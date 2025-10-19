Венера нарушает все законы природы: её лавовые туннели не должны существовать

Венеру часто называют "сестрой Земли" — по массе, радиусу и происхождению они действительно близнецы. Но если Земля стала цветущим домом для жизни, то Венера превратилась в раскалённый ад, укутанный плотными облаками серной кислоты и перегретый до 480 °C. Теперь же планета снова удивила учёных: под её жгучей поверхностью, по данным нового исследования, скрываются гигантские лавовые туннели, нарушающие все законы планетной геологии.

Лавовые катакомбы на планете ада

Открытие сделала команда Барбары Де Тоффоли из Падуанского университета, объединив данные старых миссий NASA и ESA — радарные снимки и топографические карты. Учёные выявили четыре вытянутые цепочки кратеров у подножий массивных вулканов. Их форма, соотношение глубины и ширины и распределение вдоль склонов совпадают не с разломами, а с обрушившимися лавовыми трубками - каналами, по которым когда-то текла магма.

"У лавовых трубок Земли объёмы меньше, у трубок Марса — немного больше, а у трубок Луны ещё больше. Но Венера полностью нарушает эту тенденцию, демонстрируя очень, очень большие объёмы трубок", — объяснила Барбара Де Тоффоли.

Размеры впечатляют: рассчитанные объёмы венерианских полостей сопоставимы с крупнейшими лунными лавовыми трубами, хотя сила тяжести на Венере почти такая же, как на Земле. По всем теориям, столь колоссальные подземные пустоты не должны были образоваться при таком притяжении.

Почему Венера нарушает правила

На Земле лавовые туннели появляются, когда верхний слой лавового потока застывает, а расплавленная порода продолжает течь под ним. После остывания остаётся полый канал. На Луне и Марсе, где гравитация слабее, своды труб выдерживают больший диаметр. Венера, казалось бы, должна ограничиваться земными масштабами, но всё наоборот.

Учёные полагают, что экстремальные условия Венеры - давление в 90 атмосфер и температура, плавящая свинец, — изменяют поведение лавы. Под таким давлением магма может становиться плотнее и вязче, а потоки формируют сплющенные, но чрезвычайно протяжённые тоннели.

"Из-за очень высокого давления происходит общее сплющивание трубок, а не эрозия дна, как на других планетах", — отмечает Де Тоффоли.

Таким образом, венерианские лавовые трубки — это не просто "аномалии", а отражение того, как вулканизм адаптируется к совершенно иному физическому режиму.

Таблица "Сравнение"

Лавовые трубки на планетах Солнечной системы

Планета / Луна Средняя гравитация Диаметр типичных труб Особенности Земля 1 g До 15 м Формируются в базальтовых потоках (Гавайи, Исландия) Марс 0,38 g До 300 м Разрежённая атмосфера, древние потоки Луна 0,16 g До 500 м Крупные туннели, сохраняют вакуум Венера 0,9 g Сотни метров (по расчётам) Высокое давление, плотная атмосфера, гигантские полости

Как их нашли

Исследователи использовали радарные снимки Magellan и современные цифровые карты высот, чтобы выделить линии обрушений. В отличие от тектонических разломов, лавовые трубки образуют цепочки овальных ям одинакового размера, нередко соединённых узкими "мостами". Четыре таких цепочки расположены вдоль древних вулканических склонов, где, вероятно, текла лава.

Оценка глубины и ширины кратеров показала, что внутренние объёмы каналов сопоставимы с лунными - крупнейшими из известных в Солнечной системе. Это делает Венеру рекордсменом по масштабам подземных пустот.

Что это значит для науки

Новая физика вулканизма. Поведение магмы при давлении 90 атмосфер и температуре 480 °C может помочь моделировать извержения на экзопланетах с плотными атмосферами. Ключ к геологической истории. Эти туннели, возможно, сохранили химические следы древних процессов, включая взаимодействие магмы с водой — если на Венере когда-то существовали океаны. Ответ на вопрос о парниковом эффекте. Массовый вулканизм, оставивший сеть труб, мог сыграть роль в превращении планеты в тепловую ловушку.

А что если…

А что если в этих туннелях ещё сохраняются минеральные отпечатки древней влаги или даже микроскопические структуры, сформированные в эпоху, когда Венера могла быть влажной? Де Тоффоли предполагает, что исследование состава стенок лавовых каналов способно пролить свет на химию древней атмосферы.

Кроме того, лавовые трубки могут стать потенциальными убежищами для будущих автоматических миссий: под поверхностью температура и давление могли быть стабильнее, чем на раскалённой равнине.

Миссия, которая всё проверит

Европейская миссия EnVision, запуск которой запланирован на 2031 год, оснащена подповерхностным радиолокатором, способным "просвечивать" сотни метров под поверхностью. Учёные рассчитывают, что он поможет окончательно подтвердить существование гигантских туннелей и составить их карту.

Таблица "Плюсы и минусы" лавовых трубок как объектов исследования

Плюсы Минусы Уникальная лаборатория вулканизма под высоким давлением Поверхность Венеры разрушительна для приборов Возможный источник данных о древней гидросфере Доступ возможен только с орбиты или через спускаемые зонды Перспектива защиты роботов от экстремальных условий Неизвестна геохимия внутренних стенок

FAQ

— Почему лавовые трубки на Венере такие большие?

Из-за высокого давления и температуры лава становится более вязкой, что позволяет формировать обширные полости без обрушения.

— Можно ли будет их исследовать?

Орбитальный радар EnVision сможет частично "заглянуть" под поверхность. Для прямого исследования потребуются особо стойкие зонды.

— Есть ли жизнь или вода в этих трубках?

Нет доказательств, но если вода когда-то существовала, именно такие полости могли сохранить её следы в виде минералов.

Мифы и правда

Миф 1: На Венере нет активного вулканизма.

Правда: Спутниковые наблюдения указывают на недавние извержения и горячие пятна — планета всё ещё "жива".

Миф 2: В столь жарком аду невозможно сохранить структуры.

Правда: Под действием плотной атмосферы и высокого давления обрушения происходят медленно, поэтому туннели могли сохраниться миллионы лет.

Миф 3: Венера полностью изучена.

Правда: Только 22 % поверхности имеют детальное картирование, а подповерхностные структуры пока почти неизвестны.

Исторический контекст

Венера, возможно, когда-то была "второй Землёй" с океанами и мягким климатом. Но примерно 700 млн лет назад планета пережила глобальное вулканическое обновление - лавовые потоки переплавили кору, атмосфера насытилась углекислым газом, и разгорелся неконтролируемый парниковый эффект. Новые гигантские лавовые трубки — прямое свидетельство этой эпохи, когда Венера окончательно потеряла своё "земное" лицо.