Черви работают лучше, чем трактор: ферма у вас под ногами

Отливки червей, широко известные как биогумус, — это удивительный побочный продукт, который получается, когда черви перерабатывают органические материалы: опавшие листья, кухонные отходы и прочие остатки. В результате они выделяют богатый питательными веществами помет, насыщенный полезными микроорганизмами, которые помогают бороться с болезнями и вредителями. Такой биогумус улучшает структуру почвы, способствует удержанию влаги и активному росту растений.

Хотя биогумус можно купить, создать собственную мини-станцию для его получения несложно. Есть два основных способа: бесплатный и недорогой. Бесплатный метод — привлечение червей прямо в садовую почву: для этого на грядку выкладывают овощные очистки, сверху накрывают картоном или компостом, а затем слоем соломы. Второй метод — завести вермикомпостер или бункер для червей, куда добавляют самих червей, кухонные отходы и картон. Через 6-8 недель отливки будут готовы к использованию.

Верхняя подкормка

Самый простой способ применения — поверхностная подкормка. По словам Джонатана Рассела-Анелли, старшего научного сотрудника Корнельского университета, это похоже на использование обычного удобрения. Он рекомендует сначала проверить почву на содержание питательных веществ, чтобы определить норму внесения.

"Если вы сомневаетесь, правило простое: никогда не добавляйте более 1-1,5 см биогумуса вокруг растений", — сказал Рассел-Анелли.

Нужно равномерно рассыпать тонкий слой биогумуса вокруг основания растений, слегка втереть его в верхний слой почвы и хорошо полить. Тогда питательные вещества будут постепенно проникать к корням.

Внесение в почву

По словам Эрика Ниеусмы, совладельца фермы Maine Hill Farm, биогумус можно использовать как минеральное удобрение: достаточно рассыпать его по поверхности грядки и заделать на глубину 5-10 см.

"Зона питания большинства садовых культур находится в пределах верхних 30 см почвы, но нет необходимости копать так глубоко. Достаточно 5-10 см", — поясняет он.

Так растения смогут постепенно получать минералы и микробы при каждом поливе или дожде.

Стартовая смесь для семян

Ниеусма отмечает, что биогумус — один из лучших компонентов для посевных смесей. Он не обжигает корни и подходит даже для молодых ростков. Нужно смешать 1 часть биогумуса с 4 частями почвы — такая смесь обеспечит всходам здоровое развитие и устойчивость к болезням.

Вермикомпостный чай

Ещё один способ — приготовить жидкое удобрение, известное как "червячный чай". Для этого в ведре смешивают 1 стакан биогумуса с 3,8 л воды и оставляют на 24 часа. Затем раствор процеживают и поливают им растения под корень.

По словам Рассела-Анелли, одной такой подкормки может быть недостаточно на весь сезон. Для быстрорастущих культур, овощей и однолетников лучше чередовать её с другими удобрениями.

Омоложение старой почвы

Чтобы "оживить" старую почву, стоит добавить в неё биогумус. Сначала нужно разбить комки, убрать камни и мусор, затем перекопать или взрыхлить землю вилами. Оптимальная пропорция — 1 часть биогумуса на 4 части почвы (10-20 % от общего объёма). После перемешивания грядку следует хорошо полить.