Телеканал CNN сообщает об инциденте в ходе предвыборной кампании в США.
Джей-Ди Вэнс, недавно номинированный кандидат в вице-президенты от Республиканской партии, не ответил на телефонный звонок действующего вице-президента Камалы Харрис.
Причиной этого стало то, что звонок поступил с неизвестного Вэнсу номера. В результате Харрис была вынуждена оставить голосовое сообщение, в котором она поздравила своего политического оппонента и предложила провести телевизионные дебаты.
В настоящее время представители обоих политиков ведут переговоры о возможности их непосредственного контакта. Этот эпизод подчеркивает напряженность и некоторую неловкость в отношениях между конкурирующими политическими лагерями.
Стоит напомнить, что Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, стремится к переизбранию в паре с действующим президентом Джо Байденом. С другой стороны, кандидатура Вэнса была официально утверждена на съезде Республиканской партии после того, как его выбор анонсировал Дональд Трамп.
Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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