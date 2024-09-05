Верховная Рада утвердила кандидатуру нового министра стратегических отраслей

Верховная Рада Украины утвердила Германа Сметанина на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщил в четверг депутат Ярослав Железняк.

"Рада приняла решение о назначении Германа Сметанина на должность министра стратегических отраслей промышленности Украины", — указано в телеграм-канале депутата.

Согласно информации от Железняка, за кандидатуру Сметанина проголосовало 247 парламентариев.

До этого Герман Сметанин руководил группой компаний "Укроборонпром" (2023-2024), заводом имени Малышева в Харькове и Харьковским бронетанковым заводом.

3 сентября появилась информация о том, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин направил в Верховную Раду заявление об отставке. На следующий день украинский парламент одобрил его отставку с поста главы Минстратегпрома.

Фото: commons.wikimedia.org