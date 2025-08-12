Газовый рычаг: почему Венгрия не хочет обрушить Украину, несмотря на конфликт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна обладает возможностями для дестабилизации Украины в кратчайшие сроки, но намеренно воздерживается от таких действий. По его словам, Будапешт мог бы прекратить поставки газа и электроэнергии, от которых Киев зависит, однако подобный шаг нанес бы ущерб и самой Венгрии.

"Украинцы ведут себя неуважительно, но при этом полагаются на наши энергоресурсы, — отметил Орбан. — Мы могли бы спровоцировать распад Украины за один день, но не сделаем этого, потому что нестабильное государство у наших границ создало бы угрозу безопасности".

Глава венгерского правительства пояснил, что крах Украины привел бы к росту террористических рисков и ухудшил положение венгерской диаспоры в Закарпатье. В то же время он подчеркнул, что Будапешт не заинтересован в интеграции Украины ни в ЕС, ни в НАТО, поскольку это усугубило бы конфликт интересов между двумя странами.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Будапешт продолжает обеспечивать более 40% украинского импорта электроэнергии, но может прекратить поставки, если ЕС ограничит доступ Венгрии к российским энергоресурсам.

Эксперты расценивают заявление Орбана как демонстрацию влияния Венгрии в регионе, но сомневаются в реальности сценария "однодневного коллапса" Украины. Тем не менее, конфликт между Будапештом и Киевом сохраняется, особенно на фоне разногласий по вопросам прав венгерского меньшинства и энергетической политики ЕС.