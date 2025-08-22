Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Терраса
Терраса
© commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:48

Терраса или веранда? Многие путают, но разница — как между садом и гостиной

Терраса или веранда: что выбрать для загородного дома — плюсы и отличия

На первый взгляд они почти неотличимы: и терраса, и веранда приглашают устроиться поудобнее с чашкой чая и видом на сад. Но на деле это два совершенно разных подхода к загородному отдыху. Разбираемся в нюансах, чтобы больше не путаться.

Главное отличие: открытость

  • Веранда — это закрытое, но неотапливаемое помещение, встроенное или пристроенное к дому.
  • Терраса — открытая или частично закрытая конструкция, с минимумом стен (или вообще без них).

"На веранде — нет ветра. А на террасе — есть", — метко подмечает эксперт по загородной недвижимости Ольга Магилина.

Если у помещения есть полноценные стены и крыша — перед вами веранда. Если стены условные, а крыша — опциональна или отсутствует вовсе — это уже терраса.

Пол: где ламинат, а где доски

Веранда требует основательного фундамента. Пол обычно в один уровень, отделан "домашними" материалами: ламинатом, паркетом, плиткой. Иногда используется ковролин — он добавляет уюта.

Терраса обходится без фундамента: это лёгкий настил, часто из террасной доски или обработанного дерева. Она может быть разноуровневой и даже с вырезами под деревья. На открытой террасе ковролин или ламинат не выживут — только стойкие к погоде материалы.

Стены: капитальные или символические

У веранды стены чаще капитальные — кирпич, дерево, каркас с остеклением. Если она встроена, повторяет стилистику дома. Панорамные окна — почти обязательный элемент.

У террасы стены встречаются редко, максимум — одна несущая стена при примыкании к дому. Остальное — перила, лёгкие перегородки, шторы или даже просто цветочные горшки.

Важно: если у конструкции три капитальные стены и остекление, скорее всего, это уже веранда, даже если она "притворяется" террасой.

Крыша: от полноценной до зонта

Веранда чаще всего под общей крышей с домом. Пристройки — с мансардными окнами или стеклянной кровлей. Это основательная конструкция, рассчитанная на снег и дождь.

Терраса может быть без крыши совсем. Навесы, перголы, уличные зонты — основные защитники от солнца и лёгких осадков. Но в ливень терраса вряд ли спасёт.

Цена, форма, обогрев

Стоимость: террасу построить дешевле — нет фундамента, остекления и сложной конструкции.

Форма: веранды чаще прямоугольные или с эркерами. Терраса может быть любой формы — от круга до многоугольника.

Отопление:

  • Веранду можно обогреть инфракрасным обогревателем или даже установить камин.
  • Терраса позволяет больше: газовые обогреватели, открытый огонь, костровища — всё зависит от соблюдения пожарных норм.

Где можно увидеть террасы

Раньше террасы были сугубо дачным явлением, но сегодня их активно интегрируют в городскую архитектуру — особенно в дома бизнес-класса. Их устраивают:

  • на эксплуатируемых кровлях,
  • в квартирах с выходом на плоскую крышу,
  • в загородных домах — как отдельный элемент или продолжение гостиной.

Что запомнить

Веранда — закрытая, со стенами и крышей, стоит на фундаменте, визуально — почти комната, только неотапливаемая.

Терраса — открытая, часто без крыши и стен, лёгкая по конструкции и восприятию.

"Современные проекты часто стирают границы между верандой и террасой. Но если вы любите защищённость и хотите использовать помещение круглый год — выбирайте веранду. Если же мечтаете о свежем воздухе и лёгкости — терраса будет идеальной", — подводит итог Ольга Магилина.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Интерьер 2035 года: гибкость, экодизайн и технологии без показного эффекта вчера в 15:41

Пространство без стен и шаблонов: как будет выглядеть идеальный интерьер через 10 лет

Как будет выглядеть квартира через 10 лет? Дизайнер описал жильё, которое подстраивается под ритм жизни, а не выставляет стиль напоказ. И это уже начинается.

Читать полностью » Какие места в квартире чаще всего остаются грязными — советы клининг-специалиста вчера в 19:06

Чисто на вид, но грязно на деле: где прячется настоящий хаос

Даже после уборки в доме остаются «слепые зоны», где копится грязь и хаос. Узнайте, где прячется бардак и как от него избавиться.

Читать полностью » Личный опыт: как подсветка за монитором уменьшает усталость глаз сегодня в 14:00

Я перестал щуриться: как подсветка за монитором спасает глаза

Я нашёл простой способ снизить усталость глаз при работе за компьютером — мягкая подсветка за монитором. Делюсь опытом и объясняю, почему это работает.

Читать полностью » Как правильный свет помогает дольше сохранять концентрацию и силы при работе дома сегодня в 13:58

Ошибка домашнего офиса: лампа важнее, чем новая клавиатура

Освещение в домашнем офисе влияет на концентрацию сильнее, чем кофе. Разбираем, какой свет помогает работать дольше и без усталости.

Читать полностью » Какой свет нужен для рабочего стола: правила выбора освещения сегодня в 12:55

Почему лампа важнее стула: секреты правильного рабочего света

Правильный свет на рабочем столе влияет на зрение и продуктивность. Разбираем температуру, яркость и расположение лампы, чтобы работать комфортно.

Читать полностью » Умный свет без ремонта: как настроить лампочки и ленты за 20 минут сегодня в 11:52

Свет живёт своей жизнью: как я сделал умное освещение без ремонта

Умное освещение не требует ремонта и электриков. Делюсь опытом: как за 20 минут настроить лампы, ленты и датчики под рутину семьи.

Читать полностью » Как правильно настроить расписание робота-пылесоса для семьи с детьми сегодня в 10:50

Удобное расписание уборки: как совместить работу робота и семейный график

Робот-пылесос может работать «сам», если правильно настроить расписание. Рассказываю, как подстроить уборку под семью и сон ребёнка.

Читать полностью » ТОП-7 привычек, которые помогают продлить срок службы робота-пылесоса сегодня в 9:48

7 привычек, которые превращают робота-пылесоса в долгожителя

Робот-пылесос может служить не пару лет, а в два раза дольше. Делюсь 7 простыми привычками, которые реально продлевают срок службы и экономят деньги.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Холли Перкинс: упражнение ягодичный мост подходит для восстановления после травм
Красота и здоровье

Диетолог Меган Миллер назвала продукты для снятия вздутия и улучшения пищеварения
Культура и шоу-бизнес

Умер исполнитель хита "Фантазёр" Ярослав Евдокимов
Туризм

Топ-10 городов для поколения Z: молодёжные предпочтения по версии Time Out
Красота и здоровье

Лимонная вода может способствовать профилактике диабета и укреплению сосудов
Еда

Ткемали с зелёным луком подходит к мясу, рыбе и картофелю
Дом

Как правильно хранить и чистить гигиенические принадлежности, чтобы избежать бактерий
Питомцы

Как помочь собаке адаптироваться к городской жизни после дачи: советы ветеринаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru