В ответ на критику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно политики Варшавы по отношению к России, заместитель главы польского МИД Теофил Бартошевский предложил Будапешту рассмотреть возможность выхода из ЕС и НАТО для формирования более тесного союза с Москвой.
Ранее, выступая в Румынии, Орбан обвинил Варшаву в лицемерии, указав на то, что польские компании, несмотря на заявления, продолжают вести бизнес с российскими партнерами через посредников. Он также выразил мнение, что действия Польши привели к изменению баланса сил в Европе, ослабив традиционную ось Берлин-Париж в пользу нового альянса, включающего Лондон, Варшаву, Киев, страны Балтии и Скандинавии. По мнению Орбана, это негативно сказывается на Вышеградской группе, объединяющей Венгрию, Польшу, Словакию и Чехию.
Бартошевский, в свою очередь, парировал обвинения, заявив, что именно Венгрия, а не Польша, активно сотрудничает с Россией в экономической сфере. Он подверг критике позицию Орбана, которую он охарактеризовал как антиевропейскую, антиукраинскую и антипольскую, и упрекнул премьер-министра Венгрии в блокировании финансовой помощи ЕС, предназначенной для компенсации расходов Польши на военную поддержку Украины.
В ответ на эти заявления глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал в социальных сетях пост, в котором указал на присутствие польских компаний в списке получателей российской нефти. Он подчеркнул, что обеспечение энергетической безопасности является приоритетом для любой страны, и призвал Варшаву отказаться от лицемерия и перекладывания ответственности на других.
Сийярто также отметил, что Будапешт прилагал значительные усилия для поддержания дружественных отношений с Польшей, однако терпение венгерской стороны исчерпано.
Фото: www. flickr. com/Jorge Franganillo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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