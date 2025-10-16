Что будет, если не пройти поверку газового счётчика - закон и реальность
Газовый счётчик — не просто прибор учёта, а важный элемент системы безопасности. От его исправности зависит не только корректность начислений, но и отсутствие утечек, аварий и штрафов.
В 2025 году поверка таких устройств осталась обязательной процедурой. А вот подход к ней стал современнее — данные заносятся в федеральный реестр, а проверку можно заказать онлайн. Разберём, как всё проходит на практике и кому доверить работу.
Зачем нужна поверка газового счётчика
Поверка — это метрологическая проверка точности прибора. Она показывает, правильно ли счётчик измеряет объём потребляемого газа и безопасно ли работает оборудование.
Процедура помогает:
- исключить ошибки в начислениях за газ;
- выявить износ и скрытые дефекты;
- предотвратить утечки и аварии;
- избежать блокировки подачи газа за "просроченный" прибор.
Основные параметры поверки в 2025 году
|Показатель
|Значение
|Периодичность
|В среднем каждые 5-10 лет (уточняется в паспорте счётчика)
|Кто проводит
|Ресурсоснабжающая организация или аккредитованный подрядчик
|Кто контролирует
|Местная газовая служба, она обязана ежегодно проверять оборудование
|Если не пустить специалистов
|Штраф до 10 000 ₽ и возможное отключение газа
|Форма фиксации
|Электронная запись в госреестре Росстандарта
Когда нужно проводить поверку
Сроки поверки указываются в паспорте счётчика. У большинства бытовых моделей межповерочный интервал (МПИ) — от 4 до 12 лет, в зависимости от производителя.
Важно различать:
- Межповерочный интервал - период, после которого необходимо подтвердить точность прибора.
- Срок службы - общее время эксплуатации, по истечении которого счётчик подлежит замене.
Если МПИ истёк, прибор считается неповеренным, и показания с него не принимаются — начисления производятся по нормативу.
Кто имеет право проводить поверку
Работать с газовым оборудованием могут только специалисты с официальным допуском.
Поверку выполняют:
- Ресурсоснабжающие компании - чаще всего именно они обслуживают приборы учёта в домах и квартирах.
- Аккредитованные частные организации, внесённые в реестр Федеральной службы по аккредитации. Проверить их можно на сайте Росаккредитации.
Выбирать частника можно, но только при наличии аттестата и допуска к газовым работам. Уточнить, есть ли у компании нужные документы, стоит до прихода специалиста.
Пошаговая инструкция: как проходит поверка в 2025 году
1. Проверяем сроки
Возьмите паспорт газового счётчика и найдите дату последней поверки. Если прошло больше, чем указано в документе, пора действовать.
2. Выбираем исполнителя
Позвоните в свою газовую компанию — в каждом регионе список организаций свой. Там расскажут, кто именно обслуживает ваш дом.
Если выбираете частную фирму, проверьте её аккредитацию и уточните стоимость.
3. Подача заявки
Сделать это можно:
- по телефону газовой службы;
- на сайте организации;
- через личный кабинет на портале ЖКХ или "Госуслуги";
- лично в офисе.
4. Подготовка к визиту
К приходу специалиста подготовьте:
- договор на поставку газа;
- паспорт прибора учёта;
- акты монтажа и предыдущих проверок.
Также убедитесь, что к счётчику есть доступ и в помещении нет посторонних предметов.
5. Поверка на месте (без снятия)
Самый простой вариант — поверка прямо на объекте.
Этапы:
- проверка пломб и целостности корпуса;
- тест на герметичность соединений (обмыливание или газоанализатор);
- подключение измерительного оборудования;
- проверка точности измерений и чувствительности счётного механизма.
Процедура занимает 1-2 часа. Если всё в норме, специалист ставит отметку в паспорте и пломбирует счётчик заново.
6. Поверка со снятием прибора
Если устройство повреждено, счётчик демонтируют и отправляют в лабораторию.
- На это время устанавливают временный прибор или заглушку.
- Лабораторные испытания занимают до 14 дней.
- После проверки устройство возвращают и заново вводят в эксплуатацию.
7. Получение акта
По завершении работ вы получаете:
- акт поверки или свидетельство (при необходимости — в бумажном виде);
- отметку в паспорте прибора;
- запись в госреестре ФГИС "Аршин" (она имеет юридическую силу).
Если счётчик признан неисправным, его заменят, а информацию нужно передать в расчётный центр вашей газовой компании.
Поверка газового счётчика — процедура, от которой зависит и безопасность, и точность оплаты. В 2025 году сделать её можно быстро и официально: достаточно подать заявку в аккредитованную организацию и не забывать о сроках. Один визит специалиста избавит вас от рисков, штрафов и неприятных сюрпризов с коммунальными платежами.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru