В Дагестане спасли мальчика с языком, увеличившимся до угрожающих размеров

В Дагестане врачи провели уникальную операцию и спасли 14-летнего мальчика, у которого из-за разрастания вен язык увеличился до таких размеров, что ребёнку стало трудно дышать, глотать и разговаривать.

Сложный случай

До этого родители подростка обращались в три разные медицинские учреждения, однако хирурги отказывались брать пациента из-за риска сильного кровотечения и опасности повреждения функций языка.

На помощь пришёл специалист по сосудистым опухолям и аномалиям развития Артур Меджидов вместе с командой челюстно-лицевых хирургов.

Ход операции

Врачи использовали УЗИ, которое стало своеобразной "картой" для точного воздействия на поражённые сосуды. Благодаря методу удалось "склеить" разросшиеся вены, сохранить здоровые ткани и избежать рубцевания.

Подросток страдал от редкой патологии — венозной мальформации, вызванной генетической мутацией. Подобные изменения встречаются лишь у одного из 5-10 тысяч детей.

Важность раннего обращения

"Самое главное — родителям не тянуть, пока венозная мальформация ещё маленькая, когда она представляет собой небольшую припухлость, не ждать, что "само пройдёт"", — предостерёг Меджидов.

История мальчика наглядно показывает: при подобных симптомах своевременное обращение к специалисту значительно повышает шансы на успешное лечение и сохранение качества жизни.