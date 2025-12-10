Здесь решают, что посмотрят миллионы: в Петербурге выбирают лучшее вертикальное видео

В Петербурге запускают новый формат для короткого контента: 12 декабря пройдет первый молодежный фестиваль вертикального кино и видео "Золотой якорь", посвященный морским и арктическим профессиям. Об этом сообщает ТАСС. Организаторы рассчитывают, что проект выйдет за рамки городского события и со временем станет площадкой для участников из разных регионов России и стран СНГ.

Что это за фестиваль и кому он адресован

Фестиваль позиционируется как молодежный и тематический: его центральная тема — морские и арктические профессии. На пресс-конференции в ТАСС директор Морской технической академии имени адмирала Д. Н. Сенявина Виктор Никитин отметил, что заявок поступило много, а география участников не ограничивается Санкт-Петербургом.

По замыслу, вертикальный формат должен говорить с аудиторией привычным для соцсетей языком, но при этом сохранить "фестивальную" конкуренцию и оценку профессионального жюри. Участники через короткие работы размышляют о выборе пути, романтике и суровости профессии, о долге и ответственности — от капитана до судового механика, а отдельной линией проходит тема освоения Арктики.

Программа: 11 номинаций и отдельный блок для ИИ-видео

Конкурсная часть включает 11 номинаций. Среди них — лучший игровой, анимационный и документальный фильм до 5 минут, а также отдельная категория для видео, созданного с помощью ИИ (работы до 10 минут). Также предусмотрены награды за операторскую работу, монтаж, визуальные эффекты и режиссуру.

Помимо конкурсного показа заявлена внеконкурсная программа: зрителям представят спецпроекты и горизонтальные фильмы. Такой "двухформатный" подход позволяет фестивалю не замыкаться только на вертикали, а показать морскую тему шире — разными средствами и длительностями.

Масштаб и поддержка: 400+ заявок и профессиональная дискуссия

На конкурс подано свыше 400 заявок, что для первого выпуска выглядит как заявка на устойчивый интерес. В рамках фестиваля также запланирована экспертная дискуссия с участием кинематографистов и продюсеров, представителей морских ведомств, ученых и профильных экспертов — речь пойдет о вызовах при создании аудиовизуального контента на морскую тематику.

Фестиваль проходит при поддержке Главнокомандующего ВМФ РФ и Россотрудничества, а информационную поддержку оказывают комитеты Санкт-Петербурга по культуре, по науке и высшей школе и по образованию. Это задает фестивалю не только культурный, но и профориентационный контур — с акцентом на молодежь и морские специальности.