Сначала переписка, потом преступление: как через интернет россиян втягивают в опасность

Происходящее с вовлечением россиян в противоправные действия через интернет правильнее называть не вербовкой спецслужб, а массовой "разводкой", считает генерал-майор ФСБ в отставке, участник контртеррористических операций, председатель исполкома общественной организации "Офицеры России" Александр Михайлов. Проблему вовлечения россиян в противоправные действия через интернет и соцсети он прокомментировал в эфире Pravda.Ru.

В подобных схемах активно используют психологические особенности подростков и молодых людей, отметил Михайлов. По его словам, в переходном возрасте человек нередко начинает отрицать авторитеты и легче поддается манипуляциям.

Эксперт подчеркнул, что термин "вербовка" в этой ситуации не совсем точен, поскольку речь идет не о классической работе спецслужб с агентурой, а о массовом втягивании людей в противоправные действия через обещания денег и давление.

"Термин "вербовка" предполагает какие-то юридические системы взаимоотношений. А то, что мы имеем, это абсолютная разводка. Службам или людям, которые наняты украинскими специальными службами для этой работы, им абсолютно до лампады, так сказать", — сказал Михайлов.

Полная запись разговора с Александром Михайловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.