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ФСБ рассекретила документы о готовящихся ядерных ударах по СССР
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Ядерные планы Вермахта: как нацисты готовились уничтожить Урал и Северную Америку

ФСБ рассекретила документы о готовящихся ядерных ударах по СССР

Фашистская Германия планировала наносить удары по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии дальнобойными баллистическими ракетами "Фау-2". Об этом говорится в рассекреченных ФСБ России архивных документах.

Ведомство опубликовало фотокопии выдержек из дела группенфюрера Вернера Вехтера, который в гитлеровской Германии занимал пост начальника штаба Главного управления пропаганды НСДАП, а также руководил генеральным рефератом вооружения и строительства.

14 сентября 1945 года генерал-майор НКВД Алексей Сиднев направил заместителю наркома внутренних дел СССР Ивану Серову отчет о следствии по делу Вехтера. На допросе Вехтер рассказал о разработках нацистской Германии, включая атомную бомбу. В 1944 году были созданы проекты дальнобойных бомбардировщиков, способных атаковать промышленные центры Урала и Северной Америки. Их планировалось использовать для доставки атомных бомб. Руководил разработками генерал Дорнбергер.

10 октября 1945 года Серов лично участвовал в допросе Вехтера, обсуждая наличие в Германии атомной бомбы и "Фау-2" — первой в мире баллистической ракеты дальнего действия, разработанной Вернером фон Брауном и принятой на вооружение в конце Второй мировой войны.

"Мне было известно, что министерство вооружений осуществляет практическую работу по подготовке к применению атомных бомб. Об этом я узнал от своего знакомого редактора секретного правительственного бюллетеня Гертеля Ганса", — признался Вехтер.

Гертель рассказал Вехтеру, что в феврале 1945 года он, по поручению Геббельса, побывал в Целле, где встретился с полковником Хайо, начальником военно-воздушной школы специального назначения. Хайо сообщил, что школа оснащена новыми самолетами с большим радиусом действия, предназначенными для атомных бомбардировок промышленных центров.

Напомним, что Германия первой запустила прокт по созданию атомной бомбы после того, как в 1930-х годах немецкие учёные открыли деление ядер атомов урана.

Фото: Федеральный архив Германии (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany).

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