ЦРУ считает, что Россия не хочет прямого военного конфликта с западными странами, но риски эскалации на Украине все равно высоки. Об этом говорится в тексте документа, посвященного оценке угроз США.
"Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но есть потенциал, что такое случится", — говорится в документе, передает РИА "Новости".
По мнению аналитиков, РФ до сих пор избегала действий, которые бы вели к расширению конфликта на Украине за пределы границ этой страны.
"Но риски эскалации остаются значительными", — сказано в документе.
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