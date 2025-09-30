Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Венера
Венера
© flikr.com by Kevin M. Gill is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:24

Теория гравитации потерпела крах: на одной из планет нашли гигантские лавовые туннели

Венера издавна привлекает внимание астрономов как "сестра Земли". Планеты действительно схожи по размерам и происхождению, но на этом их сходство заканчивается. Земля со своим мягким климатом кажется оазисом жизни, тогда как Венера представляет собой суровый мир с экстремальными условиями. Поверхность раскалена до +480 °C, атмосфера насыщена углекислым газом, а густые облака состоят из серной кислоты.

Недавнее открытие добавило в картину ещё больше загадочности. Под её поверхностью, вблизи щитовых вулканов, были обнаружены гигантские лавовые туннели. Масштабы этих полостей настолько велики, что они сопоставимы с самыми крупными подземными образованиями в Солнечной системе.

Лавовые трубки: привычные и необычные

На Земле такие структуры возникают, когда верхний слой лавового потока остывает, образуя твёрдую корку, под которой продолжает течь расплав. Когда поток прекращается, остаётся пустота — лавовая трубка.

На Луне и Марсе низкая гравитация позволяет этим образованиям становиться особенно большими. Учёные считали, что именно сила тяжести определяет масштаб таких структур. Венера нарушила это правило: её лавовые туннели оказались неожиданно огромными, несмотря на земную гравитацию.

Сравнение планетных лавовых трубок

Планета Гравитация Размеры трубок Особенности
Земля 1 g относительно небольшие формируются при обычных извержениях
Марс 0,38 g больше земных сохраняются дольше из-за сухого климата
Луна 0,16 g очень крупные слабая эрозия, гигантские масштабы
Венера 0,9 g сопоставимы с лунными условия давления и температуры необычны

Как учёные пришли к открытию

  1. Проанализировали радарные данные прошлых миссий.

  2. Составили карту кратеров вдоль вулканических склонов.

  3. Сравнили геометрию обрушившихся ям с известными лавовыми трубками.

  4. Исключили тектонические разломы как объяснение.

  5. Вычислили объёмы и получили неожиданный результат — трубы Венеры сопоставимы с лунными.

"У лавовых трубок Земли объемы меньше, у трубок Марса — немного больше, а у трубок Луны объемы еще больше, а вот Венера полностью нарушает эту тенденцию", — объяснила Барбара Де Тоффоли.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что размер лавовых трубок зависит только от гравитации.

  • Последствие: игнорирование других факторов, влияющих на вулканизм.

  • Альтернатива: учитывать давление, температуру и химический состав атмосферы.

А что если…

Если будущие миссии подтвердят наличие таких гигантских полостей, они могут стать ключом к пониманию геологической истории Венеры. Более того, возможно, в них сохранились следы древних океанов — химические "подписи" утраченного водного прошлого.

Плюсы и минусы для будущих миссий

Фактор Плюсы Минусы
Размеры труб Возможные укрытия для техники Сложно исследовать из-за глубины
Давление и температура Помогают сохранять структуры Чрезвычайно опасны для зондов
Научная ценность Следы древнего климата Высокая стоимость и риск миссий

FAQ

Как можно изучать лавовые трубки на Венере?
С помощью орбитальных радаров, а в будущем — подповерхностных зондов, например, миссии EnVision.

Зачем исследовать эти туннели?
Они помогают понять вулканизм планеты и её климатическое прошлое.

Можно ли использовать их как убежище?
Для людей — пока нет, условия слишком экстремальны. Но роботы-исследователи в будущем смогут работать внутри.

Мифы и правда

  • Миф: лавовые трубки огромны только там, где слабая гравитация.

  • Правда: на Венере они тоже гигантские, хотя гравитация почти как на Земле.

3 интересных факта

  1. Венера — планета с наибольшим количеством вулканов в Солнечной системе.

  2. Температура на её поверхности выше, чем в печи для обжига кирпича.

  3. Будущая миссия EnVision сможет "заглянуть" на сотни метров под кору планеты.

Исторический контекст

Миллиарды лет назад на Венере могли быть океаны.

Вулканизм постепенно превратил её в парниковый ад.

Сегодня именно подземные структуры могут хранить ключ к разгадке её прошлого.

