Верховная Рада утвердила кандидатуру нового министра стратегических отраслей

Верховная Рада Украины утвердила Германа Сметанина на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщил в четверг депутат Ярослав Железняк.
"Рада приняла решение о назначении Германа Сметанина на должность министра стратегических отраслей промышленности Украины", — указано в телеграм-канале депутата.
Согласно информации от Железняка, за кандидатуру Сметанина проголосовало 247 парламентариев.
До этого Герман Сметанин руководил группой компаний "Укроборонпром" (2023-2024), заводом имени Малышева в Харькове и Харьковским бронетанковым заводом.
3 сентября появилась информация о том, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин направил в Верховную Раду заявление об отставке. На следующий день украинский парламент одобрил его отставку с поста главы Минстратегпрома.
Фото: commons.wikimedia.org
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