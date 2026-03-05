Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спецслужба
Спецслужба
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under License Free
Главная / Россия
Ирина Малова Опубликована сегодня в 20:37

Сначала переписка, потом преступление: как через интернет россиян втягивают в опасность

Происходящее с вовлечением россиян в противоправные действия через интернет правильнее называть не вербовкой спецслужб, а массовой "разводкой", считает генерал-майор ФСБ в отставке, участник контртеррористических операций, председатель исполкома общественной организации "Офицеры России" Александр Михайлов. Проблему вовлечения россиян в противоправные действия через интернет и соцсети он прокомментировал в эфире Pravda.Ru.

В подобных схемах активно используют психологические особенности подростков и молодых людей, отметил Михайлов. По его словам, в переходном возрасте человек нередко начинает отрицать авторитеты и легче поддается манипуляциям.

Эксперт подчеркнул, что термин "вербовка" в этой ситуации не совсем точен, поскольку речь идет не о классической работе спецслужб с агентурой, а о массовом втягивании людей в противоправные действия через обещания денег и давление.

"Термин "вербовка" предполагает какие-то юридические системы взаимоотношений. А то, что мы имеем, это абсолютная разводка. Службам или людям, которые наняты украинскими специальными службами для этой работы, им абсолютно до лампады, так сказать", — сказал Михайлов.

Полная запись разговора с Александром Михайловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Кузбассе в 2026 году отремонтируют 226 километров дорог 02.03.2026 в 13:25
Асфальт Кузбасса растянулся как резина: экономия дала 226 километров трасс

Правительство Кемеровской области подвело итоги торгов по дорожным работам на 2026 год. Сэкономленные 200 млн руб из регионального и федерального бюджетов усилят безопасность трасс, минимизируя трещины от сибирских морозов.

Читать полностью » Стало известно о заблокированных счетах Джабраилова незадолго до смерти 02.03.2026 в 11:39
Бизнесмен Джабраилов найден мертвым в Москве. Его счета были недавно заблокированы

Бывший владелец гостиниц Радisson и сетей АЗС, участник президентских выборов 2000 года, столкнулся с полной блокировкой счетов ИП. Первая волна ограничений ударила летом 2025-го, финал — в феврале.

Читать полностью » В 01.03.2026 в 23:18
Туман слепит, как белая стена: держат ли Шереметьево и Внуково рейсы по расписанию?

Плотный туман снизил видимость до минимума, но 'Шереметьево' обслужило 573 рейса, включая запасные, а 'Внуково' работает штатно благодаря световому оборудованию. Пассажирам советуют метро из-за пробок.

Читать полностью » Анохин: превышений допустимых норм загрязнения воздуха в Дорогобуже после атаки ВСУ нет 25.02.2026 в 22:35
Завод в огне — воздух в норме: Губернатор успокоил жителей Дорогобужа

Губернатор Василий Анохин сообщил: Роспотребнадзор не выявил превышений оксидов азота после удара ВСУ по ПАО "Дорогобуж". Жители Пушкарево эвакуированы, помощь пострадавшим оказывается на месте.

Читать полностью » Госдума обратилась к Франции и Британии с призывом расследовать планы передачи ЯО Киеву 25.02.2026 в 22:17
Атомный гость из Европы: депутаты Госдумы увидели в планах Франции и Британии прямое нарушение ДНЯО

Проект обращения к парламентам Франции, Британии, Европарламенту и ООН подчеркивает риски глобальной катастрофы. СВР раскрыла планы по "грязной" бомбе для достижения выгодных условий мира.

Читать полностью » Милонов раскритиковал россиянок, которые выходят замуж за турка 25.02.2026 в 22:12
Турецкие сериалы превращают мечты в ловушку: Милонов объяснил, почему россиянки выбирают турков

Депутат напомнил о семи войнах России с Турцией и обвинил массовую культуру в манипуляции предпочтениями. Реальность за кадром оказывается куда жестче идеализированных драм.

Читать полностью » В Вологодской области три человека погибли при столкновении двух автомобилей 23.02.2026 в 23:19
Металл превратился в ловушку: столкновение двух иномарок на трассе под Вологдой унесло три жизни

На 70-м километре автодороги Чекшино-Тотьма произошло лобовое столкновение, в котором выжить удалось лишь единицам. За жизнь четырехлетнего малыша борются врачи.

Читать полностью » 12.01.2026 в 16:58
Льготу за капремонт хотят включать “по умолчанию”: пенсионерам предлагают убрать заявления и справки

Депутаты фракции 'Новые люди' предлагают пенсионерам автоматизацию льгот по взносам за капремонт без заявлений. Узнайте подробности и преимущества этой инициативы!

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Скрытый микробный цех под одеялом: простыни впитывают килограммы лишнего и отравляют отдых
Недвижимость
Кухонный жир сдаётся без боя: три простых компонента заставляют посуду сиять как новую
Садоводство
Сахарный рывок под ледяной коркой: особенность корневого питания роз в конце зимнего сезона
Туризм
Звук гудков и аромат еды: первые впечатления от Хайнаня и его особенно яркого колорита
Красота и здоровье
Жир уходит точечно и безвозвратно: инъекции атакуют адипоциты там, где бессильны даже тренировки
Садоводство
Песок вместо травы: странный метод преобразует дачную лужайку в идеальное английское полотно
Красота и здоровье
Перхоть — не шутка: как она может повлечь за собой серьёзные проблемы с волосами и кожей
Недвижимость
Кухонная вонь держит в плену: как правильно чистить посудомойку, чтобы не терять её ценные качества
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet