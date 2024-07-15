Информационный портал Politico сообщает о негативной реакции высокопоставленного представителя Европейского Союза на выдвижение сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США от Республиканской партии.

Согласно публикации, анонимный чиновник ЕС охарактеризовал данное назначение как крайне неблагоприятное событие для Украины. По его словам, приход Вэнса значит катастрофу для Украины.

Издание воздержалось от раскрытия личности европейского функционера, предоставившего этот комментарий.

Ранее в ходе съезда Республиканской партии претендент на президентский пост Дональд Трамп анонсировал свое намерение предложить сенатору Вэнсу должность вице-президента в случае успеха на предстоящих в ноябре выборах.

Вскоре после этого заявления партийный съезд официально утвердил кандидатуру Вэнса на данную позицию.

Подобная реакция со стороны европейского истеблишмента может свидетельствовать о растущих опасениях относительно возможных изменений во внешнеполитическом курсе США в случае победы республиканского тандема на предстоящих выборах. Особую обеспокоенность, по-видимому, вызывают потенциальные последствия для поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)