Венгрию могут лишить права голоса в Совете ЕС, как требуют недовольные политикой Будапешта депутаты Европарламента, однако процедура этого действия крайне сложна, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России Егор Сергеев.

Ранее издание Politico сообщило, что 63 депутата Европарламента призвали руководство ЕС принять меры для лишения Венгрии права голоса в Европейском Союзе после визитов премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай.

В письме, опубликованном изданием, утверждается, что венгерский премьер нанес ущерб, злоупотребляя своей ролью председателя Совета ЕС, и активно подрывает общие позиции ЕС. Напомним, что Венгрия председательствует в Совете ЕС с 1 июля.

Сергеев отметил, что в ЕС наблюдается напряженная ситуация и не исключил возможность начала процедуры лишения Венгрии права голоса.

Однако он подчеркнул, что этот процесс является крайне сложным. Западноевропейские элиты, по его словам, стремятся сохранить хотя бы видимость единства.

По его объяснению, для того чтобы инициировать процесс, требуется не только единогласие в Совете ЕС, но и квалифицированное большинство в Европарламенте, что также представляет собой значительную трудность. На данный момент обсуждение находится на начальной стадии, и это лишь первый шаг к возможному началу процедуры, которая потребует официального ответа от Венгрии.

Сергеев также предположил, что сам факт отправки письма депутатами вряд ли изменит политический курс Орбана. Премьер, по мнению эксперта, уже принял решения, от которых вряд ли отступит.

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