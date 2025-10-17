Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:59

Когда дом задыхается: как мы сами блокируем вентиляцию, не замечая этого

Специалисты объяснили, как правильно установить вытяжную вентиляцию в квартире

Воздух — то, без чего невозможна жизнь, и для жилья это не менее актуально, чем для человека. Если в легких должен циркулировать кислород, то в квартире — свежий воздух. Без вентиляции дом "задохнется": появятся затхлость, плесень, конденсат и неприятные запахи. Именно поэтому вытяжная вентиляция считается "дыханием" жилья — она выводит отработанный воздух и создаёт приток свежего.

Вместе с экспертами разбираемся, как устроена вытяжная система, зачем она нужна и какую модель выбрать для квартиры или частного дома.

Что такое вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция — это система, которая удаляет загрязнённый воздух и обеспечивает его замену свежим. В отличие от естественной вентиляции (через щели, форточки и окна), она работает принудительно, благодаря вентилятору и системе каналов.

Такие устройства ставят на кухнях, в ванных комнатах, санузлах и в любых помещениях, где накапливаются влага, запахи или углекислый газ. В частных домах вытяжку часто монтируют и в каминных залах.

Основные элементы системы

  • вентиляционная установка или вентилятор;
  • воздуховоды (каналы для перемещения воздуха);
  • фильтры;
  • нагревательные или охлаждающие модули;
  • шумоглушители;
  • решётки и обратные клапаны.

Вместе они создают устойчивый микроклимат, который не зависит от погоды и времени года.

Как работает вытяжная вентиляция

Процесс вентилирования состоит из четырёх этапов.

  1. Забор воздуха. Вентилятор втягивает свежие воздушные массы с улицы.
  2. Очистка и нагрев. Воздух проходит через фильтр и нагреватель (зимой) или охладитель (летом).
  3. Подача в помещения. Поток распределяется по воздуховодам.
  4. Удаление отработанного воздуха. Вытяжной вентилятор выводит его наружу.

Благодаря этому циклу воздух постоянно обновляется, а влажность и температура остаются стабильными.

Для квартир подбирают компактные модели, а в домах — полноценные системы с рекуперацией тепла, когда часть тепла от вытяжного воздуха возвращается в приточный.

Виды вытяжной вентиляции

Тип системы Особенности Где используется
Вытяжная Только удаляет воздух, без притока Кухни, санузлы
Приточная с естественной вытяжкой Поступление воздуха естественное, отток — через вентилятор Квартиры, офисы
Приточно-вытяжная Есть и подача, и вытяжка; можно с рекуперацией тепла Частные дома, коттеджи

Если площадь большая или дом двухэтажный, выбирайте приточно-вытяжную систему - она контролирует и подачу, и отток воздуха. Для обычной квартиры достаточно вытяжного вентилятора в ванной и на кухне.

Где устанавливают вытяжку

Самые проблемные зоны в квартире — это кухня, ванная и туалет. Здесь воздух быстрее загрязняется влагой, запахами и частицами жира.

  • На кухне ставят вытяжку над плитой и настенный вентилятор.
  • В санузле монтируют прибор вместо вентиляционной решётки.
  • В ванной комнате нужен вентилятор с влагозащитой и датчиком влажности.

Современные вентиляторы работают почти бесшумно, а некоторые модели включаются автоматически — по датчику движения или при достижении определённого уровня влажности.

Как выбрать вытяжной вентилятор

Выбор зависит от площади, влажности и частоты использования помещения.

Что важно учитывать

  1. Мощность. Чем больше комната, тем выше должна быть производительность. Для ванной 6 м² достаточно 100 м³/ч.
  2. Уровень шума. Оптимальный показатель — до 35 дБ.
  3. Защита от влаги. Класс IPX4 и выше обязателен.
  4. Таймер. Позволяет вентилятору работать 15-20 минут после выхода из ванной.
  5. Обратный клапан. Предотвращает проникновение запахов и холодного воздуха из шахты.
  6. Регулировка скорости. Удобно при комбинированных системах (кухня + ванная).

Типы вентиляторов

Тип вентилятора Принцип работы Применение
Осевой Перемещает воздух по прямой оси Кухни, туалеты
Центробежный Использует центробежную силу, эффективен на длинных каналах Ванные, коридоры
Комбинированный Универсальный вариант, подходит для больших квартир Многоэтажные дома

Дополнительно вентиляторы делятся по управлению:

  • механические (включаются вручную),
  • с датчиками освещённости, влажности или движения,
  • с плавной регулировкой скорости.

Монтаж возможен в стену, потолок или через накладной корпус.

Советы шаг за шагом: как выбрать систему для дома или квартиры

  1. Определите, где чаще всего появляется влага и запахи.
  2. Измерьте объём помещения — от этого зависит мощность.
  3. Выберите тип вентиляции: только вытяжка или приточно-вытяжная.
  4. Решите, нужен ли рекуператор (для частного дома — желательно).
  5. Подберите вентиляторы по уровню шума и защите.
  6. Доверьте установку специалисту — ошибки монтажа снижают эффективность вдвое.

Вытяжная вентиляция — это лёгкие вашего дома. Она обеспечивает постоянный приток свежего воздуха и избавляет от избыточной влаги и загрязнений. Чтобы система работала эффективно, нужно правильно подобрать тип вентиляции, мощность оборудования и место установки. Тогда в вашем доме всегда будет чисто, свежо и комфортно дышать, независимо от сезона и погоды за окном.

