Как проходит поверка счетчиков воды в 2025 году: пошаговая инструкция
Почти каждый месяц жители многоквартирных домов передают показания счётчиков холодной и горячей воды. Но даже исправный прибор может однажды перестать быть "действительным" — если пропущен срок поверки. Тогда коммунальные службы перестают принимать ваши данные и начисляют плату по нормативу.
Чтобы избежать перерасчётов и штрафов, нужно вовремя проверять приборы учёта. Рассказываем, что представляет собой поверка счётчиков воды в 2025 году, какие правила действуют, кто её проводит и во сколько обойдётся процедура.
Зачем нужна поверка водосчётчиков
Поверка — это проверка точности измерений прибора. Её проводят, чтобы убедиться, что устройство корректно считает расход воды и не имеет повреждений или нарушений пломб.
Если вовремя не пройти поверку, показания перестанут учитываться.
Кроме того, актуальные документы о поверке требуются при продаже квартиры и передаче жилья новому собственнику.
Сроки поверки в 2025 году
Сроки зависят от типа прибора и указаны в его паспорте. Обычно:
-
счётчик горячей воды - поверка каждые 4 года;
-
счётчик холодной воды - поверка каждые 6 лет.
Эти интервалы могут отличаться в зависимости от производителя. Если пломбы повреждены или прибор подвергался ремонту, поверку проводят внепланово.
|Тип счётчика
|Межповерочный интервал
|Примечание
|Холодная вода
|6 лет
|Может варьироваться в зависимости от модели
|Горячая вода
|4 года
|При нарушении пломб — внеочередная поверка
|Новая установка
|Первичная поверка
|Проводится заводом-изготовителем, бесплатно
Кто проводит поверку
Поверку выполняют аккредитованные организации, внесённые в реестр Росаккредитации. Это могут быть:
- ресурсоснабжающие компании (РСО);
- управляющие организации (УК, ТСЖ);
- специализированные метрологические службы.
Вы можете выбрать исполнителя самостоятельно, но обязательно убедитесь, что у компании есть аккредитация на проведение поверок индивидуальных приборов учёта.
Как проходит поверка счётчиков воды: пошаговый алгоритм
1. Проверяем сроки
Посмотрите паспорт счётчика или квитанцию: в них обычно указана дата последней поверки. Если срок подошёл — пора действовать.
2. Выбираем организацию
Свяжитесь с управляющей компанией или РСО — они подскажут аккредитованных исполнителей. Можно выбрать и частную лабораторию, если она официально зарегистрирована в Росаккредитации.
3. Заключаем договор
С выбранной организацией оформляют договор на услугу поверки. Там фиксируется дата визита, цена и порядок проведения работ.
4. Проведение поверки
Поверка может проходить:
- на месте - без снятия прибора;
- в лаборатории - если устройство требует демонтажа.
Поверка без снятия
Самый быстрый вариант — занимает 30-60 минут.
Специалист проверяет:
- целостность корпуса и пломб;
- отсутствие протечек и посторонних подключений;
- точность измерений с помощью переносного эталонного прибора.
Если всё в порядке, он выдает акт и ставит отметку в паспорте.
Поверка со снятием
При повреждениях или сомнениях в исправности прибор снимают и отправляют в лабораторию.
На это время устанавливают временный счётчик или заглушку. Процедура занимает от 5 до 14 дней. После успешной проверки устройство возвращают и пломбируют.
5. Получение документов
После поверки вы получаете:
- акт о проведении поверки;
- отметку в паспорте с датой;
- электронную запись в ФГИС "Аршин", которая имеет юридическую силу.
Бумажное свидетельство можно запросить дополнительно, но обязательным оно больше не является.
Поверка водосчётчиков — простая, но обязательная процедура. Она гарантирует точные расчёты, безопасность и спокойствие за коммунальные платежи. В 2025 году услугу можно заказать онлайн, а результат проверить в государственной базе. Главное — не затягивать со сроками: одна проверка избавит от перерасчётов и лишних расходов.
