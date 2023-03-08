ЦРУ считает, что Россия не хочет прямого военного конфликта с западными странами, но риски эскалации на Украине все равно высоки. Об этом говорится в тексте документа, посвященного оценке угроз США.

"Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но есть потенциал, что такое случится", — говорится в документе, передает РИА "Новости".

По мнению аналитиков, РФ до сих пор избегала действий, которые бы вели к расширению конфликта на Украине за пределы границ этой страны.