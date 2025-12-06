Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by European People's Party is licensed under CC BY 2.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:33

Венгрия и Россия: стратегический союз после окончания украинского конфликта — что скрывают переговоры Орбана с Путиным

Венгрия надеется на восстановление и расширение экономического сотрудничества с Россией после урегулирования украинского конфликта и отмены западных санкций. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на собрании активистов правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" в Кечкемете. Заявление Орбана было сделано на фоне обсуждения перспектив международных отношений и экономической ситуации в будущем.

Ожидания от урегулирования конфликта и отмены санкций

Глава венгерского правительства подчеркнул, что недавно обсудил эти вопросы в ходе визитов в Москву и Вашингтон. Он отметил, что американские власти согласны с российской стороной в отношении отмены существующей системы санкций по завершении украинского кризиса.

"Система санкций не может всегда оставаться такой, как сейчас, и американцы не хотят вычеркивать Россию из западной экономики", — заявил Орбан, отметив, что речь идет о необходимости постепенной нормализации экономических связей.

В ходе визита в Москву 28 ноября Орбан, в сопровождении венгерской бизнес-делегации, поднял вопрос о возможности расширения экономического сотрудничества с Россией после завершения конфликта. Премьер-министр выразил уверенность, что важно думать о будущем, так как, по его мнению, война рано или поздно закончится, и Венгрия должна быть готова к нормализации отношений с соседними странами.

Перспективы и подготовка к будущим изменениям

Орбан также уточнил, что в рамках своей поездки в Москву он был принят президентом России Владимиром Путиным, и обсуждал с ним экономические перспективы для Венгрии в контексте возможного завершения конфликта на Украине. Премьер-министр подчеркнул, что в ходе переговоров также рассматривается вопрос нормализации отношений между США и Россией, что может создать дополнительные возможности для расширения экономических связей.

"Если американо-российское соглашение будет предусматривать расширение пространства экономического сотрудничества, то необходимо быть готовыми занять это пространство наилучшим образом", — отметил Орбан.

Он подчеркнул важность стратегической подготовки к возможным изменениям в международной политике и экономике.

