Терраса или веранда? Многие путают, но разница — как между садом и гостиной

На первый взгляд они почти неотличимы: и терраса, и веранда приглашают устроиться поудобнее с чашкой чая и видом на сад. Но на деле это два совершенно разных подхода к загородному отдыху. Разбираемся в нюансах, чтобы больше не путаться.

Главное отличие: открытость

Веранда — это закрытое, но неотапливаемое помещение, встроенное или пристроенное к дому.

— это закрытое, но неотапливаемое помещение, встроенное или пристроенное к дому. Терраса — открытая или частично закрытая конструкция, с минимумом стен (или вообще без них).

"На веранде — нет ветра. А на террасе — есть", — метко подмечает эксперт по загородной недвижимости Ольга Магилина.

Если у помещения есть полноценные стены и крыша — перед вами веранда. Если стены условные, а крыша — опциональна или отсутствует вовсе — это уже терраса.

Пол: где ламинат, а где доски

Веранда требует основательного фундамента. Пол обычно в один уровень, отделан "домашними" материалами: ламинатом, паркетом, плиткой. Иногда используется ковролин — он добавляет уюта.

Терраса обходится без фундамента: это лёгкий настил, часто из террасной доски или обработанного дерева. Она может быть разноуровневой и даже с вырезами под деревья. На открытой террасе ковролин или ламинат не выживут — только стойкие к погоде материалы.

Стены: капитальные или символические

У веранды стены чаще капитальные — кирпич, дерево, каркас с остеклением. Если она встроена, повторяет стилистику дома. Панорамные окна — почти обязательный элемент.

У террасы стены встречаются редко, максимум — одна несущая стена при примыкании к дому. Остальное — перила, лёгкие перегородки, шторы или даже просто цветочные горшки.

Важно: если у конструкции три капитальные стены и остекление, скорее всего, это уже веранда, даже если она "притворяется" террасой.

Крыша: от полноценной до зонта

Веранда чаще всего под общей крышей с домом. Пристройки — с мансардными окнами или стеклянной кровлей. Это основательная конструкция, рассчитанная на снег и дождь.

Терраса может быть без крыши совсем. Навесы, перголы, уличные зонты — основные защитники от солнца и лёгких осадков. Но в ливень терраса вряд ли спасёт.

Цена, форма, обогрев

Стоимость: террасу построить дешевле — нет фундамента, остекления и сложной конструкции.

Форма: веранды чаще прямоугольные или с эркерами. Терраса может быть любой формы — от круга до многоугольника.

Отопление:

Веранду можно обогреть инфракрасным обогревателем или даже установить камин.

Терраса позволяет больше: газовые обогреватели, открытый огонь, костровища — всё зависит от соблюдения пожарных норм.

Где можно увидеть террасы

Раньше террасы были сугубо дачным явлением, но сегодня их активно интегрируют в городскую архитектуру — особенно в дома бизнес-класса. Их устраивают:

на эксплуатируемых кровлях,

в квартирах с выходом на плоскую крышу,

в загородных домах — как отдельный элемент или продолжение гостиной.

Что запомнить

Веранда — закрытая, со стенами и крышей, стоит на фундаменте, визуально — почти комната, только неотапливаемая.

Терраса — открытая, часто без крыши и стен, лёгкая по конструкции и восприятию.