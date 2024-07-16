Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.07.2024 : 87,8077
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.07.2024 : 95,7849
Ставленник Трампа Вэнс проигнорировал Харрис
  1. Главная
  2. Мир

Ставленник Трампа Вэнс проигнорировал Харрис

Телеканал CNN сообщает об инциденте в ходе предвыборной кампании в США.

Джей-Ди Вэнс, недавно номинированный кандидат в вице-президенты от Республиканской партии, не ответил на телефонный звонок действующего вице-президента Камалы Харрис.

Причиной этого стало то, что звонок поступил с неизвестного Вэнсу номера. В результате Харрис была вынуждена оставить голосовое сообщение, в котором она поздравила своего политического оппонента и предложила провести телевизионные дебаты.

В настоящее время представители обоих политиков ведут переговоры о возможности их непосредственного контакта. Этот эпизод подчеркивает напряженность и некоторую неловкость в отношениях между конкурирующими политическими лагерями.

Стоит напомнить, что Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, стремится к переизбранию в паре с действующим президентом Джо Байденом. С другой стороны, кандидатура Вэнса была официально утверждена на съезде Республиканской партии после того, как его выбор анонсировал Дональд Трамп.

Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

WSJ: Маск намерен выделять $45 миллионов в месяц комитету в поддержку Трампа

WSJ: Маск намерен выделять $45 миллионов в месяц комитету в поддержку Трампа

Американский миллиардер Илон Маск намеревается отдавать 45 миллионов долларов в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании 45-ого главы США Дональда Трампа. Об этом информирует американская деловая газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Читать полностью
Члены американского мотоклуба воюют за Украину

Члены американского мотоклуба воюют за Украину

По информации источника в силовых структурах, участники международного мотоклуба Bandidos, ба﻿зирующегося в США, принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Читать полностью

Общество

Врач Исанбаев посоветовал худеющим употреблять перед сном белки, киви и кешью

Врач Исанбаев посоветовал худеющим употреблять перед сном белки, киви и кешью

Врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев поделился информацией о том, какие продукты можно съесть перед сном и в каком объёме. Об этом он информировал РИА Новости.

Читать полностью
В Канаде разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями

В Канаде разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями

Канадские учёные разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями, которые крепятся к шерсти животных подобно плодам репейника.

Читать полностью

Новости