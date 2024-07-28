Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил на критику Польши относительно продолжающихся экономических связей Венгрии с Россией.
Сийярто обвинил Варшаву в лицемерии, отметив, что Венгрия импортирует из России нефть, которая критически важна для её функционирования.
Он также напомнил, что Польша сама является клиентом одной из крупнейших российских нефтяных компаний.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что всё больше государств начинают выражать поддержку России, несмотря на давление со стороны Запада.
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