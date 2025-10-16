Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Yuriy Shemchuk is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:00

Как проходит поверка счетчиков воды в 2025 году: пошаговая инструкция

Эксперты рассказали, как проводится поверка счетчиков воды в 2025 году

Почти каждый месяц жители многоквартирных домов передают показания счётчиков холодной и горячей воды. Но даже исправный прибор может однажды перестать быть "действительным" — если пропущен срок поверки. Тогда коммунальные службы перестают принимать ваши данные и начисляют плату по нормативу.

Чтобы избежать перерасчётов и штрафов, нужно вовремя проверять приборы учёта. Рассказываем, что представляет собой поверка счётчиков воды в 2025 году, какие правила действуют, кто её проводит и во сколько обойдётся процедура.

Зачем нужна поверка водосчётчиков

Поверка — это проверка точности измерений прибора. Её проводят, чтобы убедиться, что устройство корректно считает расход воды и не имеет повреждений или нарушений пломб.

Если вовремя не пройти поверку, показания перестанут учитываться.

Кроме того, актуальные документы о поверке требуются при продаже квартиры и передаче жилья новому собственнику.

Сроки поверки в 2025 году

Сроки зависят от типа прибора и указаны в его паспорте. Обычно:

  • счётчик горячей воды - поверка каждые 4 года;

  • счётчик холодной воды - поверка каждые 6 лет.

Эти интервалы могут отличаться в зависимости от производителя. Если пломбы повреждены или прибор подвергался ремонту, поверку проводят внепланово.

Тип счётчика Межповерочный интервал Примечание
Холодная вода 6 лет Может варьироваться в зависимости от модели
Горячая вода 4 года При нарушении пломб — внеочередная поверка
Новая установка Первичная поверка Проводится заводом-изготовителем, бесплатно

Кто проводит поверку

Поверку выполняют аккредитованные организации, внесённые в реестр Росаккредитации. Это могут быть:

  • ресурсоснабжающие компании (РСО);
  • управляющие организации (УК, ТСЖ);
  • специализированные метрологические службы.

Вы можете выбрать исполнителя самостоятельно, но обязательно убедитесь, что у компании есть аккредитация на проведение поверок индивидуальных приборов учёта.

Как проходит поверка счётчиков воды: пошаговый алгоритм

1. Проверяем сроки

Посмотрите паспорт счётчика или квитанцию: в них обычно указана дата последней поверки. Если срок подошёл — пора действовать.

2. Выбираем организацию

Свяжитесь с управляющей компанией или РСО — они подскажут аккредитованных исполнителей. Можно выбрать и частную лабораторию, если она официально зарегистрирована в Росаккредитации.

3. Заключаем договор

С выбранной организацией оформляют договор на услугу поверки. Там фиксируется дата визита, цена и порядок проведения работ.

4. Проведение поверки

Поверка может проходить:

  • на месте - без снятия прибора;
  • в лаборатории - если устройство требует демонтажа.

Поверка без снятия

Самый быстрый вариант — занимает 30-60 минут.
Специалист проверяет:

  • целостность корпуса и пломб;
  • отсутствие протечек и посторонних подключений;
  • точность измерений с помощью переносного эталонного прибора.

Если всё в порядке, он выдает акт и ставит отметку в паспорте.

Поверка со снятием

При повреждениях или сомнениях в исправности прибор снимают и отправляют в лабораторию.
На это время устанавливают временный счётчик или заглушку. Процедура занимает от 5 до 14 дней. После успешной проверки устройство возвращают и пломбируют.

5. Получение документов

После поверки вы получаете:

  • акт о проведении поверки;
  • отметку в паспорте с датой;
  • электронную запись в ФГИС "Аршин", которая имеет юридическую силу.

Бумажное свидетельство можно запросить дополнительно, но обязательным оно больше не является.

Поверка водосчётчиков — простая, но обязательная процедура. Она гарантирует точные расчёты, безопасность и спокойствие за коммунальные платежи. В 2025 году услугу можно заказать онлайн, а результат проверить в государственной базе. Главное — не затягивать со сроками: одна проверка избавит от перерасчётов и лишних расходов.

