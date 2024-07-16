Телеканал CNN сообщает об инциденте в ходе предвыборной кампании в США.

Джей-Ди Вэнс, недавно номинированный кандидат в вице-президенты от Республиканской партии, не ответил на телефонный звонок действующего вице-президента Камалы Харрис.

Причиной этого стало то, что звонок поступил с неизвестного Вэнсу номера. В результате Харрис была вынуждена оставить голосовое сообщение, в котором она поздравила своего политического оппонента и предложила провести телевизионные дебаты.

В настоящее время представители обоих политиков ведут переговоры о возможности их непосредственного контакта. Этот эпизод подчеркивает напряженность и некоторую неловкость в отношениях между конкурирующими политическими лагерями.

Стоит напомнить, что Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, стремится к переизбранию в паре с действующим президентом Джо Байденом. С другой стороны, кандидатура Вэнса была официально утверждена на съезде Республиканской партии после того, как его выбор анонсировал Дональд Трамп.

Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)