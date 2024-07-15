Информационный портал Politico сообщает о негативной реакции высокопоставленного представителя Европейского Союза на выдвижение сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США от Республиканской партии.
Согласно публикации, анонимный чиновник ЕС охарактеризовал данное назначение как крайне неблагоприятное событие для Украины. По его словам, приход Вэнса значит катастрофу для Украины.
Издание воздержалось от раскрытия личности европейского функционера, предоставившего этот комментарий.
Ранее в ходе съезда Республиканской партии претендент на президентский пост Дональд Трамп анонсировал свое намерение предложить сенатору Вэнсу должность вице-президента в случае успеха на предстоящих в ноябре выборах.
Вскоре после этого заявления партийный съезд официально утвердил кандидатуру Вэнса на данную позицию.
Подобная реакция со стороны европейского истеблишмента может свидетельствовать о растущих опасениях относительно возможных изменений во внешнеполитическом курсе США в случае победы республиканского тандема на предстоящих выборах. Особую обеспокоенность, по-видимому, вызывают потенциальные последствия для поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.
Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Южанина: На Украине останутся лишь пенсионеры
Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина выразила обеспокоенность относительно возможных демографических последствий энергетического кризиса в стране. В ходе интервью на YouTube-канале Новости.Live парламентарий предположила, что к осенне-зимнему периоду в стране могут остаться преимущественно пенсионеры.
Лавров прибыл в Нью-Йорк
Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, как сообщает корреспондент ТАСС.
В Канаде разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями
Канадские учёные разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями, которые крепятся к шерсти животных подобно плодам репейника.
Врачи Малышева и Гандельман: измерять давление нужно в двух положениях — лежа и стоя
Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман подчеркнули важность измерения артериального давления в двух положениях — лежа и стоя, особенно для гипертоников и людей, испытывающих головокружения или потерю сознания при изменении положения.