевыми игроками следующего этапа внедрения ИИ. Они не просто предоставят данные, а смогут создавать контекст для обучения и настройки моделей, формируя отраслевые стандарты.

Фавориты RBC Capital Markets

RBC выделила несколько компаний, которые могут стать локомотивами устойчивого роста в эпоху генеративного ИИ:

Autodesk - лидер в области инженерного и архитектурного проектирования (AutoCAD, Revit), развивает ИИ-инструменты для 3D-моделирования.

Bentley Systems - ПО для проектирования инфраструктуры и управления жизненным циклом зданий, дорог и мостов.

Clearwater Analytics - облачные решения для управления инвестициями.

Guidewire - платформа для страховых компаний, автоматизирующая андеррайтинг и урегулирование убытков.

Hinge Health - цифровое здравоохранение, виртуальная физиотерапия для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Samsara - IoT-платформа для логистики, автопарков и промышленного мониторинга.

PTC - разработчик решений для управления продуктами и промышленного интернета вещей с элементами дополненной реальности.

Veeva Systems - облачное ПО для фармацевтических компаний, включая платформы для клинических исследований и медицинских продаж.

Эти компании объединяет одно: они глубоко встроены в бизнес своих клиентов и обладают данными, без которых невозможно обучать качественные ИИ-модели.

Мнение Goldman Sachs

Позицию RBC поддерживает аналитик Goldman Sachs Кэш Ранган, но с поправкой: в числе лидеров он видит ServiceNow - поставщика облачной платформы для автоматизации бизнес-процессов. По его мнению, именно эта компания лучше других встроила ИИ в существующие продукты.

Ранган также отмечает Intuit, которая добавляет ИИ в свои сервисы (QuickBooks, TurboTax), улучшая пользовательский опыт без радикальных изменений интерфейса.

"Intuit демонстрирует, как можно повысить ценность старых продуктов, незаметно внедряя ИИ-функции", — сказал аналитик.

Что касается Salesforce, то Goldman оценивает компанию осторожно. Несмотря на активное продвижение продукта AgentForce, основанного на ИИ, аналитики считают, что пользователи ещё не готовы платить за него по подписке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Полагаться только на массовое программное обеспечение, не адаптированное к отраслевым процессам.

Последствие: Уязвимость к ИИ-конкуренции и снижению маржинальности.

Альтернатива: Делать ставку на вертикальные решения, где ИИ выступает не угрозой, а катализатором инноваций.

А что если…

А что если именно отраслевые системы станут фундаментом для следующего поколения искусственного интеллекта? Вместо универсальных моделей компании будут развивать узкоспециализированные ИИ, обученные на отраслевых данных — медицинских записях, страховых кейсах, промышленных схемах. В этом случае вертикальные поставщики окажутся не жертвами, а партнёрами глобальной ИИ-революции.

Плюсы и минусы вертикальных решений

Плюсы Минусы Высокая лояльность клиентов Более узкий рынок Глубокие отраслевые знания Сложнее масштабировать глобально Защищённость от ИИ-конкурентов Медленнее внедряются инновации Возможность интеграции ИИ-контекста Зависимость от нормативной среды

FAQ

Что такое вертикальное программное обеспечение?

Это решения, ориентированные на конкретную отрасль: медицина, страхование, производство, строительство.

Почему такие компании менее уязвимы к ИИ?

Их продукты глубоко интегрированы в бизнес-процессы и требуют доменной экспертизы, которую сложно заменить универсальными моделями.

Будет ли ИИ полностью вытеснять такие решения?

Нет. Напротив, ИИ станет частью их архитектуры — как инструмент анализа данных и персонализации.

Мифы и правда

Миф: Вертикальные компании не смогут конкурировать с Big Tech.

Правда: Они дополняют экосистему, предоставляя специализированные данные и экспертизу.

Миф: ИИ полностью заменит отраслевое ПО.

Правда: Большинство отраслей нуждаются в контролируемых и сертифицированных системах, где ИИ служит вспомогательным элементом.

Миф: Индустриальные компании отстают от технологических.

Правда: Они просто развиваются медленнее, но их решения чаще оказываются устойчивыми и прибыльными.

Исторический контекст

Понятие вертикального ПО сформировалось в 1990-х, когда индустрии начали нуждаться в специализированных системах автоматизации. В 2020-х, с появлением генеративного ИИ, стало ясно: универсальные платформы типа ChatGPT не заменят такие решения, а лишь повысят их эффективность.

3 интересных факта

• Средний показатель удержания клиентов у вертикальных SaaS-компаний выше 95%.

• Hinge Health — один из первых стартапов цифровой медицины, использующих ИИ для персонализированной терапии.

• Autodesk внедряет генеративный дизайн ещё с 2018 года, задолго до бума ChatGPT.