Венера — одиночка среди планет: почему удар лишил её спутников, а других сделал богатыми

Представьте планету, которая вращается медленнее, чем живет свой год, и делает это в обратную сторону от всех остальных. А еще — ни одного спутника, хотя по размеру она близка к Земле. Что же случилось с Венерой в далеком прошлом? Ученые из Швейцарии предложили смелую гипотезу, которая связывает все это с гигантским столкновением.

Уникальные особенности Венеры

Венера — одна из самых загадочных планет Солнечной системы. Она делает полный оборот вокруг своей оси за 243 земных дня, что дольше, чем ее год вокруг Солнца (около 225 суток). И это еще не все: планета вращается ретроградно, то есть против часовой стрелки, в отличие от большинства планет. Но самая удивительная черта — отсутствие естественных спутников, хотя Земля и даже меньший Марс имеют луны.

Ученые давно подозревали, что за этими особенностями стоит драматическое событие из прошлого. Аналогично тому, как столкновение Земли с другой планетой (размером с Марс) привело к образованию Луны более 4 миллиардов лет назад, Венера могла пережить нечто подобное. Только в ее случае удар не создал спутник, а, наоборот, лишил ее его.

Моделирование столкновения

Исследователи смоделировали более 80 сценариев такого события. Они выяснили, что два варианта лучше всего объясняют текущую ситуацию Венеры:

лобовой удар : Планета сталкивается с телом, сопоставимым по массе с Марсом (около 1/10 массы Земли). В результате почти весь материал сливается с Венерой, не оставляя обломков для формирования луны.

: Планета сталкивается с телом, сопоставимым по массе с Марсом (около 1/10 массы Земли). В результате почти весь материал сливается с Венерой, не оставляя обломков для формирования луны. касательный удар: Удар проходит по касательной, создавая шлейф обломков, но они либо улетают в космос, либо падают обратно на планету.

Интересно, что только касательные столкновения могут объяснить ретроградное вращение. Если ударник летел навстречу первоначальному направлению вращения Венеры, он мог "перевернуть" его.

Связь с другими планетами

Для сравнения, Земля после гигантского импакта получила Луну, а Марс — Фобос и Деймос. Но недавнее исследование показало, что марсианские луны вряд ли образовались из обломков одного большого спутника. Компьютерное моделирование подтвердило: если бы у них был общий "прародитель", орбиты были бы другими.

Астрономы исключили версию о происхождении спутников Марса от одного небесного тела

Новое исследование показало, что Фобос и Деймос вряд ли образовались как обломки одного крупного спутника.

Эта гипотеза открывает новые вопросы о ранней истории Солнечной системы и помогает понять, почему Венера так отличается от своих соседей.