Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дождевой червяк
Дождевой червяк
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:16

Черви работают лучше, чем трактор: ферма у вас под ногами

Фермер Эрик Ниеусма рекомендует вносить биогумус в почву на глубину 5–10 см

Отливки червей, широко известные как биогумус, — это удивительный побочный продукт, который получается, когда черви перерабатывают органические материалы: опавшие листья, кухонные отходы и прочие остатки. В результате они выделяют богатый питательными веществами помет, насыщенный полезными микроорганизмами, которые помогают бороться с болезнями и вредителями. Такой биогумус улучшает структуру почвы, способствует удержанию влаги и активному росту растений.

Хотя биогумус можно купить, создать собственную мини-станцию для его получения несложно. Есть два основных способа: бесплатный и недорогой. Бесплатный метод — привлечение червей прямо в садовую почву: для этого на грядку выкладывают овощные очистки, сверху накрывают картоном или компостом, а затем слоем соломы. Второй метод — завести вермикомпостер или бункер для червей, куда добавляют самих червей, кухонные отходы и картон. Через 6-8 недель отливки будут готовы к использованию.

Верхняя подкормка

Самый простой способ применения — поверхностная подкормка. По словам Джонатана Рассела-Анелли, старшего научного сотрудника Корнельского университета, это похоже на использование обычного удобрения. Он рекомендует сначала проверить почву на содержание питательных веществ, чтобы определить норму внесения.

"Если вы сомневаетесь, правило простое: никогда не добавляйте более 1-1,5 см биогумуса вокруг растений", — сказал Рассел-Анелли.

Нужно равномерно рассыпать тонкий слой биогумуса вокруг основания растений, слегка втереть его в верхний слой почвы и хорошо полить. Тогда питательные вещества будут постепенно проникать к корням.

Внесение в почву

По словам Эрика Ниеусмы, совладельца фермы Maine Hill Farm, биогумус можно использовать как минеральное удобрение: достаточно рассыпать его по поверхности грядки и заделать на глубину 5-10 см.

"Зона питания большинства садовых культур находится в пределах верхних 30 см почвы, но нет необходимости копать так глубоко. Достаточно 5-10 см", — поясняет он.

Так растения смогут постепенно получать минералы и микробы при каждом поливе или дожде.

Стартовая смесь для семян

Ниеусма отмечает, что биогумус — один из лучших компонентов для посевных смесей. Он не обжигает корни и подходит даже для молодых ростков. Нужно смешать 1 часть биогумуса с 4 частями почвы — такая смесь обеспечит всходам здоровое развитие и устойчивость к болезням.

Вермикомпостный чай

Ещё один способ — приготовить жидкое удобрение, известное как "червячный чай". Для этого в ведре смешивают 1 стакан биогумуса с 3,8 л воды и оставляют на 24 часа. Затем раствор процеживают и поливают им растения под корень.

По словам Рассела-Анелли, одной такой подкормки может быть недостаточно на весь сезон. Для быстрорастущих культур, овощей и однолетников лучше чередовать её с другими удобрениями.

Омоложение старой почвы

Чтобы "оживить" старую почву, стоит добавить в неё биогумус. Сначала нужно разбить комки, убрать камни и мусор, затем перекопать или взрыхлить землю вилами. Оптимальная пропорция — 1 часть биогумуса на 4 части почвы (10-20 % от общего объёма). После перемешивания грядку следует хорошо полить.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Замминистра Никита Стасишин предупредил о риске снижения ввода ИЖС в России вчера в 22:18

Жилья станет меньше: власти предупреждают о рисках в ближайшие годы

Замминистра строительства предупредил о возможном снижении объёмов ввода индивидуального жилья уже с 2026 года. С чем связан риск спада?

Читать полностью » В Москве жители пожаловались на клещей и тараканов во дворах и домах вчера в 21:15

Массовое появление клещей в Москве: опасность подстерегает даже на газонах

В Савёловском районе Москвы жители пожаловались на массовое появление клещей. Чем это опасно и почему москвичи всё чаще сталкиваются с нашествием насекомых?

Читать полностью » Садоводы назвали растения, которые помогут украсить веранду летом и осенью вчера в 20:11

От петунии до вереска: секреты цветущей пристройки на даче

Простые и неприхотливые растения помогут превратить веранду в цветущий оазис. Какие культуры выбрать, чтобы радоваться красоте с весны до осени?

Читать полностью » Зеленый подоконник круглый год: выращиваем витаминный салат в домашних условиях вчера в 19:17

Зеленый оазис дома: 3 секрета успешного выращивания салата на подоконнике

Узнайте, как вырастить свежий салат прямо у себя дома! Простые советы по уходу, пересадке и получению витаминов круглый год. Создайте свой мини-огород на подоконнике!

Читать полностью » У комнатных растений развивается корневая гниль из-за перелива и плохого дренажа вчера в 19:14

Корни гибнут, пока листья ещё зеленеют: вот рецепт против корневой гнили

Корневая гниль — скрытая угроза для комнатных растений. Узнайте, как распознать первые признаки болезни и какие шаги помогут спасти цветок.

Читать полностью » Секреты осеннего полива: 50-70 литров для молодых и 150-200 для взрослых деревьев вчера в 18:17

Хватит гадать, нужен ли полив: простой тест, который сэкономит ваши силы и воду

Осенний полив деревьев — ключ к их здоровью зимой. Узнайте, как правильно поливать, когда это нужно, и какие компоненты помогут повысить морозостойкость. Подготовьте ваш сад к холодам!

Читать полностью » Пожелтение листьев у комнатных растений связано с переливом — специалист Линда Лангело вчера в 18:11

Домашние джунгли превратились в гербарий: причины пожелтения растений в квартире

Желтеют листья у комнатных растений? Узнайте главные причины — от ошибок в поливе до нехватки света — и как спасти зелёных питомцев.

Читать полностью » Стрижка газона перед зимой: когда и как правильно завершить сезон - советы экспертов вчера в 17:17

Последний аккорд перед зимой: раскроем секреты финальной стрижки газона – советы экспертов

Как правильно подготовить газон к зиме? Узнайте о последней стрижке, подкормке, аэрации и других важных процедурах, чтобы газон весной радовал густотой и здоровым видом.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт салата с красной рыбой и свежими овощами включает сыр и майонез
ПФО

Прокуратура Камешкирского района добилась возврата денег женщине, пострадавшей от мошенников
Дом

Депутаты хотят ввести онлайн-отчётность региональных операторов по капремонту
Садоводство

Садоводы предупредили, что переувлажнение почвы при прополке создаёт новые проблемы
Спорт и фитнес

Турник и брусья дома и на улице: программа для ног и пресса от тренеров по фитнесу
Красота и здоровье

Подолог Мануэль Видаль назвал ошибки маникюра, которые вредят ногтям и коже
Садоводство

Эксперт Елена Федянина-Степанова: первые плоды мандарина дома появляются через 3–5 лет
Туризм

Хрупкие вещи требуют особого подхода при подготовке к авиапутешествиям
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet