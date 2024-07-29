В ответ на критику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно политики Варшавы по отношению к России, заместитель главы польского МИД Теофил Бартошевский предложил Будапешту рассмотреть возможность выхода из ЕС и НАТО для формирования более тесного союза с Москвой.

Ранее, выступая в Румынии, Орбан обвинил Варшаву в лицемерии, указав на то, что польские компании, несмотря на заявления, продолжают вести бизнес с российскими партнерами через посредников. Он также выразил мнение, что действия Польши привели к изменению баланса сил в Европе, ослабив традиционную ось Берлин-Париж в пользу нового альянса, включающего Лондон, Варшаву, Киев, страны Балтии и Скандинавии. По мнению Орбана, это негативно сказывается на Вышеградской группе, объединяющей Венгрию, Польшу, Словакию и Чехию.

Бартошевский, в свою очередь, парировал обвинения, заявив, что именно Венгрия, а не Польша, активно сотрудничает с Россией в экономической сфере. Он подверг критике позицию Орбана, которую он охарактеризовал как антиевропейскую, антиукраинскую и антипольскую, и упрекнул премьер-министра Венгрии в блокировании финансовой помощи ЕС, предназначенной для компенсации расходов Польши на военную поддержку Украины.

В ответ на эти заявления глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал в социальных сетях пост, в котором указал на присутствие польских компаний в списке получателей российской нефти. Он подчеркнул, что обеспечение энергетической безопасности является приоритетом для любой страны, и призвал Варшаву отказаться от лицемерия и перекладывания ответственности на других.

Сийярто также отметил, что Будапешт прилагал значительные усилия для поддержания дружественных отношений с Польшей, однако терпение венгерской стороны исчерпано.

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