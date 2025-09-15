Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 20:11

От петунии до вереска: секреты цветущей пристройки на даче

Садоводы назвали растения, которые помогут украсить веранду летом и осенью

Веранда может стать не просто функциональной частью дома, а настоящим зелёным уголком для отдыха. Для этого достаточно правильно подобрать растения, которые будут радовать яркими красками и не потребуют слишком сложного ухода. Несколько неприхотливых культур помогут превратить дачную пристройку в цветущий оазис.

Петуния

Петуния давно завоевала популярность благодаря обильному и продолжительному цветению. Она распускается весной и радует глаз до поздней осени. Это солнцелюбивое растение лучше всего разместить на южной или западной стороне веранды. Полив требуется регулярный, особенно в жаркие дни, когда почва быстро пересыхает. Каждые две недели петунию подкармливают комплексным удобрением. Чтобы продлить цветение, важно вовремя удалять увядшие бутоны.

Фуксия

Фуксия поражает изяществом — её цветки действительно напоминают балерин в танце. Она предпочитает полутень и прохладу, поэтому оптимальное место для неё - восточная или северная сторона. При этом некоторые сорта хорошо чувствуют себя и на ярком солнце. Фуксия требует регулярного полива и подкормки, а также защиты от сквозняков. Цветёт она с весны до осени, украшая веранду насыщенными красками.

Герань

Классический вариант для дачи — герань. Она неприхотлива, легко переносит жару, засуху и прямые солнечные лучи. Цветение продолжается всё лето, а разнообразие сортов позволяет выбрать палитру по вкусу. Полив должен быть умеренным, без переувлажнения, а для обильного цветения стоит периодически вносить удобрения.

Миниатюрные пальмы

Если хочется создать атмосферу тропиков, подойдут небольшие пальмы — хамедорея, драцена или юкка. Эти растения не требуют частого полива, спокойно переносят сухой воздух и придают помещению экзотический шарм. Они добавят веранде уюта и будут уместны как самостоятельный акцент или в композиции с цветами.

Вереск

Для тех, кто хочет, чтобы веранда радовала не только летом, но и осенью, подойдёт вереск. Первые бутоны появляются в середине лета, а цветение продолжается долго. Растение предпочитает кислую и хорошо дренированную почву. Размещать его лучше на солнечном месте или в лёгкой полутени, полив нужен умеренный — застой воды может навредить.

