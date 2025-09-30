Теория гравитации потерпела крах: на одной из планет нашли гигантские лавовые туннели
Венера издавна привлекает внимание астрономов как "сестра Земли". Планеты действительно схожи по размерам и происхождению, но на этом их сходство заканчивается. Земля со своим мягким климатом кажется оазисом жизни, тогда как Венера представляет собой суровый мир с экстремальными условиями. Поверхность раскалена до +480 °C, атмосфера насыщена углекислым газом, а густые облака состоят из серной кислоты.
Недавнее открытие добавило в картину ещё больше загадочности. Под её поверхностью, вблизи щитовых вулканов, были обнаружены гигантские лавовые туннели. Масштабы этих полостей настолько велики, что они сопоставимы с самыми крупными подземными образованиями в Солнечной системе.
Лавовые трубки: привычные и необычные
На Земле такие структуры возникают, когда верхний слой лавового потока остывает, образуя твёрдую корку, под которой продолжает течь расплав. Когда поток прекращается, остаётся пустота — лавовая трубка.
На Луне и Марсе низкая гравитация позволяет этим образованиям становиться особенно большими. Учёные считали, что именно сила тяжести определяет масштаб таких структур. Венера нарушила это правило: её лавовые туннели оказались неожиданно огромными, несмотря на земную гравитацию.
Сравнение планетных лавовых трубок
|Планета
|Гравитация
|Размеры трубок
|Особенности
|Земля
|1 g
|относительно небольшие
|формируются при обычных извержениях
|Марс
|0,38 g
|больше земных
|сохраняются дольше из-за сухого климата
|Луна
|0,16 g
|очень крупные
|слабая эрозия, гигантские масштабы
|Венера
|0,9 g
|сопоставимы с лунными
|условия давления и температуры необычны
Как учёные пришли к открытию
-
Проанализировали радарные данные прошлых миссий.
-
Составили карту кратеров вдоль вулканических склонов.
-
Сравнили геометрию обрушившихся ям с известными лавовыми трубками.
-
Исключили тектонические разломы как объяснение.
-
Вычислили объёмы и получили неожиданный результат — трубы Венеры сопоставимы с лунными.
"У лавовых трубок Земли объемы меньше, у трубок Марса — немного больше, а у трубок Луны объемы еще больше, а вот Венера полностью нарушает эту тенденцию", — объяснила Барбара Де Тоффоли.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать, что размер лавовых трубок зависит только от гравитации.
-
Последствие: игнорирование других факторов, влияющих на вулканизм.
-
Альтернатива: учитывать давление, температуру и химический состав атмосферы.
А что если…
Если будущие миссии подтвердят наличие таких гигантских полостей, они могут стать ключом к пониманию геологической истории Венеры. Более того, возможно, в них сохранились следы древних океанов — химические "подписи" утраченного водного прошлого.
Плюсы и минусы для будущих миссий
|Фактор
|Плюсы
|Минусы
|Размеры труб
|Возможные укрытия для техники
|Сложно исследовать из-за глубины
|Давление и температура
|Помогают сохранять структуры
|Чрезвычайно опасны для зондов
|Научная ценность
|Следы древнего климата
|Высокая стоимость и риск миссий
FAQ
Как можно изучать лавовые трубки на Венере?
С помощью орбитальных радаров, а в будущем — подповерхностных зондов, например, миссии EnVision.
Зачем исследовать эти туннели?
Они помогают понять вулканизм планеты и её климатическое прошлое.
Можно ли использовать их как убежище?
Для людей — пока нет, условия слишком экстремальны. Но роботы-исследователи в будущем смогут работать внутри.
Мифы и правда
-
Миф: лавовые трубки огромны только там, где слабая гравитация.
-
Правда: на Венере они тоже гигантские, хотя гравитация почти как на Земле.
3 интересных факта
-
Венера — планета с наибольшим количеством вулканов в Солнечной системе.
-
Температура на её поверхности выше, чем в печи для обжига кирпича.
-
Будущая миссия EnVision сможет "заглянуть" на сотни метров под кору планеты.
Исторический контекст
Миллиарды лет назад на Венере могли быть океаны.
Вулканизм постепенно превратил её в парниковый ад.
Сегодня именно подземные структуры могут хранить ключ к разгадке её прошлого.
