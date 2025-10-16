Что будет, если не пройти поверку газового счётчика - закон и реальность

Газовый счётчик — не просто прибор учёта, а важный элемент системы безопасности. От его исправности зависит не только корректность начислений, но и отсутствие утечек, аварий и штрафов.

В 2025 году поверка таких устройств осталась обязательной процедурой. А вот подход к ней стал современнее — данные заносятся в федеральный реестр, а проверку можно заказать онлайн. Разберём, как всё проходит на практике и кому доверить работу.

Зачем нужна поверка газового счётчика

Поверка — это метрологическая проверка точности прибора. Она показывает, правильно ли счётчик измеряет объём потребляемого газа и безопасно ли работает оборудование.

Процедура помогает:

исключить ошибки в начислениях за газ;

выявить износ и скрытые дефекты;

предотвратить утечки и аварии;

избежать блокировки подачи газа за "просроченный" прибор.

Основные параметры поверки в 2025 году

Показатель Значение Периодичность В среднем каждые 5-10 лет (уточняется в паспорте счётчика) Кто проводит Ресурсоснабжающая организация или аккредитованный подрядчик Кто контролирует Местная газовая служба, она обязана ежегодно проверять оборудование Если не пустить специалистов Штраф до 10 000 ₽ и возможное отключение газа Форма фиксации Электронная запись в госреестре Росстандарта

Когда нужно проводить поверку

Сроки поверки указываются в паспорте счётчика. У большинства бытовых моделей межповерочный интервал (МПИ) — от 4 до 12 лет, в зависимости от производителя.

Важно различать:

Межповерочный интервал - период, после которого необходимо подтвердить точность прибора.

- период, после которого необходимо подтвердить точность прибора. Срок службы - общее время эксплуатации, по истечении которого счётчик подлежит замене.

Если МПИ истёк, прибор считается неповеренным, и показания с него не принимаются — начисления производятся по нормативу.

Кто имеет право проводить поверку

Работать с газовым оборудованием могут только специалисты с официальным допуском.

Поверку выполняют:

Ресурсоснабжающие компании - чаще всего именно они обслуживают приборы учёта в домах и квартирах. Аккредитованные частные организации, внесённые в реестр Федеральной службы по аккредитации. Проверить их можно на сайте Росаккредитации.

Выбирать частника можно, но только при наличии аттестата и допуска к газовым работам. Уточнить, есть ли у компании нужные документы, стоит до прихода специалиста.

Пошаговая инструкция: как проходит поверка в 2025 году

1. Проверяем сроки

Возьмите паспорт газового счётчика и найдите дату последней поверки. Если прошло больше, чем указано в документе, пора действовать.

2. Выбираем исполнителя

Позвоните в свою газовую компанию — в каждом регионе список организаций свой. Там расскажут, кто именно обслуживает ваш дом.

Если выбираете частную фирму, проверьте её аккредитацию и уточните стоимость.

3. Подача заявки

Сделать это можно:

по телефону газовой службы;

на сайте организации;

через личный кабинет на портале ЖКХ или "Госуслуги";

лично в офисе.

4. Подготовка к визиту

К приходу специалиста подготовьте:

договор на поставку газа;

паспорт прибора учёта;

акты монтажа и предыдущих проверок.

Также убедитесь, что к счётчику есть доступ и в помещении нет посторонних предметов.

5. Поверка на месте (без снятия)

Самый простой вариант — поверка прямо на объекте.

Этапы:

проверка пломб и целостности корпуса;

тест на герметичность соединений (обмыливание или газоанализатор);

подключение измерительного оборудования;

проверка точности измерений и чувствительности счётного механизма.

Процедура занимает 1-2 часа. Если всё в норме, специалист ставит отметку в паспорте и пломбирует счётчик заново.

6. Поверка со снятием прибора

Если устройство повреждено, счётчик демонтируют и отправляют в лабораторию.

На это время устанавливают временный прибор или заглушку.

Лабораторные испытания занимают до 14 дней .

. После проверки устройство возвращают и заново вводят в эксплуатацию.

7. Получение акта

По завершении работ вы получаете:

акт поверки или свидетельство (при необходимости — в бумажном виде);

или (при необходимости — в бумажном виде); отметку в паспорте прибора;

запись в госреестре ФГИС "Аршин" (она имеет юридическую силу).

Если счётчик признан неисправным, его заменят, а информацию нужно передать в расчётный центр вашей газовой компании.

Поверка газового счётчика — процедура, от которой зависит и безопасность, и точность оплаты. В 2025 году сделать её можно быстро и официально: достаточно подать заявку в аккредитованную организацию и не забывать о сроках. Один визит специалиста избавит вас от рисков, штрафов и неприятных сюрпризов с коммунальными платежами.