Когда дом задыхается: как мы сами блокируем вентиляцию, не замечая этого
Воздух — то, без чего невозможна жизнь, и для жилья это не менее актуально, чем для человека. Если в легких должен циркулировать кислород, то в квартире — свежий воздух. Без вентиляции дом "задохнется": появятся затхлость, плесень, конденсат и неприятные запахи. Именно поэтому вытяжная вентиляция считается "дыханием" жилья — она выводит отработанный воздух и создаёт приток свежего.
Вместе с экспертами разбираемся, как устроена вытяжная система, зачем она нужна и какую модель выбрать для квартиры или частного дома.
Что такое вытяжная вентиляция
Вытяжная вентиляция — это система, которая удаляет загрязнённый воздух и обеспечивает его замену свежим. В отличие от естественной вентиляции (через щели, форточки и окна), она работает принудительно, благодаря вентилятору и системе каналов.
Такие устройства ставят на кухнях, в ванных комнатах, санузлах и в любых помещениях, где накапливаются влага, запахи или углекислый газ. В частных домах вытяжку часто монтируют и в каминных залах.
Основные элементы системы
- вентиляционная установка или вентилятор;
- воздуховоды (каналы для перемещения воздуха);
- фильтры;
- нагревательные или охлаждающие модули;
- шумоглушители;
- решётки и обратные клапаны.
Вместе они создают устойчивый микроклимат, который не зависит от погоды и времени года.
Как работает вытяжная вентиляция
Процесс вентилирования состоит из четырёх этапов.
- Забор воздуха. Вентилятор втягивает свежие воздушные массы с улицы.
- Очистка и нагрев. Воздух проходит через фильтр и нагреватель (зимой) или охладитель (летом).
- Подача в помещения. Поток распределяется по воздуховодам.
- Удаление отработанного воздуха. Вытяжной вентилятор выводит его наружу.
Благодаря этому циклу воздух постоянно обновляется, а влажность и температура остаются стабильными.
Для квартир подбирают компактные модели, а в домах — полноценные системы с рекуперацией тепла, когда часть тепла от вытяжного воздуха возвращается в приточный.
Виды вытяжной вентиляции
|Тип системы
|Особенности
|Где используется
|Вытяжная
|Только удаляет воздух, без притока
|Кухни, санузлы
|Приточная с естественной вытяжкой
|Поступление воздуха естественное, отток — через вентилятор
|Квартиры, офисы
|Приточно-вытяжная
|Есть и подача, и вытяжка; можно с рекуперацией тепла
|Частные дома, коттеджи
Если площадь большая или дом двухэтажный, выбирайте приточно-вытяжную систему - она контролирует и подачу, и отток воздуха. Для обычной квартиры достаточно вытяжного вентилятора в ванной и на кухне.
Где устанавливают вытяжку
Самые проблемные зоны в квартире — это кухня, ванная и туалет. Здесь воздух быстрее загрязняется влагой, запахами и частицами жира.
- На кухне ставят вытяжку над плитой и настенный вентилятор.
- В санузле монтируют прибор вместо вентиляционной решётки.
- В ванной комнате нужен вентилятор с влагозащитой и датчиком влажности.
Современные вентиляторы работают почти бесшумно, а некоторые модели включаются автоматически — по датчику движения или при достижении определённого уровня влажности.
Как выбрать вытяжной вентилятор
Выбор зависит от площади, влажности и частоты использования помещения.
Что важно учитывать
- Мощность. Чем больше комната, тем выше должна быть производительность. Для ванной 6 м² достаточно 100 м³/ч.
- Уровень шума. Оптимальный показатель — до 35 дБ.
- Защита от влаги. Класс IPX4 и выше обязателен.
- Таймер. Позволяет вентилятору работать 15-20 минут после выхода из ванной.
- Обратный клапан. Предотвращает проникновение запахов и холодного воздуха из шахты.
- Регулировка скорости. Удобно при комбинированных системах (кухня + ванная).
Типы вентиляторов
|Тип вентилятора
|Принцип работы
|Применение
|Осевой
|Перемещает воздух по прямой оси
|Кухни, туалеты
|Центробежный
|Использует центробежную силу, эффективен на длинных каналах
|Ванные, коридоры
|Комбинированный
|Универсальный вариант, подходит для больших квартир
|Многоэтажные дома
Дополнительно вентиляторы делятся по управлению:
- механические (включаются вручную),
- с датчиками освещённости, влажности или движения,
- с плавной регулировкой скорости.
Монтаж возможен в стену, потолок или через накладной корпус.
Советы шаг за шагом: как выбрать систему для дома или квартиры
- Определите, где чаще всего появляется влага и запахи.
- Измерьте объём помещения — от этого зависит мощность.
- Выберите тип вентиляции: только вытяжка или приточно-вытяжная.
- Решите, нужен ли рекуператор (для частного дома — желательно).
- Подберите вентиляторы по уровню шума и защите.
- Доверьте установку специалисту — ошибки монтажа снижают эффективность вдвое.
Вытяжная вентиляция — это лёгкие вашего дома. Она обеспечивает постоянный приток свежего воздуха и избавляет от избыточной влаги и загрязнений. Чтобы система работала эффективно, нужно правильно подобрать тип вентиляции, мощность оборудования и место установки. Тогда в вашем доме всегда будет чисто, свежо и комфортно дышать, независимо от сезона и погоды за окном.
