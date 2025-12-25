Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:04

Трагедия в театре: что на самом деле оборвало жизнь Веры Алентовой

Причиной смерти Веры Алентовой стала тромбоэмболия — РЕН ТВ

Смерть народной артистки России Веры Алентовой стала тяжелым ударом для театрального сообщества и зрителей, для которых она десятилетиями оставалась одной из главных фигур отечественной сцены и кино. Новые подробности о причинах трагедии проливают свет на обстоятельства ее ухода. Об этом сообщает телеканал "РЕН ТВ".

Причина смерти актрисы

По информации источника телеканала, причиной смерти Веры Алентовой стал оторвавшийся тромб. Как уточняется, у актрисы развилась тромбоэмболия, которая и привела к резкому ухудшению состояния. Дополнительные медицинские подробности не раскрываются.

Ранее озвученные версии причин смерти носили предварительный характер и основывались на первых данных врачей, прибывших на место происшествия.

Последние часы жизни

Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Ей стало плохо в Театре имени Маяковского, где проходила церемония прощания с актером Анатолием Лобоцким. По свидетельствам очевидцев, артистка внезапно почувствовала недомогание прямо в здании театра.

Алентову экстренно увезли на машине скорой помощи. Однако, как сообщалось, спустя 22 минуты после госпитализации у нее произошла остановка сердца, спасти актрису не удалось.

Ранее озвученные версии

Изначально в качестве возможной причины смерти назывался острый инфаркт миокарда, развившийся на фоне гипертонической болезни сердца и сильного стресса. Также сообщалось о критически высоком уровне сахара в крови, что могло усугубить состояние артистки.

