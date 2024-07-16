Информация о выдвижении сенатора Джей-Ди Вэнса от штата Огайо в качестве кандидата на пост вице-президента США от Республиканской партии вызвала значительный резонанс в международных средствах массовой информации.
Это решение было озвучено на съезде республиканцев, где претендент на президентский пост Дональд Трамп анонсировал свое намерение предложить Вэнсу должность вице-президента в случае успеха на предстоящих в ноябре выборах.
Вскоре после этого заявления партийный съезд официально утвердил кандидатуру Вэнса.
Новость о номинации Вэнса заняла ведущие позиции в ряде авторитетных мировых изданий. Среди британских СМИ, уделивших этому событию первостепенное внимание, оказались такие известные газеты, как Times, Telegraph, Guardian и Financial Times, а также телеканал Sky News.
Американские медиа также широко осветили это событие. Ведущие телеканалы NBC, CBS и CNN, наряду с крупнейшими печатными изданиями Wall Street Journal, New York Times и Washington Post, поместили новость о Вэнсе на первые полосы.
Интерес к этой теме проявили и европейские СМИ, в частности, польские издания Rzeczpospolita и Onet активно обсуждают данное событие.
Азиатские медиа также не остались в стороне. Японский телеканал NHK и влиятельная газета "Иомиури" уделили значительное внимание номинации Вэнса, разместив соответствующие материалы на первых полосах.
Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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