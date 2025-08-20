Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гадюка степная
Гадюка степная
© commons.wikimedia.org by Петроченко Виктор Иванович
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:23

Укус гадюки может стоить жизни — вот что нужно знать заранее

Токсикологи: гадюка наиболее опасна с середины лета до осени

Гадюка — самая распространённая ядовитая змея средней полосы. Она встречается в лесах, полях, горах и даже на дачных участках. Несмотря на дурную славу, гадюка не ищет встречи с человеком, а кусает только в случае угрозы. Но как снизить риск встречи и что делать, если всё же произошёл укус?

1. Когда гадюки наиболее опасны

Зимой они спят. Весной — вялые и больше думают о солнце, чем о нападениях. В конце весны и начале лета собираются в брачные клубки и по-прежнему не слишком обращают внимание на людей. Настоящая активность начинается с середины лета и длится до осени. Именно в это время вероятность встречи и укуса выше всего.

2. Где можно встретить гадюку

Ареал широкий: практически вся Россия, кроме крупных городов. Любимые места — поляны, кустарники, камни, корни деревьев. На дачах гадюки часто селятся в кучах травы или хлама. Отличить их легко: треугольная голова и вертикальный "кошачий" зрачок.

3. Как одежда может спасти

Клыки гадюки довольно хрупкие. Чем плотнее одежда и обувь, тем меньше риск прокуса. Высокие ботинки, плотные брюки и перчатки при работе на участке — простая, но эффективная защита.

4. Как вести себя при встрече

Гадюки пугливы и обычно стараются скрыться. Чтобы предупредить их, шумите: шаркайте ногами, топайте, разговаривайте. Если змея всё же осталась рядом и встала в стойку — не провоцируйте её. Не бейте палкой и не кидайте камни. Спокойно и медленно отойдите.

5. Что делать при укусе

  • Не паниковать. Чем выше пульс, тем быстрее яд разносится.

  • Обездвижить укушенную часть. Это замедлит распространение токсина.

  • Обработать рану антисептиком. Но не спиртом, он ускоряет всасывание яда.

  • Никаких разрезов, прижиганий и жгутов. Это только ухудшит ситуацию.

  • Давать больше воды. Чтобы яд быстрее выводился.

  • Обратиться к врачу. Чем скорее, тем лучше.

Гадюки не нападают первыми. Большинство инцидентов происходит, когда человек случайно наступает на змею или пытается её прогнать. Будьте внимательны в местах, где они могут обитать, и помните: спокойствие и правильные действия спасают здоровье и жизнь.

